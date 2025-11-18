

NewsXpert fue desarrollado para ofrecer a los traders una vista clara y estructurada de todos los próximos eventos económicos directamente en el gráfico. Tu filtro de noticias en tiempo real para MetaTrader 5. El indicador detecta automáticamente todas las noticias relevantes para las divisas seleccionadas y las marca con líneas codificadas por color (bajo, medio, alto impacto). Así siempre sabrás exactamente cuándo y qué noticias moverán el mercado - sin abrir calendarios externos ni pestañas. NewsXpert hace que la incertidumbre económica sea predecible, al proporcionarte toda la información relevante del mercado justo donde la necesitas - directamente en el gráfico y en tiempo real. Gracias a la visualización clara, los tiempos de aviso precisos y la posibilidad de filtrar solo las divisas y eventos realmente importantes, tu trading se vuelve más tranquilo, estructurado y mucho más profesional. En lugar de reaccionar, puedes actuar proactivamente con NewsXpert - preparado, informado y respaldado por un sistema que te protege de movimientos fuertes del mercado. Te ofrece información en tiempo real, tiempos de cuenta regresiva y notificaciones antes de eventos importantes - por alerta, push o correo electrónico. Así no volverás a perderte ninguna reacción del mercado y podrás controlar tu riesgo con precisión.





Especificaciones

Visualización en tiempo real de todas las noticias económicas próximas directamente en el gráfico. Sistema de código de colores para el impacto de las noticias (LOW, MEDIUM, HIGH).



Visualización filtrada por divisa (por ejemplo USD, EUR, GBP, JPY, AUD, etc.).



Sincronización automática con calendarios económicos globales.



Cuenta regresiva hasta el evento (en minutos).



Notificaciones por alerta, push o correo electrónico.



Tiempo de aviso ajustable (por ejemplo 5, 10 o 30 minutos antes de la noticia).



Filtrado selectivo por divisa y nivel de impacto.



Colores, fuentes y estilos de línea totalmente configurables.



Compatible con todos los timeframes y símbolos (Forex, Oro, Índices, Cripto).



Optimizado en recursos - sin retrasos ni latencias.



Perfectamente combinable con AutoXpert , RangeXpert y SignalXpert .



, y . Ideal para filtros de volatilidad, estrategias de noticias y gestión de riesgo.



También muestra noticias pasadas para analizar reacciones históricas del mercado.









