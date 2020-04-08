HTF Candle Display
- Indicadores
- Nhat Vy Vu
- Versión: 1.1
Indicador Simulador de Cuadro de Tiempo
Este indicador vuelve a dibujar las estructuras de velas de un marco temporal superior en su gráfico actual. Ayuda a visualizar la acción del precio de un período superior sin cambiar de marco temporal, lo que facilita el análisis de tendencias y niveles clave mientras opera en marcos temporales inferiores.
Características principales:
-
Velas personalizables - Ajuste la apariencia de las velas de un marco temporal superior (colores alcista/bajista, estilo de mecha, huecos y longitud de la historia).
-
Líneas de plazos superiores - Opcionalmente, muestre líneas dinámicas de máximos, mínimos y aperturas de un HTF elegido para niveles de referencia clave.
-
Detección de Brecha de Valor Justo (FVG) - Resalta automáticamente las zonas FVG si se muestran más de dos velas, con colores y transparencia ajustables.