DashXpert

5

DashXpert es un panel completamente gratuito y potente para MetaTrader 5, que muestra todos los datos esenciales del mercado, información de la cuenta y estadísticas de rendimiento directamente en tu gráfico. En lugar de cambiar entre ventanas y pestañas, DashXpert te ofrece una visión centralizada e inteligente - optimizada para máxima claridad, mínima distracción y un aspecto profesional. Proporciona una vista clara en tiempo real de tus posiciones abiertas, ganancias y pérdidas, tasa de éxito y saldo de la cuenta. Esto convierte a DashXpert no solo en una herramienta práctica del día a día, sino también en un panel completo de rendimiento, que te ayuda a entender, mejorar y visualizar tu trading de forma transparente. Además, el panel muestra automáticamente las sesiones de trading más importantes (Sydney, Tokyo, London, New York), incluyendo su estado - para que puedas ver al instante cuándo y dónde se está moviendo el mercado. Con su diseño moderno y minimalista, su esquema de colores claro y su perfecta legibilidad en cualquier tipo de gráfico, DashXpert transforma tu MetaTrader en un auténtico cockpit de trading - limpio, profesional y 100% gratuito.


Especificaciones

  • Bid / Ask / High / Low / Spread con actualizaciones dinámicas en tiempo real
  • Saldo actual, margen libre y equity - siempre visibles
  • Ganancia/Pérdida flotante de posiciones abiertas en divisa y pips
  • Total de operaciones, ganancia bruta, pérdida bruta y ganancia neta
  • Tasa de éxito (Success Rate) incluyendo valores de ganancia y pérdida
  • Swaps, comisiones y ganancia neta - cálculo automático
  • Visualización de sesiones de Sydney, Tokyo, London y New York con estado activo/cerrado
  • Información de símbolo y marco temporal, incluyendo valor del pip, tamaño del lote y cálculo del pip
  • Monitorización del spread con alertas de color durante alta volatilidad
  • Actualización en tiempo real - todos los valores se actualizan sin retrasos
  • Gráficos de rendimiento por operación - ideal para seguimiento de EAs y backtesting
  • Visualización de la curva de balance - útil para análisis de rendimiento
  • Codificación por colores para orientación rápida (verde, rojo, amarillo)
  • Totalmente compatible con AutoXpert y todos los EAs de MT5
  • Diseño ligero - uso mínimo de CPU


Comentarios 1
NickH2703
37
NickH2703 2025.10.21 15:36 
 

Very easy to use. All necessary information at one place. I recommend it !

25 t4w56t41+39t13gsd8+ 15/*3t862q14+rs3 sae,+8bs3,t2-,/4 gad41 wW84141A*+,413+R4,W+2,4WZA+SCX,2C-Q/* ,/43-12QR*,WRSA 3*2Q3+3*,FA5SW6+SR F ,A+,234Q48F1W,+2A3Q /A- 5 FDXZ-3 4W4QRF-+AW,41GT-+4 1W+ RGA 52*T 2 -2W45,2T+, A,1G,+W9 2+ *A2DDF+-T53+ - T 5F+ 255 2 5F+ 8 5WRED S,-+ WW5 R2 5+S 5 2, D 195 ,W/*A/3,4314*-+ AWF,W+,1348R*AW-43,32R4FA3, -*, W33,4 2F-AW3Q4,+RF,A4 +R2 3 134,+*F W,S4*+DC V,+* 2 3R4F+*A,4FS -+ 32,3T/R43, /-+32, 4+*1 2AFWAQ21, 4T/R AWESE* 2-, 44R2,+4W3F,S +*,54/421 *T,W/5 ,G 25,+*, 5
Respuesta al comentario