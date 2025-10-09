

DashXpert es un panel completamente gratuito y potente para MetaTrader 5, que muestra todos los datos esenciales del mercado, información de la cuenta y estadísticas de rendimiento directamente en tu gráfico. En lugar de cambiar entre ventanas y pestañas, DashXpert te ofrece una visión centralizada e inteligente - optimizada para máxima claridad, mínima distracción y un aspecto profesional. Proporciona una vista clara en tiempo real de tus posiciones abiertas, ganancias y pérdidas, tasa de éxito y saldo de la cuenta. Esto convierte a DashXpert no solo en una herramienta práctica del día a día, sino también en un panel completo de rendimiento, que te ayuda a entender, mejorar y visualizar tu trading de forma transparente. Además, el panel muestra automáticamente las sesiones de trading más importantes (Sydney, Tokyo, London, New York), incluyendo su estado - para que puedas ver al instante cuándo y dónde se está moviendo el mercado. Con su diseño moderno y minimalista, su esquema de colores claro y su perfecta legibilidad en cualquier tipo de gráfico, DashXpert transforma tu MetaTrader en un auténtico cockpit de trading - limpio, profesional y 100% gratuito.





Especificaciones

Bid / Ask / High / Low / Spread con actualizaciones dinámicas en tiempo real

con actualizaciones dinámicas en tiempo real Saldo actual, margen libre y equity - siempre visibles



Ganancia/Pérdida flotante de posiciones abiertas en divisa y pips



Total de operaciones, ganancia bruta, pérdida bruta y ganancia neta



Tasa de éxito (Success Rate) incluyendo valores de ganancia y pérdida



incluyendo valores de ganancia y pérdida Swaps, comisiones y ganancia neta - cálculo automático



Visualización de sesiones de Sydney, Tokyo, London y New York con estado activo/cerrado



Información de símbolo y marco temporal, incluyendo valor del pip, tamaño del lote y cálculo del pip



Monitorización del spread con alertas de color durante alta volatilidad



Actualización en tiempo real - todos los valores se actualizan sin retrasos



- todos los valores se actualizan sin retrasos Gráficos de rendimiento por operación - ideal para seguimiento de EAs y backtesting



Visualización de la curva de balance - útil para análisis de rendimiento



- útil para análisis de rendimiento Codificación por colores para orientación rápida (verde, rojo, amarillo)



(verde, rojo, amarillo) Totalmente compatible con AutoXpert y todos los EAs de MT5



Diseño ligero - uso mínimo de CPU









