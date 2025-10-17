

ShowXpert es tu centro visual de control para MetaTrader 5. ShowXpert es una herramienta inteligente que muestra todas tus operaciones cerradas Buy y Sell directamente en el gráfico, incluyendo el resultado en puntos y moneda. Las operaciones con ganancias aparecen en verde, las pérdidas en rojo, todo de forma clara, intuitiva y en tiempo real. De un vistazo puedes ver qué configuraciones funcionaron y cómo se está desarrollando tu operación actual. Ya sea para análisis de estrategias, monitoreo en vivo o simplemente para visualizar tu trading. Todos los elementos son totalmente personalizables: colores, fuentes, estilo de línea y formato de visualización (pips o USD). El resultado es tu panel personal de rendimiento: preciso, transparente y motivador. ShowXpert convierte los datos en bruto en resultados visibles, haciendo que el trading sea realmente tangible, y forma parte de la serie profesional Xpert-Series para traders exigentes. ShowXpert muestra tu trading más claro que nunca - una herramienta potente y personalizable que hace visibles tus resultados y te ayuda a analizar los mercados con precisión, estructura y confianza.





Especificaciones

Muestra todas las señales Buy y Sell directamente en el gráfico, de forma visual, clara y en tiempo real

Muestra todas las directamente en el gráfico, de forma visual, clara y en tiempo real Visualización de ganancias y pérdidas en puntos o USD - tú decides qué es lo importante



Seguimiento en vivo de las operaciones abiertas - las posiciones actuales se actualizan automáticamente con la ganancia o pérdida en tiempo real



de las operaciones abiertas - las posiciones actuales se actualizan automáticamente con la ganancia o pérdida en tiempo real Codificación por color para ganancias y pérdidas - verde para ganancias, rojo para pérdidas, intuitivo y fácil de entender



Colores ajustables individualmente para señales, líneas y texto - adapta el estilo a tu gráfico



Elige cuántas operaciones mostrar - por ejemplo, las últimas 10, 25 o 50 posiciones



Estilo y grosor de línea personalizables - desde sutil hasta grueso, como prefieras



- desde sutil hasta grueso, como prefieras Visualización de líneas de entrada Buy y Sell - ve tus zonas de entrada de un vistazo



- ve tus zonas de entrada de un vistazo Fuente y tamaño ajustables - legibilidad perfecta en cualquier pantalla



Actualización rápida en tiempo real - todos los valores se actualizan tick a tick sin retraso



Compatible con todas las estrategias y símbolos - funciona con Forex, Oro, Índices, Cripto y más



- funciona con Forex, Oro, Índices, Cripto y más Ligero y optimizado para CPU - perfecto para uso continuo sin retrasos en el gráfico



Integración perfecta con AutoXpert y DashXpert - encaja perfectamente en el ecosistema Xpert



Ideal para backtests, pruebas de estrategias y creación de contenido - haz visibles tus resultados









Encuentra más herramientas GRATUITAS para tu trading: https://mql5.com/es/users/steverosenstock/seller









NO OLVIDES DEJAR UNA RESEÑA. Si tienes preguntas o necesitas ayuda, únete a la conversación con nosotros.

¿Solicitudes? Escríbeme – ShowXpert se mantiene enfocado pero adaptable.



