TimeXpert
- Utilidades
- Steve Rosenstock
- Versión: 2.0
- Actualizado: 2 diciembre 2025
TimeXpert es una herramienta totalmente gratuita para MetaTrader 5 que muestra las sesiones de trading globales - Tokyo, Sydney, London y New York - directamente en tu gráfico. En lugar de calcular los horarios manualmente, obtienes una visión general automática y codificada por colores que muestra de un vistazo cuándo los mercados abren, se solapan o cierran. Esto te permite identificar al instante dónde aparece la volatilidad, cuándo aumenta la liquidez, y qué periodos se ajustan mejor a tu estrategia de trading. Todos los elementos son totalmente personalizables - desde los colores y estilos de línea hasta la cantidad de sesiones mostradas, lo que hace que TimeXpert sea un compañero flexible para cualquier trader. TimeXpert te ayuda a perfeccionar el timing de tus operaciones mostrando exactamente cuándo comienza el movimiento y qué sesiones entregan los impulsos de mercado más fuertes - una herramienta esencial para cualquier configuración profesional. Con su diseño limpio y minimalista, TimeXpert transforma tu MetaTrader 5 en un mapa visual mundial de los mercados - preciso, intuitivo y 100% gratuito.
Especificaciones
- Muestra las sesiones globales de trading: Tokyo, Sydney, London y New York
- Ajuste automático a la hora del broker y la zona horaria
- Cajas codificadas por color para una separación visual clara de cada sesión
- Sesiones pasadas y futuras para una mejor preparación del mercado
- Activación o desactivación individual de cada sesión
- Horarios de inicio manuales o automáticos para máxima flexibilidad
- Colores, ancho de línea y estilo personalizables (punteado, guion, sólido)
- Detección de solapamientos entre sesiones para identificar áreas de alta volatilidad
- Herramienta esencial para el timing preciso y la conciencia de sesiones
- Totalmente compatible con AutoXpert y todos los EAs de MT5
- Diseño ligero - mínimo uso de CPU
