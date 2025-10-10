TimeXpert

5

TimeXpert es una herramienta totalmente gratuita para MetaTrader 5 que muestra las sesiones de trading globales - Tokyo, Sydney, London y New York - directamente en tu gráfico. En lugar de calcular los horarios manualmente, obtienes una visión general automática y codificada por colores que muestra de un vistazo cuándo los mercados abren, se solapan o cierran. Esto te permite identificar al instante dónde aparece la volatilidad, cuándo aumenta la liquidez, y qué periodos se ajustan mejor a tu estrategia de trading. Todos los elementos son totalmente personalizables - desde los colores y estilos de línea hasta la cantidad de sesiones mostradas, lo que hace que TimeXpert sea un compañero flexible para cualquier trader. TimeXpert te ayuda a perfeccionar el timing de tus operaciones mostrando exactamente cuándo comienza el movimiento y qué sesiones entregan los impulsos de mercado más fuertes - una herramienta esencial para cualquier configuración profesional. Con su diseño limpio y minimalista, TimeXpert transforma tu MetaTrader 5 en un mapa visual mundial de los mercados - preciso, intuitivo y 100% gratuito.


Especificaciones

  • Muestra las sesiones globales de trading: Tokyo, Sydney, London y New York
  • Ajuste automático a la hora del broker y la zona horaria
  • Cajas codificadas por color para una separación visual clara de cada sesión
  • Sesiones pasadas y futuras para una mejor preparación del mercado
  • Activación o desactivación individual de cada sesión
  • Horarios de inicio manuales o automáticos para máxima flexibilidad
  • Colores, ancho de línea y estilo personalizables (punteado, guion, sólido)
  • Detección de solapamientos entre sesiones para identificar áreas de alta volatilidad
  • Herramienta esencial para el timing preciso y la conciencia de sesiones
  • Totalmente compatible con AutoXpert y todos los EAs de MT5
  • Diseño ligero - mínimo uso de CPU


Comentarios 2
Jan Paul Divina Dela Cruz
178
Jan Paul Divina Dela Cruz 2025.10.25 15:50 
 

thank you for the freebies!

Tumelo Tshabalala
49
Tumelo Tshabalala 2025.11.18 03:14 
 

Hi Steve, good indicator. May I request that you incorporate it with the RangeXpect on the lighter mod

