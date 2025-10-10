

TimeXpert es una herramienta totalmente gratuita para MetaTrader 5 que muestra las sesiones de trading globales - Tokyo, Sydney, London y New York - directamente en tu gráfico. En lugar de calcular los horarios manualmente, obtienes una visión general automática y codificada por colores que muestra de un vistazo cuándo los mercados abren, se solapan o cierran. Esto te permite identificar al instante dónde aparece la volatilidad, cuándo aumenta la liquidez, y qué periodos se ajustan mejor a tu estrategia de trading. Todos los elementos son totalmente personalizables - desde los colores y estilos de línea hasta la cantidad de sesiones mostradas, lo que hace que TimeXpert sea un compañero flexible para cualquier trader. TimeXpert te ayuda a perfeccionar el timing de tus operaciones mostrando exactamente cuándo comienza el movimiento y qué sesiones entregan los impulsos de mercado más fuertes - una herramienta esencial para cualquier configuración profesional. Con su diseño limpio y minimalista, TimeXpert transforma tu MetaTrader 5 en un mapa visual mundial de los mercados - preciso, intuitivo y 100% gratuito.





Especificaciones

Muestra las sesiones globales de trading : Tokyo, Sydney, London y New York

: Tokyo, Sydney, London y New York Ajuste automático a la hora del broker y la zona horaria

a la hora del broker y la zona horaria Cajas codificadas por color para una separación visual clara de cada sesión



Sesiones pasadas y futuras para una mejor preparación del mercado



para una mejor preparación del mercado Activación o desactivación individual de cada sesión



de cada sesión Horarios de inicio manuales o automáticos para máxima flexibilidad



Colores, ancho de línea y estilo personalizables (punteado, guion, sólido)



(punteado, guion, sólido) Detección de solapamientos entre sesiones para identificar áreas de alta volatilidad



para identificar áreas de alta volatilidad Herramienta esencial para el timing preciso y la conciencia de sesiones



Totalmente compatible con AutoXpert y todos los EAs de MT5



Diseño ligero - mínimo uso de CPU









Encuentra más herramientas GRATUITAS para tu trading: https://mql5.com/es/users/steverosenstock/seller









NO OLVIDES DEJAR UNA RESEÑA. Si tienes preguntas o necesitas ayuda, únete a la conversación con nosotros.

¿Solicitudes? Escríbeme – TimeXpert se mantiene enfocado pero adaptable.



