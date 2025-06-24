Clear Horizon
- Asesores Expertos
- Dina Priyanti
- Versión: 4.94
- Actualizado: 25 diciembre 2025
- Activaciones: 10
El Asombroso Clear Horizon
Estrategia de Caja de Ruptura: Un sistema de trading inteligente que capitaliza sobre las consolidaciones de precios y rupturas. Dibuja cajas de soporte y resistencia dinámicas basadas en rangos de precios recientes y coloca operaciones a medida que el mercado rompe zonas ajustadas. Esta lógica apunta a movimientos de alta momentum que a menudo son pasados por alto por los traders manuales.
¿Por Qué Elegir Clear Horizon?
- Detecta automáticamente divergencias MACD ocultas y clásicas
- Ideal tanto para retos de empresas prop como para cuentas de trading personales
- Requiere configuración mínima con reglas de protección de capital integradas
- Compatible con la mayoría de brokers y tipos de cuentas
Guía de Inicio Rápido
La instalación es simple y toma menos de 5 minutos:
- Abre tu terminal y adjunta Clear Horizon a un gráfico único (recomendado: GBPUSD en M15)
- Carga una de las plantillas preoptimizadas o configura tus ajustes de riesgo manualmente
- Activa el AutoTrading y deja que Clear Horizon tome el control
Canal MQL5: https://www.mql5.com/en/channels/dinafx
turned it off, another EA that is nothing like the backtest. not recommended.