ECM Channel MT4

ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado.





Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.





El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fuera del canal, es una oportunidad de negociación.





El indicador le da una señal sobre una posible reversión. Cuando el precio está cerca de la línea superior, el mercado se considera sobrecomprado, cuando está cerca de la línea inferior, se considera sobrevendido.

Es un sistema de trading listo para usar para operar con cualquier instrumento.





Esta herramienta simplifica el análisis de los mercados financieros y resulta ser la mano derecha del operador.









ECM Elite Channel es una herramienta visual e intuitiva, fácil de entender y utilizar.













Información









Uso del canal:









M1/M5 (Scalping/más oportunidades/más ruido) M5 (Scalping/operaciones del día) M15/M30/H1 (mejores ventanas M30/H1 más precisión )

H4/D1 (negociaciones largas/swing trade)







PS: Deje sus comentarios y calificación



¡Buenas negociaciones!

Autor







