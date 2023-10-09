ECM Channel MT4

ECM Elite Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo temporal específico, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado.

Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.

El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan o se mueven fuera del canal, es una oportunidad de negociación.

El indicador le da una señal sobre una posible reversión. Cuando el precio está cerca de la línea superior, el mercado se considera sobrecomprado, cuando está cerca de la línea inferior, se considera sobrevendido.
Es un sistema de trading listo para usar para operar con cualquier instrumento.

Esta herramienta simplifica el análisis de los mercados financieros y resulta ser la mano derecha del operador.


ECM Elite Channel es una herramienta visual e intuitiva, fácil de entender y utilizar.



Información


Uso del canal:


M1/M5 (Scalping/más oportunidades/más ruido)

M5 (Scalping/operaciones del día)

M15/M30/H1 (mejores ventanas M30/H1 más precisión )

H4/D1 (negociaciones largas/swing trade)



PS: Deje sus comentarios y calificación


¡Buenas negociaciones!


Autor



Paulo Rocha todos los derechos reservados


Productos recomendados
Towers
Yvan Musatov
Indicadores
Towers - Indicador de tendencia, muestra señales, se puede utilizar con una relación de riesgo óptima. Utiliza algoritmos fiables en sus cálculos. Muestra momentos favorables para entrar en el mercado con flechas, es decir, utilizar el indicador es bastante sencillo. Combina varios filtros para mostrar flechas de entrada al mercado en el gráfico. Dada esta circunstancia, un especulador puede estudiar el historial de señales del instrumento y evaluar su eficacia. Como puede ver, operar con un ind
Prophet
Andriy Sydoruk
Indicadores
Prophet es un indicador de tendencia. Muestra la dirección de los puntos de inflexión. Puede utilizarse con una relación óptima entre riesgo y beneficio. Las flechas indican momentos y direcciones favorables para entrar en el mercado. Utiliza un parámetro de ajuste (ajustar de 1 a 3). La probabilidad de éxito de la tendencia es muy alta. En el transcurso del trabajo, ¡el take-profit es mucho mayor que el stop-loss! Funciona en todos los pares de divisas y en todos los plazos.
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Day Pattern
Oleksandr Martsynyshen
Indicadores
Descripción: - Day Pattern - un indicador que ayuda a identificar patrones de cambios de precios para el desarrollo de algoritmos y estrategias de negociación. ¿Para quién es esta herramienta? - Para desarrolladores de estrategias y algoritmos de negociación. - Operadores a medio y largo plazo. Marcos temporales H1-W1. Características del indicador: - Hay una función de exportación de los valores del indicador a un archivo de formato csv. - Utilizando el panel de información, puede reali
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Stop Loss Take Profit Drawer
Roy Meshulam
Indicadores
Introducción Es una práctica común para los operadores profesionales ocultar su stop loss / take profit a sus brokers. Ya sea por mantener su estrategia para ellos mismos o por miedo a que su broker trabaje en su contra. Usando este indicador, los puntos de stop loss / take profit serán dibujados en el gráfico del producto usando el precio de oferta. Así, usted puede ver exactamente cuando el precio es alcanzado y cerrarlo manualmente. Uso Una vez fijado al gráfico, el indicador escanea las órd
Forex Gump Trend
Andrey Kozak
Indicadores
Forex Gump Trend es un indicador universal para la determinación altamente efectiva de la dirección de la tendencia. Si identifica la tendencia correctamente, este es el 95% del éxito comercial, ya que podrá abrir operaciones en la dirección del movimiento del precio y beneficiarse de ello. El indicador de tendencia Forex Gump ayuda a los operadores con un alto grado de eficiencia a determinar la dirección de la tendencia actual, así como los puntos de inversión de la tendencia. La dirección de
Gartley Projection D
Oleksandr Medviediev
3.71 (7)
Indicadores
El indicador identifica los patrones armónicos (XABCD) según los desarrollos de H.M.Gartley ("Beneficios en el mercado de valores", 1935г). Proyecta el punto D como un punto en la proyección en perspectiva (especifique ProjectionD_Mode = true en la configuración). No vuelve a dibujar. Cuando se cierra una barra del período de trabajo, si el punto del patrón identificado no se ha movido durante las barras Patterns_Fractal_Bars, aparece una flecha en el gráfico (en la dirección del movimiento e
Ace 4X Fibonacci
Juan Manuel Alvarado
Indicadores
https://youtu.be/DhM7se_ePw8 ACE 4X FIBONACCI - Inteligencia comercial profesional El sistema definitivo de retroceso de Fibonacci Transforme sus operaciones con ACE 4X F IBONACCI - un indicador meticulosamente diseñado que trae el análisis de Fibonacci de grado institucional directamente a su plataforma MT4. Creado para traders serios que exigen precisión, velocidad y estilo. TRADING PROFESIONAL REDEFINIDO Experimente el poder del análisis avanzado de retrocesos de Fibonacci a través de nuest
Distinctive
Tatiana Savkevych
Indicadores
Distinctive es un indicador forex de flecha de tendencia para identificar posibles puntos de entrada. Me gusta, en primer lugar, porque tiene un mecanismo simple de trabajo, la adaptación a todos los períodos de tiempo y las tácticas de negociación. Creado sobre la base de un canal de regresión con filtros. Trazado de las señales del indicador Lawrence en un gráfico de función de precios utilizando un enfoque matemático. Cómo funciona - cuando el precio irrumpe en la zona de sobrecompra / sobr
Mr Beast Zonas de Liquidez y alertas
Luis Mariano Vazquez Marcos
Indicadores
El indicador "MR BEAST ALERTAS DE LIQUIDEZ" es una herramienta avanzada diseñada para proporcionar señales y alertas sobre la liquidez del mercado basándose en una serie de indicadores técnicos y análisis de tendencias. Ideal para traders que buscan oportunidades de trading en función de la dinámica de precios y los niveles de volatilidad, este indicador ofrece una visualización clara y detallada en la ventana del gráfico de MetaTrader. Características Principales: Canal ATR Adaptativo: Calcula
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Spirit mt4
Alena Snigireva
5 (1)
Indicadores
Spirit mt4 es un indicador que funciona sin parpadeo, las señales se activan después de la flecha al comienzo de la siguiente vela Incluye varios indicadores para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Funciona con cualquier par de divisas: EUR/USD, AUD/USD y otros. Después de la compra, envíeme un mensaje privado y le enviaré la configuración que utilizo para este indicador. Adecuado para el comercio de criptomonedas. Me gusta el comercio cryptocurrency más, así que lo uso más allí. Ta
DivirgentMAX
Mikhail Bilan
Indicadores
Indicador sin redibujar Divergent MAX El indicador DivirgentMAX es una modificación basada en el MACD. La herramienta detecta divergencias basadas en OsMA y envía señales de compra o venta (buy|sell), teniendo en cuenta el tipo de discrepancias detectadas. ¡¡¡¡Importante!!!! En el indicador DivirgentMAX, los puntos óptimos de entrada se dibujan mediante flechas en la base del indicador. La divergencia también se muestra gráficamente. En esta modificación del MACD se resuelve casi por completo
Paper Fly
Md Meraz Mahmud
Indicadores
indicador técnico MT4 sin repintado funciona en todos los marcos temporales desde 1 minuto hasta el marco temporal mensual la flecha de compra y venta de trade vision es un indicador sintético y multidivisa Trade vision flecha de compra y venta viene con alertas Push la flecha púrpura busca oportunidades de venta la flecha blanca busca oportunidades de compra. espere a que se cierre la vela y aparezca la flecha antes de realizar cualquier operación
Reback
Yazhou Liu
Indicadores
Este índice puede remontarse a transacciones históricas, y puede ver claramente la ubicación de la operación, el tipo de operación, la situación de pérdidas y ganancias, así como información estadística. Showlabel se utiliza para mostrar las estadísticas. Summy_from es la hora de inicio de las estadísticas de órdenes. Este parámetro se basa en la hora de apertura de la orden. El retroceso puede ayudarnos a corregir los hábitos de negociación erróneos, lo cual es muy importante para que los pr
Indicador Taurus All4
Fabio Oliveira Magalhaes
Indicadores
Taurus All4 Taurus All4 es un indicador de alto rendimiento, le indicará la fuerza de la tendencia y podrá observar la fuerza de la vela. Nuestro indicador tiene más de 4 confirmaciones de tendencia. Es muy simple y fácil de usar. Modos de Confirmación Confirmaciones de tendencia en velas: Cuando la vela cambia a verde claro la tendencia es alta. Cuando la vela cambia a rojo claro la tendencia es bajista. Cuando la vela cambia a rojo oscuro la tendencia es baja. Línea de tendencia Confirmacio
MA Crosses PRO MT4
Volodymyr Hrybachov
Indicadores
MA CROSSES PRO MT4 es un indicador de flecha cruzada de media móvil. Los parámetros del indicador tienen nombres intuitivos y cada una de las líneas se configura por separado. El indicador puede señalar una señal mostrando flechas, haciendo sonar una señal de sonido, enviando una notificación a terminales móviles y correo electrónico. El indicador NO se vuelve a dibujar Señales solo al cierre de la vela Excelente para el cuero cabelludo Funciona en cualquier par y en cualquier período de tie
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - su solución definitiva para superar la imprevisibilidad del mercado y maximizar las oportunidades comerciales. Este revolucionario indicador le ayuda a reducir las pérdidas debidas a movimientos bruscos del mercado. El GVI está diseñado para medir la volatilidad del mercado, proporcionándole información valiosa para identificar las perspectivas de negociación más favorables. Su intuitiva interfaz consiste en una línea roja dinámica que representa el índice de vol
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Crazy Cloud MT4
Stefanus Nigel
Indicadores
Hice este indicador para ayudarle a establecer stoploss eficaz y obtener más señales de seguir las tendencias. Este indicador ayuda a decir las tendencias y sideway, cuando 2 líneas están sobre de nube azul, significa uptrend. Cuando 2 líneas están por encima de la nube roja, significa tendencia a la baja, el otro, significa mercado lateral. Para tomar la orden, usted tiene que esperar las flechas. También necesita ver la posición de la nube, si la nube es res, tiene que esperar la flecha amaril
FairyFibo
Syed Oarasul Islam
Indicadores
FairyFibo puede generar hasta 70 señales de COMPRA y 70 señales de VENTA basadas únicamente en la acción del precio y los niveles de Fibonacci. La idea es captar tantos Swing High's y Swing Low's pero teniendo en cuenta la tendencia actual. Este indicador también se puede utilizar para el comercio de opciones binarias como la mayoría de las veces el precio tiende a seguir la dirección de la señal de inmediato. La mayoría de las estrategias ya están optimizadas para diferentes marcos de tiempo y
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Reversal Pattern Pro
Boonyapagorn Rodvattanajinda
Indicadores
Patrones de Reversión Pro Reversal Patterns Pro es una herramienta analítica de Price Action (PA) que escanea los patrones de reversión. - Encuentra y marca los patrones de velas japonesas más fiables en tiempo real. - Soporta todos los marcos de tiempo (Mejor para Scalping) - No repinta por lo que es un indicador excepcional para Expert Advisors. Parámetros de entrada : - Modo de soporte y resistencia (verdadero o falso) para habilitar el filtrado avanzado. - Periodo Donchian - Periodo RSI -
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Indicadores
Patrones gráficos Detecta 15 patrones (Triángulo ascendente, Triángulo descendente, Cuña ascendente, Cuña descendente, Bandera alcista, Bandera bajista, Rectángulo alcista, Rectángulo bajista, Triángulo simétrico, Cabeza y hombros, Cabeza y hombros invertidos, Triple techo, Triple suelo, Doble techo, Doble suelo). Utiliza datos históricos para calcular la probabilidad de éxito de cada patrón (posibilidad de filtrar la notificación en función de la probabilidad de éxito) da indicaciones gráficas
PABT Pattern Indicator
Gleb Balashevich
Indicadores
Indicador PABT Pattern - es el sistema clásico de uno de los patrones de señal. Lógica del indicador - el Hi & Lo de la barra está completamente dentro del rango de la barra anterior, busque negociarlos como retroceso en la tendencia. Si el indicador encuentra el patrón PABT, dibuja dos líneas y una flecha que muestran la tendencia. - Primera línea - es el punto de entrada y el dibujo en: 1. 1. En el máximo de la barra de señal o en el medio de la barra de señal (dependiendo del modo del indicad
The Trend Monster
Elias Mtwenge
Indicadores
El Trend Monster es un indicador de seguimiento de tendencia sin repintado basado en medias móviles. Como traders queremos tener cuidado de no operar en contra de la tendencia. Por lo tanto, cuando usted mira el gráfico como trader tendrá que hacerse este tipo de preguntas ¿Este mercado está en tendencia? ¿Es un mercado lateral? ¿Es alcista o bajista? ¿Qué debo tener en cuenta antes de realizar una operación? Estas son algunas de las preguntas fundamentales que todo operador debería plantearse a
Insides
Ivan Simonika
Indicadores
Determinar la tendencia del mercado es una tarea importante para los operadores. El indicador Inside implementa un algoritmo mejorado para visualizar la tendencia del mercado. El objetivo principal del indicador es evaluar el mercado en pequeños marcos temporales (es decir, M1, M5 y M15) para el scalping. Si usted es un scalper que busca un indicador fiable para mejorar la calidad de sus operaciones, Inside es lo que necesita. El indicador funciona en una ventana independiente, mostrando barras
Smart Gread Ultimate Edition
Serhii Bernatskyi
Indicadores
Indicador Smart Gread Ultimate Edition (SGUL) - basado en la estrategia smart order grid. Máxima personalización y flexibilidad de las estrategias son las principales características de este indicador. En la esquina derecha hay una tabla con el número y volumen de órdenes. Lista de parámetros ajustables: K: 2.0 - Factor de aumento de la siguiente orden (si el precio se mueve en la otra dirección). TP: 50 - El número de puntos en los que la orden se cierra con un beneficio (beneficio míni
POWR Rise Coming
Trade Indicators LLC
Indicadores
Este indicador es TAN SIMPLE... cuando la flecha verde Rise Coming aparece, ¡una caída de precios puede estar en camino! ¡Ganancias simples y fáciles! Si recibe más de una señal de texto de "Subida inminente" en una tendencia bajista, significa que el impulso está aumentando para una carrera alcista. CÓMO USARLO 1. Cuando el texto verde "Rise Coming" aparece, ¡un salto de precio puede estar en camino! 2. ¡Este indicador nunca se repite! Para obtener la mejor configuración es cuestión de ajustar
Los compradores de este producto también adquieren
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryIndicator es un indicador de alta precisión para el comercio de opciones binarias. Muestra excelentes resultados en scalping. Este indicador se basa en el análisis multifactorial de los indicadores de tendencia, así como osciladores de confirmación, que al final da una mayor precisión de las señales. Ventajas del indicador Mayor precisión de las señales. Excelentes resultados al negociar opciones binarias con un tiempo de expiración corto de M30 a M1 . Funciona en cualquier marco temporal
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicadores
BinaryUniversal - indicador de señal para opciones binarias y forex. En su trabajo, el indicador utiliza un complejo algoritmo de generación de señales. Antes de formar una señal, el indicador analiza la volatilidad, los patrones de velas, el soporte importante y los niveles de resistencia. El indicador tiene la capacidad de ajustar la precisión de las señales, lo que hace posible aplicar este indicador tanto para el comercio agresivo como para el conservador. El indicador se configura de la fo
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Indicadores
Este indicador es una herramienta multifuncional de análisis técnico, basada en la combinación de una media móvil exponencial adaptativa y filtros de volatilidad calculados a través del Average True Range (ATR). Está diseñado para identificar con precisión la dirección actual del precio, resaltar las áreas clave de posibles cambios de tendencia y mostrar visualmente las zonas potenciales de reversión. El algoritmo se fundamenta en la construcción dinámica de una banda de tendencia utilizando dos
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Indicadores
Indicador EasyWayTradePanel para MetaTrader4 , son asistentes comerciales para el comercio manual en cualquier moneda en  F OREX,  CRYPTOCURRENCY como   Bitcoin,  Ethereum,  Lightcoin,   Ripple y más. También es fácil de usar para COMODIDAD como   Oro,  Plata, Petróleo,  Gas ... y  CFDs. Cuando se instala en el gráfico en el marco de tiempo elegido y la herramienta comercial, el indicador dibuja automáticamente los siguientes indicadores personalizados utilizados en la estrategia comercial Easy
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Indicadores
Esta es una versión mini de un par del Detector Avanzado de Inversión de Tendencia y Continuidad conocido como TrueTrendStarM(TTSm25). Es un indicador sensible y predictivo de tendencias de precios para operadores profesionales. ( ATENCIÓN COMPRADORES:-Ahora el indicador está disponible para TIEMPO ILIMITADO UNA sola compra de sólo $ 500 ). Aproveche la oportunidad. Detecta cambios de alta probabilidad en la dirección de la Tendencia del Precio mucho antes de que otro indicador lo detecte. He es
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Indicadores
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor - Multi-Bar Trend & Candle Forecast Qué hace este indicador Este indicador es un motor de predicción del mercado en tiempo real diseñado para analizar el comportamiento de los precios y estimar las tendencias futuras del mercado . A diferencia de los indicadores convencionales, este sistema no se basa en parámetros estáticos ni en el ajuste de curvas históricas , sino que adapta su estado interno de forma dinámica
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx Engulfing Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico Elimi
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx InsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar sugerencias de entrada de compra/venta demasiado cercanas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por mul
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx OutsideBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada. 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low. 3 opciones diferentes para calcular los 2 TPs - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa. Desplazar el tablero - cualquier lugar del gráfico.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
FFx PinBar Setup Alerter da sugerencias de operaciones con Entrada, Objetivo 1, Objetivo 2 y StopLoss. A continuación se muestran las diferentes opciones disponibles: Sugerencia de entrada - pips a añadir sobre la ruptura para la entrada Tamaño mínimo de vela - para evitar velas demasiado pequeñas 3 opciones diferentes para calcular el SL - por pips, por multiplicador ATR o en el patrón High/Low 3 opciones diferentes para calcular los 2 TP - por pips, por multiplicador ATR o en Riesgo/Recompensa
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Indicadores
Imagen automática, en directo e interactiva de todas las líneas de tendencia. Asigne alertas push, de correo electrónico y sonoras a las líneas de su elección y manténgase informado sobre el retroceso del precio, la ruptura, el retroceso después de la ruptura, el número de retrocesos, la expiración de la línea por doble ruptura. Corrija, arrastre o elimine las líneas y ajuste interactivamente el sistema de líneas. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Ejemplos de gráficos https://www.mql5.com/en/users/e
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual) Definir
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El propósito de esta nueva versión del indicador estándar de MT4 proporcionado en su plataforma es mostrar en una sub-ventana múltiples marcos temporales del mismo indicador con sus divergencias. Vea el ejemplo mostrado en la imagen inferior. Pero la visualización no es como un simple indicador MTF. Esta es la visualización real del indicador en su timeframe. Aquí están las opciones disponibles en el indicador de divergencias FFx: Seleccione los marcos de tiempo a mostrar (M1 a Mensual). Definir
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal. Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta. Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado para el indicador. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado ve
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
Indicadores
El alertador FFx Dashboard MTF le mostrará en un solo gráfico todos los marcos temporales (M1 a Mensual) con su propio estado. 2 Opciones de Alerta: Single timeframe: cada timeframe seleccionado alerta por separado cuando se produce una señal Multi timeframes: todos los timeframes seleccionados deben coincidir para que se active una alerta Ambas opciones tienen una entrada para seleccionar los plazos que se utilizarán para la(s) alerta(s). Cómo entender el estado: Cuadrado verde/rojo: vela alc
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
Indicadores
El sistema de trading manual [GRAFF] III se basa en múltiples indicadores de MetaTrader (MT4). En conjunto, el PACK completo de indicadores GRAFF III constituye una herramienta de trading avanzada. El sistema consta de más de 20 indicadores personalizados diferentes que han sido cuidadosamente seleccionados y probados a largo plazo para producir señales de trading fuertes y eficientes. Los indicadores particulares se basan en diferentes fórmulas matemáticas, por lo que todo el sistema está calib
Otros productos de este autor
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Indicadores
Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado. Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precio
ELT Reversal MT4
Paulo Rocha
Indicadores
ELT Reversal MT4 (Elite_Indicator) es un indicador para el terminal MetaTrader 4. . Este indicador se basa en la estrategia de Contratendencia, pero también utiliza la Volatilidad. Se basa en mostrar la posible liquidez en el mercado financiero, ayudando así a los traders en sus operaciones. ELT Reversal MT4 (Elite_Indicator) es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Plazos recomendados para operaciones de scalping : M1 M5 M15 Marco temporal recomendado para Swing Tr
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
Filtro:
FcoJoseS
161
FcoJoseS 2024.02.01 12:46 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Paulo Rocha
959
Respuesta del desarrollador Paulo Rocha 2024.02.01 13:23
Muito obrigado pelo comentário! Boas negociações! Cumprimentos
Respuesta al comentario