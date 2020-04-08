BlockOscilationDay

BlockOscilationDay – Análisis Visual de Mercado Profesional

Descripción
BlockOscilationDay es un indicador técnico sofisticado que ofrece un análisis visual claro y elegante de los movimientos del mercado. Diseñado para traders que valoran la simplicidad y la eficiencia, el indicador combina múltiples capas de información en una interfaz limpia e intuitiva.

Características principales

  • Análisis Multitimemarco
    Líneas de tendencia dinámicas configurables en cualquier temporalidad
    Visualización de niveles significativos del día anterior
    Rectángulos de oscilación diaria con colores intuitivos

  • Diseño minimalista
    Interfaz visual limpia y sin desorden
    Códigos de colores de semáforo (verde/rojo) para una fácil interpretación
    Elementos gráficos discretos que no interfieren con el análisis del precio

  • Funcionalidad inteligente
    Detección automática de swings altos y bajos
    Líneas de soporte y resistencia del día anterior
    Rectángulos que indican la dirección predominante del mercado
    Flechas opcionales para puntos de inflexión

Configuraciones personalizables

  • Líneas de tendencia
    Cantidad de líneas a mantener
    Grosor y estilo personalizables
    Temporalidad específica para el análisis

  • Rectángulos diarios
    Período de visualización ajustable
    Estilos de línea personalizables
    Colores basados en la posición del precio actual

  • Elementos visuales
    Colores personalizables para todos los elementos
    Control del grosor y estilo de las líneas
    Etiquetas informativas opcionales

Ventajas

  • Visualización clara: Información esencial sin desorden visual

  • Personalizable: Adaptable a su estilo de trading

  • Intuitivo: Colores y formas que facilitan la toma de decisiones

  • Eficiente: Consumo mínimo de recursos del sistema

Eleve su análisis técnico con una herramienta que combina elegancia visual con funcionalidad práctica. BlockOscilationDay es la elección ideal para traders que buscan claridad y precisión en su análisis de mercado.


Productos recomendados
Probability Advanced Indicator
Dioney De Jesus Batista Alves
Indicadores
El   ProbabilityAdvancedIndicator   es una herramienta sofisticada de análisis de probabilidad de tendencia, diseñada para operaciones de   scalping   y   day trading . Combina múltiples indicadores técnicos y análisis multi-timeframe para generar señales visuales claras de probabilidad de compra/venta. El   ProbabilityAdvancedIndicator   es una herramienta completa para traders que buscan: Toma de decisiones basada en probabilidades Análisis técnico consolidado Flexibilidad para diferentes esti
Traders Inside Volume Profile VPR
Markus Paminger
Indicadores
Indicador de Perfil de Volumen utilizado por Traders profesionales en Traders Inside Ltd. Si quiere tener éxito en el trading, necesita saber si el precio actual es barato, caro o justo. Características principales: Precio justo (Punto de control, POC), zonas de precio alto y bajo (POH, POL) POC en diferentes marcos temporales para una mejor orientación Símbolo y marco temporal Redimensionamiento del gráfico en posiciones/órdenes abiertas, VPRmax/min POC histórico: vea cómo ha cambiado el POC en
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Indicadores
HiLo Activator es uno de los indicadores más utilizados para determinar tendencia. Encuéntrelo aquí esta versión personalizada de Gekko con la capacidad de personalizar el período y los colores. Este indicador también traza flechas hacia arriba y hacia abajo cuando hay un cambio en la tendencia, lo que indica puntos de entrada y salida muy fuertes HiLo se adapta bien a diferentes tipos de períodos para la negociación intradiaro. Puedes entender fácilmente cuándo es el momento de comprar o vender
Multiple TimeFrame MACD Confluency Tool
Kelvin Souza Da Costa Oliveira
Indicadores
Indicador MACD de múltiples marcos temporales. Este indicador fue construido para hacer posible el análisis de múltiples marcos de tiempo en MT5 utilizando el indicador MACD. Indicador MACD tradicionalmente muestra dos líneas y un histograma. Línea MACD (Amarillo) se calcula restando 12period EMA (rápido) de 26period EMA (lento). La línea de señal (azul) se crea restando la EMA de 9 periodos de la línea MACD. El histograma es la diferencia entre las líneas MACD y Signal. El histograma se colorea
NewYork SilasFernandes H1 Sinal Pro
Silas Fernandes Da Silva
Indicadores
NewYork_SilasFernandes: H1 Entry Killer. Señal verde para comprar, roja para vender - sin retardo, sin repintar. Utiliza volumen real para filtrar el ruido, Bandas de Bollinger para atrapar retrocesos perfectos. Ventajas: entra antes del movimiento, sale en la parte superior, funciona sólo en H1 pero puede probar otros marcos de tiempo. Parámetros: VolumeThreshold (ajusta la sensibilidad, por defecto 50), BollingerPeriod (por defecto 20, por defecto 2 desviaciones), SignalColorBuy (verde), Signa
Volume Speedometer
Flavio Javier Jarabeck
Indicadores
Imagínese la posibilidad de que la velocidad del volumen le sea presentada segundo a segundo en forma de velocímetro... Pues no imagines más... Bienvenido a la nueva creación de Minions Labs : Volumen Velocímetro . Volume Speedometer es una idea de Minions Labs que nació intentando mostrar en tiempo real lo que está ocurriendo con el Flujo de Volumen de las órdenes (o Ticks, si no tienes eso) durante el día. Este indicador fue creado para ser utilizado en operaciones Intradía y el objetivo es da
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy es un sistema muy simple pero potente para obtener la dirección de la tendencia del mercado de divisas. Este indicador es en realidad 2 indicadores en 1 paquete, Heiken Ashi y Heiken Ashi Smoothed Moving Average ambos incluidos. Debido a que HA (Heiken Ashi) y HAS (Heiken Ashi Smoothed) se calculan en el mismo evento de un sistema con los búferes necesarios y sólo bucle, por lo que es el HA RÁPIDO, OPTIMIZADO y EFICIENTE teniendo el indicador combinado de MetaTrader
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
XCalper HiLo Activator
Aecio de Feo Flora Neto
Indicadores
Activador HiLo v1.02 de xCalper El HiLo Activator es similar a la media móvil de máximos y mínimos anteriores. Es un indicador de seguimiento de tendencia utilizado para mostrar la dirección del movimiento del mercado. El indicador es responsable de las señales de entrada y también ayuda a determinar los niveles de stop-loss. El HiLo Activator fue presentado por primera vez por Robert Krausz en el número de febrero de 1998 de la revista Stocks & Commodities.
ZigZag SMC MT5
Kallebe Lins De Oliveira Santos
Indicadores
El indicador ZigZag SMC/SMT para MT5 es la herramienta ideal para los traders que desean identificar con precisión máximos y mínimos basándose en los conceptos avanzados de Smart Money Concepts (SMC) y Smart Money Trap (SMT). Beneficios principales: Identificación automática de máximos y mínimos estratégicos. Basado en conceptos utilizados por traders institucionales. Ideal para analizar liquidez, estructura del mercado y manipulación. Fácil de usar: simplemente agréguelo al gráfico
FREE
Golden Swing
Goyani Piyushbhai
Asesores Expertos
Golden Swing EA: ¡Domine las oscilaciones del mercado con precisión y potencia! El EA Golden Sw ing es una sofisticada herramienta de trading que aprovecha el poder eterno de Fibonacci , la gestión avanzada del dinero , y los controles de riesgo de vanguardia ️ para ofrecer un rendimiento excepcional en todos los mercados. Diseñado para traders de todos los niveles, este EA combina inteligencia, eficiencia y flexibilidad para lograr una alta tasa de ganancias y resultados consistente
Multi Timeframe Chart
Bekono Owona Roger Blaise
Indicadores
MTFC (Multi Timeframe Chart) - ¡Vea 2 marcos temporales en UN solo gráfico! "Opere más inteligentemente, no más duro - ¡Elimine el cambio de marco de tiempo para siempre! Imagine tener el poder de ver cualquier marco de tiempo superior (M5, M15, H1, H4, D1, MN1, etc.) directamente en su gráfico actual. No más cambiar entre gráficos, no más conjeturas, sólo pura claridad de trading en un solo lugar. Eso es exactamente lo que ofrece el indicador MTFC . 1. El problema que resuelve Como operadores
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Visualizador de Fuerza Compradora vs Vendedora (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Descripción : El "Visualizador de Fuerza Compradora vs Vendedora" es un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma el análisis de fuerza del mercado en una experiencia visual intuitiva. Grafica los indicadores de Fuerza Compradora y Fuerza Vendedora, coloreando el fondo del gráfico según qué fuerza domine:   Verde   → Dominio de la Fuerza Compradora (presión alcista)   Rojo   → Dominio de
Aroon Precision Trends MT5
Maestri Investment Group Ltd.
Indicadores
Presentamos el indicador Aroon: ¡la herramienta definitiva para el análisis de tendencias! ¿Quiere llevar su juego de trading al siguiente nivel? ¿Desea identificar puntos de entrada y salida lucrativos en los mercados financieros con facilidad? No busque más. El Indicador Aroon está aquí para revolucionar su estrategia de trading y ayudarle a tomar decisiones informadas como nunca antes. Desarrollado por la brillante mente de Tushar Chande, el Indicador Aroon es una potente herramienta de an
Ipda Goldbach
Maicon Jonatas Barbosa Saldanha
Indicadores
PO3 FIBONACCI GOLDBACH - El Indicador Definitivo para el Análisis de Mercado ¡Desvela los Secretos del Mercado con la Fusión Perfecta entre Matemáticas Avanzadas y Trading Inteligente! --- FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS: 1. SISTEMA DE NIVELES GOLDBACH ÚNICO    · Identificación automática de Order Blocks (OB), Fair Value Gaps (FVG - Huecos de Valor Justo), Liquidity Voids (LV - Vacíos de Liquidez) y Mitigation Blocks (MB - Bloques de Mitigación).    · Cálculo preciso de niveles de rechazo (
Master Calendar Osw
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicadores
MASTER CALENDAR OSW Este Indicador fue creado inicialmente para mi uso personal, pero lo he ido mejorando poco a poco e implementando funciones para ayudas de mi trading del día a día y se seguirán implementando funciones si son de utilidad. DETALLES DEL CALENDARIO. >Calendario móvil y detallado de las noticias cercanas a la fecha actual, con datos como: fecha, País, Moneda, Sector de la noticia, Nombre de la Noticia, y datos Previo, Predicción y Actual. >El Calendario se actualiza automáticamen
TrendView Zero
Rafael Grecco
Indicadores
TrendView Zero - Cero Configuración. Cero Complejidad. Máxima claridad. Con el tiempo, recibimos valiosos comentarios de los operadores que probaron TrendView Ultimate, nuestro indicador más avanzado. A muchos les encantó su potencia y profundidad, pero también compartieron un desafío común: "Es increíblemente potente, pero da TANTÍSIMA información que no siempre sé qué configurar". Esto inspiró la creación de TrendView Zero, una versión totalmente automatizada y simplificada que mantiene só
Multi Stochastic MT5
Vladimir Pokora
Indicadores
Esta herramienta monitoriza los indicadores estocásticos en todos los marcos temporales de los mercados seleccionados. Muestra una tabla con señales para abrir una operación de COMPRA (verde) o VENTA (rojo). Puede establecer las condiciones de la señal. Puede añadir o eliminar fácilmente nombres de mercados / símbolos. Si se cumplen las condiciones para abrir una operación en múltiples marcos temporales, puede ser notificado por e-mail o mensaje telefónico (de acuerdo con la configuración en MT5
Trend Pulse Insights
Elidio Xavier Guimaraes
Indicadores
Presentación de Trend Pulse Insights: Su Guía Inteligente para la Volatilidad del Mercado Desarrollado para traders que buscan precisión y claridad, Trend Pulse Insights ofrece una visión profunda de la dinámica del mercado, ayudándole a identificar oportunidades y gestionar riesgos con confianza. Cómo funciona Trend Pulse Insights Nuestro indicador utiliza algoritmos para calcular los niveles de volatilidad basándose en dos métodos reconocidos: ATR (Average True Range): Para medir la volatilida
Many MA Batch display
Min Ming Shi Chuan
Indicadores
La media móvil es el indicador más sencillo para reconocer los cambios en el precio de una divisa. Es excelente para establecer múltiples indicadores para cada período o tipo y ver la transición. Sin embargo, establecer múltiples medias móviles es muy problemático, ¿verdad? Además, la visualización de múltiples pares de divisas aumentará el tiempo y el esfuerzo. Es un indicador que le ahorra la molestia. Puede mostrar múltiples medias móviles a la vez. Puede establecer libremente hasta
Supply Demand RSJ
JETINVEST
Indicadores
El indicador Oferta Demanda RSJ PRO calcula y traza las zonas de "Oferta" y "Demanda" en el gráfico, identificando el tipo de Zona (Débil, Fuerte, Verificada, Probada) y en caso de reevaluaciones de la Zona muestra cuántas veces se volvió a probar. Las zonas de "oferta" son las zonas de precios donde se ha producido más oferta que demanda, lo que hace bajar los precios. Las zonas de "demanda" son las zonas de precios donde se ha producido más demanda que oferta, lo que hace subir los precios.
Indicator LuxAlgo Envelope
Luis Orlandini
Indicadores
Este indicador se basa en los suavizadores de Nadaraya-Watson publicados anteriormente. Aquí hemos creado un indicador de envolvente basado en Kernel Smoothing con alertas integradas a partir de cruces entre los extremos del precio y de la envolvente. A diferencia del estimador Nadaraya-Watson, este indicador sigue una metodología contraria . Tenga en cuenta que, por defecto, este indicador puede estar sujeto a repintado. Los usuarios pueden utilizar un método de suavizado sin repintado dispo
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicadores
SimSim Arrow Momentum es un indicador "Momentum" estándar, pero en versión flecha. Versión para MetaTrader 4 Los parámetros del indicador son similares a los estándar, más un parámetro adicional Delta . Delta = 0 - 100 Desviaciones a partir del valor 100. Es posible cambiar el nivel del indicador 100, tanto más como menos. El indicador genera una señal cuando el precio cruza la línea de nivel = 100 +- Delta. Habilite “CONTROL DEAL” para la operación y las operaciones basadas en la señal del in
Order Blocks Indicator Fnix v3 Smc
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicadores
Dibuja bloques en cada vela del gráfico, destacando Order Blocks (OB) válidos de alta y baja con criterios avanzados de price action. Ideal para traders de SMC (Smart Money Concepts). **Principales Recursos:** - Renderiza rectángulos en todas las velas analizadas (hasta 500 barras), con proyección futura y desplazamientos. - Detecta OBs: Bullish (azul, OB↑) y Bearish (rojo, OB↓) basados en presión de la vela, tamaño mínimo y rupturas de estructura. - Alertas personalizables: Popup, notificacio
ATrend
Zaha Feiz
4.82 (17)
Indicadores
ATREND: Cómo Funciona y Cómo Usarlo #### Cómo Funciona El indicador "ATREND" para la plataforma MT5 está diseñado para proporcionar a los traders señales de compra y venta robustas mediante una combinación de metodologías de análisis técnico. Este indicador utiliza principalmente el Rango Verdadero Promedio (ATR) para medir la volatilidad, junto con algoritmos de detección de tendencias para identificar posibles movimientos del mercado. Deja un mensaje después de la compra y recibe un regalo es
SP Market Profile MT5
Jonathas Silva
Indicadores
SafeProfit Market Profile es el indicador de seguimiento más avanzado del mercado Forex. Fue desarrollado para rastrear el perfil de mercado de cada sesión del día: asiático, europeo y americano. Con este indicador operarás Intradía sonriendo ... sabiendo exactamente dónde están posicionados los Big Players y el momento exacto hacia donde se dirigen. El indicador es simple, rápido y objetivo, rastreando cada movimiento de los Grandes Jugadores en precio. Salga de la estadística del 95% que solo
Alpha Indicator
Samuel Viana
Indicadores
<:p> <:p> El indicador ALPHA TRADER para MT5 es un indicador que aprovecha la efectividad del índice de movimiento direccional promedio y el indicador ATR, que puede proporcionar información sólida sobre la tendencia del mercado y las respectivas zonas de sobreventa y sobrecompra que dan vida a las señales de inversión, por lo tanto, es un recurso increíblemente confiable utilizado para formular un indicador capaz de proporcionar visualmente a los inversores señales de inversión, porque, en últ
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Indicador Max Min Delta - Análisis de Desequilibrio de Volumen de Mercado Obtenga una visión más profunda del desequilibrio del volumen del mercado con el análisis delta ¿Qué es el indicador Max Min Delta? El indicador Max Min Delta es una potente herramienta de análisis del volumen de mercado que representa visualmente los valores delta máximos y mínimos mediante un histograma. Ayuda a los operadores a identificar con precisión la fortaleza, debilidad, absorción y actividad agresiva de compra/v
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Asesores Expertos
La Inside Bar e one es una formación de vela de inversión/continuación, y es uno de los patrones de velas más negociados. Robot F1 le permite configurar diferentes estrategias de trading, Day Trade o swing trade, basadas en la Inside Bar como punto de partida. Este patrón sólo requiere dos velas para realizarse. Robot F1 utiliza este patrón extremadamente eficiente para identificar oportunidades de trading. Para hacer más efectivas las operaciones, cuenta con indicadores que pueden ser config
DG TrendSigns
David Gadelha
2 (1)
Indicadores
Propósito DG Trend+Signs es un indicador que pinta las velas con colores de tendencia y muestra claramente las consolidaciones, utilizando los indicadores DoGMA Trend y DoGMA Channel. Fue creado para ayudar a los usuarios en sus operaciones, mostrando tendencias, consolidaciones y marcando puntos de entrada y salida. El indicador también tiene en cuenta las consolidaciones para identificar rupturas. Características principales Diseñado para ser fácil de usar, con unos pocos parámetros NO repint
Los compradores de este producto también adquieren
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Indicadores
Indicador de sistema holográfico de mercado adaptativo AI basado en la teoría de la microestructura y el campo Resumen: El objetivo de este artículo es explorar los principios de construcción y el mecanismo de aplicación de una novedosa herramienta de análisis de los mercados financieros: el sistema de autorregulación de IA por regresión de microgravedad. Este sistema fusiona la teoría de la microestructura del mercado, la mecánica clásica (modelos de elasticidad y gravedad), la teoría de la ent
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Desglose cuántico PRO       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicadores
Este indicador es una herramienta de transacción única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una fórmula secreta.   Con solo un gráfico, da Alertas para los 28 pares de divisas.   ¡Imagina cómo mejorarás porque puedes identificar el punto de activación exacto de una nueva tendencia u oportunidad de crecimiento! Basado en   nuevos algoritmos subyacentes , hace que sea aún más fácil identificar y confirmar   operaciones potenciales . Esto se d
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
Stargogs Spike Catcher
Lorenzo Edward Beukes
4.5 (8)
Indicadores
Stargogs Spike Catcher V4.0 Este indicador se desarrolla para ordeñar los índices BOOM y CRASH . Ahora también funciona en weltrade para los índices PAIN y GAIN. Envíeme Mensaje si usted necesita cualquier ayuda con el indicador. ECHA UN VISTAZO A LA STARGOGS SPIKE CATCHER EA/ROBOT V3: HAGA CLIC AQUÍTAMBIÉN ECHA UN VISTAZO A LA SEGUNDA A NONEFX SPIKE CATCHER: HAGA CLIC AQUÍ STARGOGS SPIKE CATCHER V4.0 ¡QUE ES NUEVO! Marca Nueva Estrategia. Este es el indicador que necesita para 2025. Nuevo filt
Otros productos de este autor
Gatilho Swing
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
Manual del Indicador Gatilho Swing Visión General Gatilho Swing   es un indicador visual avanzado para MetaTrader 5 que combina múltiples herramientas de análisis técnico en un solo panel. Identifica niveles significativos, dibuja rectángulos de sesión, marca máximos/mínimos del día anterior y señala tops y fondos con flechas de colores. Funcionalidades Principales 1. Líneas de Máximo y Mínimo del Día Anterior Dibuja líneas horizontales en los niveles de máximo y mínimo del día anterior Texto d
Digital Clock Real Time Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
Descripción General Digital Clock es un indicador desarrollado por Everton Messias que muestra un reloj digital en tiempo real directamente en el gráfico de MetaTrader 5. Es ideal para traders que necesitan monitorear el tiempo durante las sesiones sin salir de la plataforma. Características Principales: Visualización en tiempo real (horas:minutos:segundos) Completamente personalizable (colores, fuente, tamaño) Posicionamiento flexible en cualquier zona del gráfico Actualización
FREE
ChartExpert Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Visualizador de Fuerza Compradora vs Vendedora (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Descripción : El "Visualizador de Fuerza Compradora vs Vendedora" es un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma el análisis de fuerza del mercado en una experiencia visual intuitiva. Grafica los indicadores de Fuerza Compradora y Fuerza Vendedora, coloreando el fondo del gráfico según qué fuerza domine:   Verde   → Dominio de la Fuerza Compradora (presión alcista)   Rojo   → Dominio de
BullBea Display
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
1. INFORMACIÓN GENERAL Nombre del Indicador:   BullBear Display Versión:   1.00 Desarrollador:   [Su Nombre] Empresa:   MT5TOOLSLAB Tipo:   Indicador de Gráfico Mercado:   Forex, Acciones, Futuros, Criptomonedas 2. DESCRIPCIÓN BullBear Display   es un indicador visual que muestra en tiempo real: Fuerza de los toros (compradores) Fuerza de los osos (vendedores) Dominio del mercado (quién controla el precio) El indicador muestra esta información en la esquina superior izquierda del gráfico, permi
PullbackShit
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
PullbackShit – Señales en M5 PullbackShit es un indicador diseñado para traders que buscan entradas objetivas en retrocesos en el timeframe de 5 minutos. Basado en la interacción entre el precio y la media móvil, el indicador marca en el gráfico los puntos potenciales de compra y venta con flechas visuales claras.   Funciones principales: Retrocesos validados:   Genera señal solo cuando el precio vuelve a la media y confirma el movimiento. Señales claras y visuales:   Flechas verdes (compra)
Candle Color Buy vs Sell Power Visualizer
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Visualizador de Fuerza Compradora vs Vendedora (Buy vs Sell Power Strength Visualizer)   Descripción : El "Visualizador de Fuerza Compradora vs Vendedora" es un indicador exclusivo para MetaTrader 5 que transforma el análisis de fuerza del mercado en una experiencia visual intuitiva. Grafica los indicadores de Fuerza Compradora y Fuerza Vendedora, coloreando el fondo del gráfico según qué fuerza domine:   Verde   → Dominio de la Fuerza Compradora (presión alcista)   Rojo   → Dominio de
DailyFirstHourLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Indicadores
Daily First Hour Lines - Indicador para MetaTrader 5 Descripción Daily First Hour Lines   es un indicador técnico innovador para MetaTrader 5 que traza automáticamente niveles de soporte y resistencia basados en la primera vela de 1 hora de cada sesión de trading. Desarrollado para traders que operan en mercados financieros, este indicador proporciona referencias visuales cruciales para identificar puntos potenciales de reversión y continuación de tendencia. Características Principales Líneas de
PriceActionCore
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
PriceActionCore (MT5) – Indicador de Acción del Precio Puro - ( PRECIO MÍNIMO DE VENTA $30 USD. Pague una vez y sea propietario del indicador para siempre. ) Autor: Everton Versión: 1.50 Plataforma: MetaTrader 5 ¡Recuerda activar la visualización de la descripción en la plataforma! Perfil de Acción del Precio Puro Gráficos limpios, solo velas (sin indicadores). Líneas horizontales: soporte, resistencia, cierre diario, máximo y mínimo del día anterior. Usado por traders que operan retroceso
First Order Block of the Day
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
Indicador First Order Block of the Day - Identificación de Áreas de Valor Descripción El indicador   First Order Block of the Day   (Primer Bloque de Órdenes del Día) es una herramienta esencial para traders que operan basándose en el concepto de bloques de órdenes y análisis de perfil de mercado. Este indicador identifica automáticamente el primer bloque de órdenes formado en la primera hora de negociación de cada día, un área de extrema importancia para la toma de decisiones estratégicas. Car
DailyChange
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
Indicador Daily Change - Visualización de Variación de Mercado en Tiempo Real Descripción General Daily Change Indicator es una herramienta de trading profesional diseñada para MetaTrader 5 que proporciona monitorización en tiempo real de las variaciones diarias de precio directamente en su gráfico. Este indicador ligero pero potente muestra el cambio de precio del día actual tanto en puntos absolutos como en términos porcentuales, posicionado convenientemente junto a la línea de precio Bid par
First Block
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
Indicador First Order Block of the Day - Identificación de Áreas de Valor Descripción El indicador   First Order Block of the Day   (Primer Bloque de Órdenes del Día) es una herramienta esencial para traders que operan basándose en el concepto de bloques de órdenes y análisis de perfil de mercado. Este indicador identifica automáticamente el primer bloque de órdenes formado en la primera hora de negociación de cada día, un área de extrema importancia para la toma de decisiones estratégicas. Car
BlocoSwingBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
BlocoSwingBR インジケーター バリューエリア識別 BlocoSwingBR は、チャート上の 重要な価格ゾーン を強調し、分析を簡単にします。 主な機能: ダイナミック長方形 日足固定長方形（高値/安値） 前日のライン スイング矢印 柔軟な設定 トレーダーのメリット: 攻防ゾーンを特定 スイングパターン認識 Price Action 戦略の明確化 自動サポート/レジスタンス BlocoSwingBR - Indicador de Análisis Gráfico Avanzado Presentamos BlocoSwingBR, un indicador técnico profesional para MetaTrader 5 que ofrece una visión integral de la estructura del mercado a través de múltiples herramientas gráficas integradas. Funcionalidades Principales
BlockLongTimeFlexible
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
BlockLongTimeFlexible - Visualizador de Bloques Temporales Domine el Análisis Temporal del Mercado BlockLongTimeFlexible es la herramienta definitiva para traders y analistas que necesitan visualizar y analizar períodos temporales de forma profesional e intuitiva. Cree rectángulos visuales personalizables que destacan ciclos, estacionalidades y patrones temporales directamente en su gráfico. Qué hace este indicador Crea   rectángulos de colores   en el gráfico para marcar períodos de
EssentialLines
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
EssentialLines Indicator v3.00 – Manual EssentialLines v3.00 es un indicador para MetaTrader 5 que dibuja automáticamente los niveles del día anterior: High, Low, Open, Close y Mid Range. Cada línea tiene control individual de visibilidad, color, estilo y grosor. Instalación Copiar en MT5/MQL5/Indicators Reiniciar MT5 Agregar al gráfico Configuración Visibilidad: High, Low, Open, Close, Mid Range Active solo lo necesario. Parámetros: color, estilo (SOLID, DASH…), grosor (1–5 px) Configuraciones
PriceMovementMapper
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
PriceMovementMapper revoluciona el análisis técnico con su enfoque visual único a la acción del precio. Este innovador indicador para MT5 crea bloques dinámicos que mapean los rangos diarios de apertura/cierre con líneas verticales inteligentes que muestran los extremos del precio. A diferencia de las herramientas convencionales, proporciona una visualización cristalina de la estructura del mercado, fuerza de la tendencia y niveles clave de soporte/resistencia mediante rectángulos codificados p
PriceMovementMapperBR
Everton Fernando Da Silva Messias
Utilidades
Price Movement Mapper B3 - Indicador Exclusivo para Bolsa Brasileña Descripción Técnica: El Price Movement Mapper B3 es un indicador avanzado desarrollado específicamente para el análisis técnico de activos negociados en la Bolsa de Valores Brasileña (B3). Esta herramienta visual mapea los movimientos diarios de precios mediante una representación gráfica única que combina bloques coloreados con líneas verticales estratégicamente colocadas. Características Principales: Bloques Diarios Coloreado
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario