BlockOscilationDay
- Indicadores
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versión: 3.20
- Activaciones: 5
BlockOscilationDay – Análisis Visual de Mercado Profesional
Descripción
BlockOscilationDay es un indicador técnico sofisticado que ofrece un análisis visual claro y elegante de los movimientos del mercado. Diseñado para traders que valoran la simplicidad y la eficiencia, el indicador combina múltiples capas de información en una interfaz limpia e intuitiva.
Características principales
-
Análisis Multitimemarco
Líneas de tendencia dinámicas configurables en cualquier temporalidad
Visualización de niveles significativos del día anterior
Rectángulos de oscilación diaria con colores intuitivos
-
Diseño minimalista
Interfaz visual limpia y sin desorden
Códigos de colores de semáforo (verde/rojo) para una fácil interpretación
Elementos gráficos discretos que no interfieren con el análisis del precio
-
Funcionalidad inteligente
Detección automática de swings altos y bajos
Líneas de soporte y resistencia del día anterior
Rectángulos que indican la dirección predominante del mercado
Flechas opcionales para puntos de inflexión
Configuraciones personalizables
-
Líneas de tendencia
Cantidad de líneas a mantener
Grosor y estilo personalizables
Temporalidad específica para el análisis
-
Rectángulos diarios
Período de visualización ajustable
Estilos de línea personalizables
Colores basados en la posición del precio actual
-
Elementos visuales
Colores personalizables para todos los elementos
Control del grosor y estilo de las líneas
Etiquetas informativas opcionales
Ventajas
-
Visualización clara: Información esencial sin desorden visual
-
Personalizable: Adaptable a su estilo de trading
-
Intuitivo: Colores y formas que facilitan la toma de decisiones
-
Eficiente: Consumo mínimo de recursos del sistema
Eleve su análisis técnico con una herramienta que combina elegancia visual con funcionalidad práctica. BlockOscilationDay es la elección ideal para traders que buscan claridad y precisión en su análisis de mercado.