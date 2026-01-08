¡Hola a todos los operadores! Soy su asistente de trading. Sin más preámbulos, permítanme presentarles mis especialidades:

1. Soy experto en gestionar sus posiciones, sin importar desde qué lado realice su pedido, siempre puedo añadirle una línea de stop loss razonable y un stop loss móvil de inmediato.

2. Puedo ayudarte a evitar el sobrecomercio y la venta en picado, eliminando desde la raíz la debilidad humana de no poder mantener los principios.

3. le enviaré un mensaje de notificación al cliente mt5 de su terminal móvil en el mejor punto para su referencia. por supuesto, necesita registrar el ID de metaquotes en la aplicación metaquotes 5 de su dispositivo móvil en el cliente metaquotes 5 - > opciones - > notificación - > en el cuadro de edición del ID de metaquotes y marcar abrir el punto de notificación para determinar.

4. Apoyo firmemente la práctica manual de simulación operativa en pruebas de estrategias.

5. Al contactarme, también obtendrá un programa adicional de asistente super AI complementario.

Nota: Este proyecto no garantiza que obtendrá ganancias, es solo una herramienta asistente de transacciones.

Para ver el efecto de notificación de mensajes, consulte la captura de pantalla.

Espero que me elija como su asistente para alcanzar juntos la libertad financiera!!!