Trading Pal MT5

Por qué elegir Trading Pal EA:

Esta es una utilidad EA que auto-maneja el Stop-Loss (SL) y Take-Profits (TP) de susposiciones dinámicamente. Al abrir una solaposición, es fácil establecer el SL y TP manualmente. Pero cuando se trata de múltiplesposiciones, puede ser muy tedioso o abrumador rellenar tantos valores de SL y TP de forma consistente, especialmente en un corto espacio de tiempo, como en scalping. Con el tiempo y después de muchas operaciones, el trading puede convertirse en una tarea pesada. Ahí es donde este EA puede servir como un amigo o asistente en su viaje de comercio semi-automatizado por el manejo del aspecto poco glamoroso de la negociación.

Tanto si opera por su cuenta como si sigue señales de otros proveedores, a veces la situación puede volverse frustrante. Por ejemplo, una posible configuración de operación se identifica con la siguiente información:

Gold Buy: 3328-3325
SL:   3323
TP-1: 3331
TP-2: 3333
TP-3: 3338

Usted comienza a colocar variasposiciones para llenar la zona indicada de acuerdo con su gestión del riesgo. Mientras lo hace, intenta introducir el SL y TP de estasposiciones, una a una. Antes de que pueda terminar, el mercado se acelera favorablemente y se produce un Break-Even para que estasposiciones queden libres de riesgo. O el precio invierte repentinamente mucho más allá de su SL previsto, y usted se da cuenta de que el SL de algunasposiciones no estaba fijado. No hace falta decir que pueden ocurrir muchas otras escenas que requieran la actualización constante de los SL y TP de lasposiciones, como en las configuraciones de operaciones consecutivas. Además, es difícil establecer y seguir manualmente el TP de múltiplesposiciones de acuerdo a una estrategia de asignación planificada, por ejemplo, 30% para TP-1, 50% para TP-2, y 20% para TP-3.

Cuando el SL y el TP no se fijan por adelantado, suele haber una tendencia emocional a dejar correr lasposiciones perdedoras y acortarlas ganadoras. Con este EA, SL y TP se establecen en consecuencia y se envían al corredor para un resultado de manos libres. Cuando se entra con unaposición única pero de mayor tamaño, el precio de apertura no suele estar optimizado, y el cierre parcial posterior a diferentes precios TP también requiere atención y ejecución manual. Así que ¿por qué no centrarse en la parte más importante de la apertura de susposiciones, a continuación, permitir que este EA para manejar el resto de la operación sin ningún error humano o emoción. Por otra parte, cuando el comercio utilizando la aplicación MetaTrader en un teléfono móvil, la conexión celular se puede caer durante el viaje, o su atención puede ser atraída por otros asuntos a la mano. Y así, se vuelve menos estresante si usted está respaldado por un compañero EA de confianza que se ejecuta en segundo plano, sabiendo que sus ajustes SL y TP serán manejados sistemáticamente.

Cómo funciona el EA Trading Pal:

El EA Trading Pal funciona en un símbolo individual adjuntándolo al gráfico de ese símbolo específico, con un conjunto de entradas personalizadas para ese símbolo si es necesario. No importa qué marco de tiempo se seleccione en el gráfico, ya que este EA está preestablecido para ejecutarse en cada evento de tick, o en un temporizador periódico. Esto último es preferible si el mercado no tiene mucho movimiento de ticks, de modo que el SL y el TP puedan establecerse de forma regular. En cada pasada, el EA recorrerá todas las posiciones abiertas (operaciones activas) para realizar tareas específicas de acuerdo con estas características clave. Tenga en cuenta que una orden pendiente (compra/venta limitada, etc.) cuando se activa se convertirá en una posición abierta con su hora de apertura fijada a la última hora. El EA la tratará entonces como la última posición que se gestionará en consecuencia.

  1. Aplicación de SL Inteligente:
    Aplica automáticamente SL a todas las posiciones abiertas si faltan, basándose en el nivel por defecto (en pips) o en el SL de la última posición. Para el SL de la primera posición, puede establecerse manualmente o dejarse vacío para que el EA lo establezca utilizando el nivel por defecto. Para las posiciones subsiguientes sin SL, el EA, basándose en la selección de entrada, utilizará el SL exacto de la última posición para rellenarlas, o las establecerá utilizando el nivel por defecto. En otras palabras, se puede establecer manualmente un SL específico una vez para que el EA lo utilice en las siguientes posiciones relacionadas. Para esta función, las posiciones de compra y venta se manejan por separado.

  2. Asignación flexible de TP:
     Distribuya los objetivos de TP entre todas las posiciones abiertas utilizando un algoritmo de asignación inteligente basado en porcentajes, con soporte para hasta 4 niveles (en pips, desde el nivel más bajo 1 hasta el nivel más alto 4), incluyendo uno por defecto, por ejemplo 30% - 40% - 20% - 10%. Para las posiciones sin TP, el EA las llenará utilizando los 4 niveles de TP según los porcentajes de asignación definidos en las entradas. El EA también respetará un TP establecido manualmente, que se asignará automáticamente a uno de los 4 niveles por rango. En resumen, la toma de beneficios puede automatizarse de acuerdo con un conjunto predefinido de niveles objetivo por porcentajes, y mejorarse manualmente estableciendo el TP para cualquier posición a lo largo del camino. Para esta función, el algoritmo de asignación abarca tanto posiciones de compra como de venta.

  3. Modo Advance SL [Auto] - Break-Even, Trailing o Trail-TP ( opcional):
     Para todas las posiciones abiertas, elija entre unmecanismo Break-Even (BE) totalmente personalizablepara ir sin riesgo, Trailing stop o Trail-TP para bloquear los beneficios, a medida que su operación se mueve favorablemente.El BE se define mediante un disparador y un nivel de compensación, medidos en pips. Del mismo modo, el Trailing se define mediante un inicio, un stop y un nivel de compensación, también medidos en pips. Para ilustrar el uso de una posición de compra, BE se establece cuando el precio actual es más que el precio deapertura de la posición por el nivel de disparo, y el nivel de parada se establece por encima del precio de apertura por una cantidad de desplazamiento;Trailing comienza después de que el precio actual es más que el precio de apertura de la posición por la entrada de inicio, y el nivel de parada se establece en un intervalo por debajo del precio actual, que luego se mueven en cada aumento de paso en el precio actual. Para Trail-TP, los beneficios se bloquean en los 4 diferentes niveles TP de cada posición, es decir, cuando el precio actual alcanza TP-1 de una posición, su SL se mueve a BE, entonces cuando los precios actuales alcanzan el siguiente nivel TP, su SL se mueve al del último TP. Cada modo en el avance del SL se aplicará sobre las posiciones individualmente, ya sea una posición de compra o de venta.

  4. Teclas de acceso rápido a órdenes [Manual] (opcional):
    Las órdenes pendientes "especiales" se pueden utilizar como teclas de acceso rápido para establecer manualmente el SL y TP de todas las posiciones abiertas de forma rápida, lo cual es muy útil cuando se opera sólo en la aplicación móvil MetaTrader. Imagínese cuando se tiene que cambiar el TP de varias posiciones, el nuevo valor TP tiene que ser tecleado en cada posición individualmente. Pero con esta función de acceso directo, el nuevo valor TP sólo tendría que ser introducido una vez a través de una orden pendiente que sirve como marcador de posición. Para que estas órdenes funcionen, se crean especialmente a precios que es poco probable que se activen en un futuro próximo. Por ejemplo, una orden de compra limitada para XAUUSD puede establecerse a un precio de 123, que es tan inferior al precio actual que las posibilidades de que se active son casi nulas. El precio "123" actúa entonces como un código para activar la tecla de acceso rápido que se puede utilizar para establecer el TP de todas las posiciones de compra mediante el establecimiento del TP de la orden de compra-límite correspondiente. Para obtener una explicación completa de estas teclas de acceso rápido a órdenes, consulte la sección siguiente.

  5. Panel deControl [Manual] (opcional):
    Sepuede habilitar un panel de diálogo para la gestión interactiva de todas las posiciones abiertassólo en elterminal MetaTrader . Presenta controles directos sobre el SL y TP de las posiciones abiertas, con funciones similares a las de otras características como Break-Even (BE) y Trailing Stop. También incluye una función especial para cerrar rápidamente posicionespor encima (para compras) o por debajo (para ventas) de un margen de precio en bloque, con una opción para cerrar sólo aquellas posiciones con beneficios o con pérdidas aceptables. Esta interfaz de usuario funciona de forma ad-hoc a través de ediciones de entrada y clics de botón, junto con otras funciones automatizadas.
    El panel de control se puede minimizar cuando no esté en uso, y su tamaño de texto se puede ajustar a través de las entradas de EA. Puede arrastrarse para evitar que se superponga a otros objetos de la ventana del gráfico; de lo contrario, al volver a maximizar el panel de control, éste se situará encima de los objetos del gráfico existentes. Los estados de los controles aplicables, por ejemplo, las ediciones de SL y TP, en el panel se conservarán al cambiar el marco temporal del símbolo en el gráfico, o al cambiar las entradas del EA.
    Se proporciona una captura de pantalla del panel de control como referencia. Su uso real es bastante intuitivo, ya que hay una barra "[Control Info & Status]" para mostrar la información relativa a un control específico (si la entrada de edición relacionada está en blanco), y el estado de la función correspondiente cuando se aplica. Esta barra de info-estado se coloreará en cian si la función de un control se ejecuta correctamente en todas las posiciones afectadas, y en amarillo si algunas fallan debido a rechazos del broker, etc.
    Además, el Panel de Control tiene funciones para gestionar órdenes pendientes (que coincidan con el Número Mágico introducido).Se pueden colocar rápidamente múltiples órdenes limitadas a lo largo de un rango de precios especificado, en intervalos de precios regulares, para ayudar con la estratificación de posiciones de forma organizada (y preventiva). Las órdenes pendientescuyos precios caen dentro de un rango de precios especificado también se pueden eliminar rápidamente.

  6. Dashboard Overlay (opcional):
    Vea un resumen de sus órdenes pendientes y posiciones abiertas que el EA está gestionando en tiempo real a través de una visualización en el gráfico del símbolo. Por favor, vea la captura de pantalla de un ejemplo de panel de control en el gráfico de un símbolo, disponible sólo en un terminal MetaTrader (no aplicación móvil).

  7. Cálculo del valor del pip:
    Manejo preciso de la distancia del pip para XAU/GOLD, Bitcoin, Ethereum y divisas principales (incluido el JPY) de forma predeterminada. Para otros símbolos, hay un factor de precio del pip que se puede establecer, que debe confirmarse primero en una cuenta de demostración si no está seguro. Por ejemplo, XAU=0.1, BTC=10, ETH=1, JPY=0.01, MajorFX=0.0001. Si el factor pip-precio no se establece en un símbolo no mencionado anteriormente, el EA no se ejecutará, y no se mostrará ningún panel de control, incluso si está habilitado.

  8. Ejecución a prueba de fallos y registro:
    Mecanismos de reintento incorporados y registro detallado en la pestaña Expertos de un terminal MetaTrader para ayudarle a rastrear y depurar en caso de rechazos del broker. El EA registrará mensajes con el prefijo "INFO", "WARN" y "ERROR" respectivamente. Si SL o TP no se pueden establecer, intente ajustar el nivel por defecto o la entrada relacionada.

Qué esperar de este EA:

  1. Este es un EA de utilidad, por lo que no se mostrarán resultados en el probador de estrategias de MetaTrader.
  2. Este EA se puede ejecutar en un PC doméstico o VPS con recursos mínimos.
  3. Este EA puede ser reiniciado (entradas cambiadas, etc.) en cualquier momento, y seguir funcionando a partir de entonces.
  4. Este EA también se puede utilizar para gestionar las posiciones abiertas de otros EA mediante el establecimiento de la entrada Número Mágico (por defecto 0 es para posiciones manuales).
  5. Este EA no abre ni cierra posiciones por sí mismo (a menos que se le indique manualmente a través del Panel de Control), por lo que para cualquier posición que no haya tocado SL o TP todavía, puede incurrir en comisión de swap o sufrir brechas de mercado durante la noche.
  6. Las posiciones pueden ser actualizadas o cerradas manualmente incluso cuando este EA está funcionando, lo que no afectará a su funcionamiento.

Explicación de las teclas de acceso rápido a órdenes:

Una orden pendiente necesita ser creadaespecialmente para poder usarla como hotkey . Para habilitar una orden como tecla de acceso rápido, su precio debe coincidir con el código preestablecido (y también con el Número Mágico) en las entradas del EA. Se puede especificar el vencimiento de estas órdenes, o establecerlo en Good-Till-Cancelled. Pero una vez que estas órdenes son eliminadas, las respectivas funciones de teclas de acceso rápido cesarán. Los diferentes tipos de órdenes pendientes tienen diferentes funciones de hotkey como se describe:
  • Una orden Buy-Stop hotkey se utiliza para fijar el SL de todas las posiciones de compra. Establezca su precio mucho más alto que el precio actual de ese símbolo, por ejemplo, el código 8800 para XAUUSD. Cuando sea necesario, establezca su SL a un nivel específico por debajo del precio actual para ser "transferido" a todas las posiciones de compra. Si su TP es distinto de cero, establecer el SL por debajo/igual al precio actual hará que se establezca el Break-Even para todas las posiciones de compra aplicables (utilizando la entrada de compensación BE ). Si el SL está por encima del precio actual, el hotkey BE se detendrá hasta que el precio actual se mueva por encima del SL.

  • La tecla de acceso directo de la orden Buy-Limit se utiliza para establecer el TP de todas las posiciones de compra. Establezca su precio mucho más bajo que el precio actual deese símbolo , por ejemplo, el código 770 para XAUUSD. Cuando sea necesario, establezca su TP a un nivel específico por encima del precio actual para ser "transferido" a todas las posiciones de compra. Si su SL es distinto de cero, por ejemplo, 3,0 o 30 pips, al establecer el TP por debajo/igual al precio actual, sedesplazará el SL de todas las posiciones de compra a una cantidad por debajo del precio actual en el valor de SL indicado. Si el TP está por encima del precio actual, el hotkey de arrastre se detendrá hasta que el precio actual se mueva por encima del TP.

  • Una hotkey de orden Sell-Stop se utiliza para fijar el SL de todas las posiciones de venta. Establezca su precio mucho más bajo que el precio actual deese símbolo, por ejemplo, el código 770 para XAUUSD. Cuando sea necesario, establezca su SL a un nivel específico por encima del precio actual para ser "transferido" a todas las posiciones de venta. Si su TP es distinto de cero, establecer el SL por encima/igual al precio actual hará que se establezca el Break-Even para todas las posiciones de venta aplicables (utilizando la entrada de compensación BE). Si el SL está por debajo del precio actual, la tecla de acceso directo BE se detendrá hasta que el precio actual se mueva por debajo del SL.

  • La tecla de acceso directo a la orden Sell-Limit se utiliza para establecer el TP de todas las posiciones de venta. Establezca su precio mucho más alto que el precio actual deese símbolo, por ejemplo, el código 8800 para XAUUSD. Cuando sea necesario, establezca su TP a un nivel específico por debajo del precio actual para ser "transferido" a todas las posiciones de venta. Si su SL es distinto de cero, por ejemplo 8803.0 o 30 pips más que su precio, fijando el TP por encima/igual al precio actual sedesplazará el SL de todas las posiciones de venta a una cantidad por encima del precio actual por el valor indicado del SL. Tener el TP por debajo del precio actual pondrá la orden de venta en espera hasta que el precio actual se mueva por debajo del TP.

  • Una orden pendiente de cualquiera de los tipos anteriores con un código de precio único se utiliza como tecla de acceso directo para cambiar el modo SL automático/avanzado en consecuencia. Si tanto su SL como su TP son cero, no se aplicará el modo Auto SL. Si sólo su SL es distinto de cero, se aplicará el modo Auto BE. Si sólo su TP es distinto de cero, se aplicará el modo Auto Trailing. Si tanto su SL como su TP son distintos de cero, se aplicará el modo Auto Trail-TP. Si se borra esta orden o se cambia su precio, se aplicará el modo de entrada original.

Con los atajos de teclado de órdenes, el SL y TP de las posiciones abiertas pueden ser gestionados manualmente de forma asistida, que es similar a como son gestionados automáticamente por el EA Trading Pal. De hecho, ciertas funciones de teclas de acceso rápido pueden seguir aplicándose (semi-manual), mientras que el EA trabaja de forma autónoma detrás de la escena. Además, se pueden crear múltiples hotkeys de órdenes del mismo tipo y código de precio, por ejemplo, un Buy-Stop para fijar SL, y otro para fijar BE. En el caso de los trailing stops, se pueden crear múltiples teclas de acceso rápido de antemano para aplicarlas en orden cronológico, de modo que a medida que se mueve el precio actual, cada tecla de acceso rápido se activa una tras otra para avanzar el SL por etapas. Aunque las teclas de acceso rápido pueden parecer complicadas, utilizarlas para gestionar manualmente los SL y TP de todas las posiciones es definitivamente más fácil y rápido. Para empezar, practíquelas primero en una cuenta demo. El panel de control del EA le ayudará a mostrar si una tecla de acceso rápido específica está activada o desactivada, siempre que esta función esté habilitada.

