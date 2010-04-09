BullBea Display

1. INFORMACIÓN GENERAL

  • Nombre del Indicador: BullBear Display

  • Versión: 1.00

  • Desarrollador: [Su Nombre]

  • Empresa: MT5TOOLSLAB

  • Tipo: Indicador de Gráfico

  • Mercado: Forex, Acciones, Futuros, Criptomonedas

2. DESCRIPCIÓN

BullBear Display es un indicador visual que muestra en tiempo real:

  • Fuerza de los toros (compradores)

  • Fuerza de los osos (vendedores)

  • Dominio del mercado (quién controla el precio)

El indicador muestra esta información en la esquina superior izquierda del gráfico, permitiendo un análisis rápido y directo del sentimiento del mercado.

3. INSTALACIÓN

  1. Guarde  BullBear_Display.mq5  en:  \MQL5\Indicators\

  2. Reinicie MetaTrader 5

  3. En la ventana "Navegador", ubique en "Indicadores Personalizados"

  4. Arrastre y suelte en el gráfico deseado

4. PARÁMETROS DE ENTRADA

  • PeriodBuySell (Predeterminado: 13): Período para cálculo de referencia EMA. Valores más bajos generan señales más sensibles, valores más altos generan señales más suaves.

5. INTERPRETACIÓN DE SEÑALES

  • Dominio: Toros: Los compradores controlan el mercado

  • Dominio: Osos: Los vendedores controlan el mercado

  • Dominio: Equilibrado: Fuerzas equilibradas entre compradores y vendedores

6. CONFIGURACIONES RECOMENDADAS

  • M1-M15: 8-13 (Scalping/operación intradía)

  • M30-H1: 13-21 (Operación intradía)

  • H4-D1: 21-34 (Swing trading)

  • Semanal: 34-55 (Largo plazo)



