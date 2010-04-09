BullBea Display
- Indicadores
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
1. INFORMACIÓN GENERAL
-
Nombre del Indicador: BullBear Display
-
Versión: 1.00
-
Desarrollador: [Su Nombre]
-
Empresa: MT5TOOLSLAB
-
Tipo: Indicador de Gráfico
-
Mercado: Forex, Acciones, Futuros, Criptomonedas
2. DESCRIPCIÓN
BullBear Display es un indicador visual que muestra en tiempo real:
-
Fuerza de los toros (compradores)
-
Fuerza de los osos (vendedores)
-
Dominio del mercado (quién controla el precio)
El indicador muestra esta información en la esquina superior izquierda del gráfico, permitiendo un análisis rápido y directo del sentimiento del mercado.
3. INSTALACIÓN
-
Guarde BullBear_Display.mq5 en: \MQL5\Indicators\
-
Reinicie MetaTrader 5
-
En la ventana "Navegador", ubique en "Indicadores Personalizados"
-
Arrastre y suelte en el gráfico deseado
4. PARÁMETROS DE ENTRADA
-
PeriodBuySell (Predeterminado: 13): Período para cálculo de referencia EMA. Valores más bajos generan señales más sensibles, valores más altos generan señales más suaves.
5. INTERPRETACIÓN DE SEÑALES
-
Dominio: Toros: Los compradores controlan el mercado
-
Dominio: Osos: Los vendedores controlan el mercado
-
Dominio: Equilibrado: Fuerzas equilibradas entre compradores y vendedores
6. CONFIGURACIONES RECOMENDADAS
-
M1-M15: 8-13 (Scalping/operación intradía)
-
M30-H1: 13-21 (Operación intradía)
-
H4-D1: 21-34 (Swing trading)
-
Semanal: 34-55 (Largo plazo)