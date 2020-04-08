DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - Indicador para MetaTrader 5

Descripción

Daily First Hour Lines es un indicador técnico innovador para MetaTrader 5 que traza automáticamente niveles de soporte y resistencia basados en la primera vela de 1 hora de cada sesión de trading. Desarrollado para traders que operan en mercados financieros, este indicador proporciona referencias visuales cruciales para identificar puntos potenciales de reversión y continuación de tendencia.

Características Principales

Líneas de la Primera Vela H1 : Traza líneas punteadas en los niveles de máximo y mínimo de la primera vela de 1 hora de cada día

Referencias del Día Anterior : Incluye líneas discontinuas con los niveles de máximo y mínimo del día anterior

Código de Colores Intuitivo : Azul (DodgerBlue) para máximos Magenta para mínimos

Limpieza Automática : Elimina automáticamente objetos con más de 48 horas para mantener el gráfico organizado

Actualización Diaria: Se procesa automáticamente una vez al día después de las 01:00

Beneficios para Traders

Identificación de Soporte/Resistencia : Las líneas de la primera vela H1 frecuentemente funcionan como niveles importantes de soporte y resistencia intradía

Análisis de Contexto : Las líneas del día anterior proporcionan contexto adicional para el análisis de precios

Visualización Limpia : Diseño discreto que no contamina el gráfico con información innecesaria

Totalmente Automático: No requiere intervención manual después de la instalación

Cómo Utilizar

Instale el indicador en MetaTrader 5 Adjúntelo al gráfico deseado (recomendado: gráficos H1, H4 o Diarios) Observe las líneas que se trazan automáticamente: Líneas punteadas: Máximo y mínimo de la primera vela H1 del día actual

Líneas discontinuas: Máximo y mínimo del día anterior

Aplicaciones en Trading

Trading de Ruptura : Use los niveles como puntos de entrada para rupturas

Reversión a la Media : Opere contra los extremos cuando el precio se aleja significativamente

Gestión de Riesgo : Utilice los niveles para definir stops y objetivos

Análisis de Tendencia: Identifique la fuerza de la tendencia observando cómo reacciona el precio a los niveles

Configuración Técnica

Plataforma : MetaTrader 5

Timeframes : Todos (optimizado para H1 y superiores)

Mercados : Forex, Acciones, Índices, Commodities

Recursos: Bajo consumo de CPU, actualización eficiente

Código Fuente

El indicador fue desarrollado en MQL5 siguiendo las mejores prácticas de programación, con código limpio y comentado para fácil comprensión y personalización.

Nota: Este indicador es una herramienta de ayuda al análisis y no garantiza resultados rentables. Se recomienda siempre utilizar stop loss y gestión adecuada de riesgo en todas las operaciones.



