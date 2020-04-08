DailyFirstHourLines
- Indicadores
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versión: 1.8
- Activaciones: 5
Descripción
Daily First Hour Lines es un indicador técnico innovador para MetaTrader 5 que traza automáticamente niveles de soporte y resistencia basados en la primera vela de 1 hora de cada sesión de trading. Desarrollado para traders que operan en mercados financieros, este indicador proporciona referencias visuales cruciales para identificar puntos potenciales de reversión y continuación de tendencia.
Características Principales
-
Líneas de la Primera Vela H1: Traza líneas punteadas en los niveles de máximo y mínimo de la primera vela de 1 hora de cada día
-
Referencias del Día Anterior: Incluye líneas discontinuas con los niveles de máximo y mínimo del día anterior
-
Código de Colores Intuitivo:
-
Azul (DodgerBlue) para máximos
-
Magenta para mínimos
-
-
Limpieza Automática: Elimina automáticamente objetos con más de 48 horas para mantener el gráfico organizado
-
Actualización Diaria: Se procesa automáticamente una vez al día después de las 01:00
Beneficios para Traders
-
Identificación de Soporte/Resistencia: Las líneas de la primera vela H1 frecuentemente funcionan como niveles importantes de soporte y resistencia intradía
-
Análisis de Contexto: Las líneas del día anterior proporcionan contexto adicional para el análisis de precios
-
Visualización Limpia: Diseño discreto que no contamina el gráfico con información innecesaria
-
Totalmente Automático: No requiere intervención manual después de la instalación
Cómo Utilizar
-
Instale el indicador en MetaTrader 5
-
Adjúntelo al gráfico deseado (recomendado: gráficos H1, H4 o Diarios)
-
Observe las líneas que se trazan automáticamente:
-
Líneas punteadas: Máximo y mínimo de la primera vela H1 del día actual
-
Líneas discontinuas: Máximo y mínimo del día anterior
-
Aplicaciones en Trading
-
Trading de Ruptura: Use los niveles como puntos de entrada para rupturas
-
Reversión a la Media: Opere contra los extremos cuando el precio se aleja significativamente
-
Gestión de Riesgo: Utilice los niveles para definir stops y objetivos
-
Análisis de Tendencia: Identifique la fuerza de la tendencia observando cómo reacciona el precio a los niveles
Configuración Técnica
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Timeframes: Todos (optimizado para H1 y superiores)
-
Mercados: Forex, Acciones, Índices, Commodities
-
Recursos: Bajo consumo de CPU, actualización eficiente
Código Fuente
El indicador fue desarrollado en MQL5 siguiendo las mejores prácticas de programación, con código limpio y comentado para fácil comprensión y personalización.
Nota: Este indicador es una herramienta de ayuda al análisis y no garantiza resultados rentables. Se recomienda siempre utilizar stop loss y gestión adecuada de riesgo en todas las operaciones.