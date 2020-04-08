DailyFirstHourLines

Daily First Hour Lines - Indicador para MetaTrader 5

Descripción

Daily First Hour Lines es un indicador técnico innovador para MetaTrader 5 que traza automáticamente niveles de soporte y resistencia basados en la primera vela de 1 hora de cada sesión de trading. Desarrollado para traders que operan en mercados financieros, este indicador proporciona referencias visuales cruciales para identificar puntos potenciales de reversión y continuación de tendencia.

Características Principales

  • Líneas de la Primera Vela H1: Traza líneas punteadas en los niveles de máximo y mínimo de la primera vela de 1 hora de cada día

  • Referencias del Día Anterior: Incluye líneas discontinuas con los niveles de máximo y mínimo del día anterior

  • Código de Colores Intuitivo:

    • Azul (DodgerBlue) para máximos

    • Magenta para mínimos

  • Limpieza Automática: Elimina automáticamente objetos con más de 48 horas para mantener el gráfico organizado

  • Actualización Diaria: Se procesa automáticamente una vez al día después de las 01:00

Beneficios para Traders

  • Identificación de Soporte/Resistencia: Las líneas de la primera vela H1 frecuentemente funcionan como niveles importantes de soporte y resistencia intradía

  • Análisis de Contexto: Las líneas del día anterior proporcionan contexto adicional para el análisis de precios

  • Visualización Limpia: Diseño discreto que no contamina el gráfico con información innecesaria

  • Totalmente Automático: No requiere intervención manual después de la instalación

Cómo Utilizar

  1. Instale el indicador en MetaTrader 5

  2. Adjúntelo al gráfico deseado (recomendado: gráficos H1, H4 o Diarios)

  3. Observe las líneas que se trazan automáticamente:

    • Líneas punteadas: Máximo y mínimo de la primera vela H1 del día actual

    • Líneas discontinuas: Máximo y mínimo del día anterior

Aplicaciones en Trading

  • Trading de Ruptura: Use los niveles como puntos de entrada para rupturas

  • Reversión a la Media: Opere contra los extremos cuando el precio se aleja significativamente

  • Gestión de Riesgo: Utilice los niveles para definir stops y objetivos

  • Análisis de Tendencia: Identifique la fuerza de la tendencia observando cómo reacciona el precio a los niveles

Configuración Técnica

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Timeframes: Todos (optimizado para H1 y superiores)

  • Mercados: Forex, Acciones, Índices, Commodities

  • Recursos: Bajo consumo de CPU, actualización eficiente

Código Fuente

El indicador fue desarrollado en MQL5 siguiendo las mejores prácticas de programación, con código limpio y comentado para fácil comprensión y personalización.

Nota: Este indicador es una herramienta de ayuda al análisis y no garantiza resultados rentables. Se recomienda siempre utilizar stop loss y gestión adecuada de riesgo en todas las operaciones.


