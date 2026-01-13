PerfectExecuter

DRX VWAP Engine – Ejecución de Órdenes Institucional

¿Se ha preguntado por qué los traders institucionales obtienen mejores precios de ejecución? No utilizan órdenes de mercado simples para grandes volúmenes. Utilizan algoritmos como este.

El Problema: Una orden de mercado con gran volumen sufre de deslizamiento (Slippage) y costes de spread. Usted mueve el mercado en su contra (Market Impact). La Solución: Este algoritmo de ejecución fragmenta su orden total (ej. 10 lotes) en partes inteligentes ("Slices"). Estas se colocan como órdenes límite dentro del spread basándose en el perfil de volumen.

Funcionamiento del Algoritmo:

Slicing (Fragmentación): La posición total se divide en tramos más pequeños.

Lógica VWAP: El EA calcula el Precio Medio Ponderado por Volumen. Las órdenes límite solo se colocan si el precio es estadísticamente ventajoso (bajo VWAP para compras, sobre VWAP para ventas).

Lógica Chase (Persecución): ¿El precio se escapa? El algoritmo detecta el momentum y ajusta dinámicamente las órdenes límite para garantizar el llenado.

TCA (Análisis de Costes de Transacción): El EA mide en tiempo real cuánto "Alpha" (ventaja de precio) ha generado frente a una orden de mercado inmediata.

Panel y Métricas:

Alpha (pts): Su ganancia concreta por usar el algoritmo.

Impl. Shortfall: La diferencia entre el precio de inicio y el precio medio de ejecución.

Momentum %: Indica si el mercado está en tendencia.

Progress: Progreso de la ejecución.

Operación:

BUY / SELL VWAP: Inicia el algoritmo.

URGENCY (Urgencia): Controla la agresividad (Low = paciente / High = rápido).

STOP: Cancela inmediatamente todas las órdenes pendientes.

Conclusión: El DRX VWAP Executor no es un generador de señales, sino una herramienta para la gestión profesional de operaciones. Profesionaliza su entrada y ayuda a reducir drásticamente el deslizamiento.