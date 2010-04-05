First Block

Indicador First Order Block of the Day - Identificación de Áreas de Valor

Descripción
El indicador First Order Block of the Day (Primer Bloque de Órdenes del Día) es una herramienta esencial para traders que operan basándose en el concepto de bloques de órdenes y análisis de perfil de mercado. Este indicador identifica automáticamente el primer bloque de órdenes formado en la primera hora de negociación de cada día, un área de extrema importancia para la toma de decisiones estratégicas.

Características Principales

  • Identificación Automática: Dibuja automáticamente el rectángulo del primer bloque de órdenes del día basado en la vela de 1h.

  • Líneas de Referencia: Añade los máximos y mínimos del día anterior como áreas de soporte/resistencia.

  • Gestión de Objetos: Elimina automáticamente objetos con más de 48 horas para mantener el gráfico organizado.

  • Visualización Clara: Diferentes colores y estilos para fácil identificación de los elementos gráficos.

Importancia del Primer Bloque de Órdenes de 1 Hora
El primer bloque de órdenes formado en la primera hora de negociación es ampliamente reconocido como una de las áreas más significativas para el análisis de acción del precio (price action) debido a:

Alta Liquidez y Participación del Mercado

  • Representa la acumulación/distribución inicial de los grandes participantes.

  • Establece el rango de negociación inicial que frecuentemente actúa como referencia para el resto de la sesión.

  • Concentra un volumen significativo de órdenes institucionales.

Fuerte Actuación como Soporte/Resistencia

  • Como soporte: Cuando el precio retorna a esta área después de un movimiento alcista, frecuentemente encuentra compradores.

  • Como resistencia: En tendencias bajistas, esta área generalmente ofrece fuerte rechazo a los movimientos alcistas.

  • Rotura significativa: La quiebra decisiva de este bloque frecuentemente indica un cambio en la sentiment del mercado.

Valor Predictivo

  • La dirección de la rotura inicial de este bloque frecuentemente establece el tono para la sesión.

  • Los retornos a esta área después de rupturas ofrecen oportunidades de entrada con una mejor relación riesgo/retorno.

Cómo Utilizar

  1. El indicador funciona automáticamente después de la instalación.

  2. Espere la formación completa de la primera vela de 1h del día.

  3. Observe cómo el precio interactúa con el bloque identificado a lo largo de la sesión.

  4. Utilice las líneas de máximo/mínimo del día anterior como áreas adicionales de interés.

Parámetros Técnicos

  • Timeframe recomendado: H1 o menores para entradas precisas.

  • Pares: Funciona con cualquier par de divisas o activo.

  • Horario de funcionamiento: Se activa automáticamente después de las 01:00 GMT.

Este indicador es especialmente valioso para traders institucionales, operadores de futuros y cualquier profesional que reconozca la importancia de las áreas de valor en el mercado financiero.

Nota: Este indicador debe utilizarse como parte de una estrategia de trading completa, considerando análisis adicional y una gestión de riesgo adecuada.



