BlocoSwingBR


📊 BlocoSwingBR インジケーター

🔎 バリューエリア識別
BlocoSwingBR は、チャート上の重要な価格ゾーンを強調し、分析を簡単にします。

✨ 主な機能:
⚪ ダイナミック長方形
⚪ 日足固定長方形（高値/安値）
⚪ 前日のライン
⚪ スイング矢印
⚪ 柔軟な設定

🎯 トレーダーのメリット:
⚪ 攻防ゾーンを特定
⚪ スイングパターン認識
⚪ Price Action 戦略の明確化
⚪ 自動サポート/レジスタンス

BlocoSwingBR - Indicador de Análisis Gráfico Avanzado

Presentamos BlocoSwingBR, un indicador técnico profesional para MetaTrader 5 que ofrece una visión integral de la estructura del mercado a través de múltiples herramientas gráficas integradas.

Funcionalidades Principales:

 Rectángulos Dinámicos: Dibuja automáticamente rectángulos que representan el rango de cada vela en el marco temporal seleccionado, permitiendo visualizar rápidamente las áreas de trading.

 Rectángulos Fijos Diarios: Crea rectángulos fijos basados en el máximo y mínimo de cada día, proporcionando referencias visuales claras de los límites diarios.

 Líneas de Referencia: Traza automáticamente las líneas de máximo y mínimo del día anterior, esenciales para identificar niveles de soporte y resistencia.

 Detección de Puntos Swing: Identifica y marca automáticamente máximos y mínimos swing con flechas intuitivas, facilitando el análisis de reversiones y continuidad de tendencias.

Características Técnicas:

  • Totalmente personalizable (colores, anchos, estilos de línea)

  • Compatible con todos los marcos temporales e instrumentos

  • Interfaz organizada por grupos de configuración

  • Optimizado para rendimiento

  • Prefijo único para fácil gestión de objetos


