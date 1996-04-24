BlocoSwingBR
- Utilidades
- Everton Fernando Da Silva Messias
- Versión: 3.20
- Activaciones: 5
📊 BlocoSwingBR インジケーター
🔎 バリューエリア識別
BlocoSwingBR は、チャート上の重要な価格ゾーンを強調し、分析を簡単にします。
✨ 主な機能:
⚪ ダイナミック長方形
⚪ 日足固定長方形（高値/安値）
⚪ 前日のライン
⚪ スイング矢印
⚪ 柔軟な設定
🎯 トレーダーのメリット:
⚪ 攻防ゾーンを特定
⚪ スイングパターン認識
⚪ Price Action 戦略の明確化
⚪ 自動サポート/レジスタンス
BlocoSwingBR - Indicador de Análisis Gráfico Avanzado
Presentamos BlocoSwingBR, un indicador técnico profesional para MetaTrader 5 que ofrece una visión integral de la estructura del mercado a través de múltiples herramientas gráficas integradas.
Funcionalidades Principales:
• Rectángulos Dinámicos: Dibuja automáticamente rectángulos que representan el rango de cada vela en el marco temporal seleccionado, permitiendo visualizar rápidamente las áreas de trading.
• Rectángulos Fijos Diarios: Crea rectángulos fijos basados en el máximo y mínimo de cada día, proporcionando referencias visuales claras de los límites diarios.
• Líneas de Referencia: Traza automáticamente las líneas de máximo y mínimo del día anterior, esenciales para identificar niveles de soporte y resistencia.
• Detección de Puntos Swing: Identifica y marca automáticamente máximos y mínimos swing con flechas intuitivas, facilitando el análisis de reversiones y continuidad de tendencias.
Características Técnicas:
-
Totalmente personalizable (colores, anchos, estilos de línea)
-
Compatible con todos los marcos temporales e instrumentos
-
Interfaz organizada por grupos de configuración
-
Optimizado para rendimiento
-
Prefijo único para fácil gestión de objetos