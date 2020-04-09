Trade Copier MT5 Copy Trade Orders

Copiador de operaciones para MT5
Soporta múltiples terminales maestro y esclavo
Funcionamiento local sin uso de DLL
Modo de supervisión lenta opcional

Compatible con cuentas personales y de empresa


Copiador de operaciones de MT5 a MT5 (Copiador de MetaTrader 5 a MetaTrader 5) | Copiador local rápido de operaciones Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5


Visión general

MT5 a MT5 Copiador (MetaTrader 5 a MetaTrader 5 Copiador) es una nueva generación, ultra-rápido copiador local de comercio (Local Trade Replicator) diseñado para todos los comerciantes, especialmente los comerciantes profesionales (Pro Traders), gestores de cuentas (AM), proveedores de señales (Proveedores de señales de comercio), prop-firm usuarios (Proprietary Trading Firm Users), y más.

Ofrece las siguientes características

Monitorización completa de la salud del Esclavo (Receptor) con temporizador Offline y controles de desactivación.


- Replicación ultrarrápida de operaciones (menos de 10 milisegundos)

- Arquitectura 100% segura (sin DLL ni dependencias externas)

- Monitorización en tiempo real (interfaz visual en vivo)

- Sistema avanzado de supervisión de la salud de los esclavos (receptores)

- Avisos automáticos de caídas del terminal, reinicios, desconexiones, etc.

Esta copiadora proporciona un verdadero entorno multicuenta Maestro → Esclavo (Emisor → Receptor), dándole control total y monitoreo en tiempo real de todas las cuentas conectadas al Maestro (Emisor).

________________________________________

Visión general del panel de control

El cuadro de mandos integrado (Panel de control / Interfaz visual) es una de las interfaces visuales más avanzadas entre todas las copiadoras comerciales. Muestra la salud del sistema en tiempo real, el rendimiento, el estado del Esclavo (Receptor), la configuración y las operaciones de sincronización exactamente como en la captura de pantalla del producto.

Información de la cuenta

- Modo de operación → ID maestro (ID emisor) / ID esclavo (ID receptor)

- Número de cuenta

- Saldo y capital

Confirma instantáneamente que está controlando el terminal correctamente.

Monitor de esclavos (seguimiento de estado en tiempo real)

Muestra todas las cuentas Esclavo (Receptor) activas con el estado actual:

- Recuento de esclavos activos → por ejemplo, 2 de 34

- Estado: ONLINE / OFFLINE SHORT (<1 min) / OFFLINE LONG (>1 min)

Si un Esclavo (Receptor) pasa a estar Desconectado:

- Aparece una línea de advertencia

- El temporizador muestra la duración de la desconexión

- Botón de desactivación para terminales esclavos cerrados manualmente

Las alertas emergentes notifican al Maestro (Emisor) cuando:

- Un esclavo se desconecta

- Un esclavo se reconecta

- Un esclavo vuelve al funcionamiento normal

Le permite conocer en todo momento el estado de cada Esclavo conectado sin necesidad de abrir sus terminales.

Estado de sincronización

- Última operación (por ejemplo, última copia realizada)

- Estado de procesamiento → Normal / Esperar / Retener

- Latencia media (retardo en milisegundos)

- Última hora de sincronización (marca de tiempo)

Proporciona total transparencia para la actividad de copia de operaciones.

Rendimiento

- Latencia (milisegundos) → por ejemplo, 0,0 ms

- Calidad de la conexión → Excelente / Buena / Mala

- Última operación copiada o ejecutada

- Confirmación del modo de funcionamiento

Vea al instante la rapidez y estabilidad de funcionamiento del sistema.

Configuración

- Multiplicador de lote (Multiplicador de tamaño de lote)

- Modo de Riesgo (Modo de Gestión de Riesgo)

- Slippage Allowed (Deslizamiento Máximo Permitido)

- Copy SL/TP (Copiar Stop Loss / Take Profit): Sí / Personalizado / No

- Reverse Mode (Invertir la dirección de la operación): ON / OFF

Sepa exactamente cómo se copiarán las operaciones sin reabrir las Entradas.

Monitorización de Esclavos (Sistema de Detección Offline)

- Cada Esclavo (Receptor) envía su estado al Maestro (Emisor)

- Si la señal se detiene → se detecta como OFFLINE

- El panel de control muestra el esclavo inmediatamente

- El contador muestra la duración de la desconexión

- El botón de desactivación aparece automáticamente

- Alertas emergentes notifican al instante

Protege el sistema de congelamientos de terminales, caídas de MT5, interrupciones de VPS, desconexiones de internet, terminales cerrados, sobrecarga de CPU, conexiones perdidas, etc.

Beneficio: Notificación instantánea cuando un Esclavo se desconecta, con la duración.

________________________________________

Parámetros

Parámetros Principales

- CopyMode: Por defecto MODE_MASTER → Selección de Maestro/Esclavo (Emisor/Receptor).

- MasterID: Por defecto 1 → ID único para el maestro (emisor).

- CopyFromMasterID: Predeterminado 1 → ID de maestro desde el que copiar (Sólo esclavo / Receptor).

- SlaveNumber: Predeterminado 1, Rango 1-34 → Identificar múltiples Esclavos (Receptores).

Configuración de comercio

- SendPending: Por defecto true → Copiar órdenes pendientes (Replicación de órdenes pendientes).

- CopyWithReversal: Por defecto false → Invertir la dirección de la operación (Invert Trades).

- CopyStopLoss: Por defecto true → Copiar Stop Loss

- CustomStopLoss: Por defecto 0 → Anula SL si >0

- CopyTakeProfit: Por defecto true → Copiar Take Profit

- CustomTakeProfit: Por defecto 0 → Sustituye a TP si >0

- SlippagePips: Por defecto 10 → Deslizamiento máximo permitido

- MaxSpread: Por defecto 0.0 → Máximo spread permitido

Filtrado de operaciones

- CopyLongOnly: Por defecto false → Sólo copiar operaciones de COMPRA

- CopyShortOnly: Por defecto false → Sólo copiar operaciones de VENTA

Asignación de símbolos

- EnableSymbolMapping: Por defecto true → Mapeo automático de símbolos (Ajuste de símbolos del broker)

- SymbolMappings: "EURUSD:EURUSDm,GBPUSD:GBPUSDm,XAUUSD:Oro,US30:US30mini"

- Prefijo / Sufijo / EliminarSufijos: Por defecto ""

Configuración avanzada

- MaxTrades: Por defecto 600 → Max trades to handle

- ShowEvents: Por defecto true → Mostrar alertas de eventos

- SlaveMagicNumber: Por defecto 1 → Número mágico para las operaciones esclavas

Gestión de lotes

- UseBalanceRatio: Por defecto true → Cálculo del ratio de balance

- BalanceBasedLot: Por defecto true → Cálculo del tamaño del lote basado en el saldo

- LotMultiplier: Por defecto 1

- FixedLotSize: Por defecto 0.0 → Anula otros cálculos de lote si >0

- MaxLotSize: Por defecto 0.0 → Tamaño máximo de lote permitido

Filtrado por días

- AllowMonday to AllowSunday: Por defecto true → Qué días se permite operar

Notificaciones

- HabilitarNotificaciones: Por defecto true

- EmailAddress: Por defecto "" → Alertas por correo electrónico

Configuración del panel de control

- Mostrar/ocultar paneles: Arriba, Izquierda, Centro, Derecha, Abajo → Por defecto true

- MostrarTodosPaneles: Por defecto true → Anula los ajustes individuales

- MostrarPanelSuperiorDerecho: Por defecto true → Acciones rápidas

Notas sobre la configuración de Multi-Master

- Nota_MM: "Consejo: Reinicia MetaTrader (MT5) después de cambiar Maestro/Esclavo para asegurar una correcta sincronización."

________________________________________

Notas importantes de uso

- Reinicie MetaTrader (MT5) después de cambiar el modo Maestro/Esclavo (Emisor/Receptor)

- Asegúrese de que MasterID y SlaveNumber son únicos

- AutoTrading debe estar habilitado

- Requiere acceso a los archivos compartidos en la carpeta común de MetaTrader

- Asegúrese de que todos los símbolos están disponibles y negociables

________________________________________

Características principales

- Monitorización completa del estado del esclavo (receptor) con temporizador offline y controles de desactivación

- Ejecución ultrarrápida (<10 ms)

- Lógica de sincronización inteligente

- Detección automática de prefijos y sufijos

- Asignación automática de símbolos (ajuste de símbolos de corredor)

- Modo inverso (inversión de la dirección de la operación)

- Filtros día/hora

- Copia de órdenes pendientes

- Control avanzado de lotes (basado en saldo, fijo, multiplicador, ratio)

- Notificaciones emergentes, por correo electrónico y push

- Cuadro de mandos profesional completo con rendimiento

- Soporte Multi-Master / Multi-Slave

________________________________________

Guía de configuración

Terminal Maestro (Emisor)

- Adjuntar EA (Asesor Experto)

- Establecer CopyMode = MODE_MASTER

- Establecer MasterID

- Activar Algo Trading

Terminal Esclavo (Receptor)

- Adjuntar EA (Asesor Experto)

- Establecer CopyMode = MODE_SLAVE

- Establecer CopyFromMasterID

- Asignar número único SlaveNumber

- Activar Algo Trading

________________________________________

FAQ

General

Q1: ¿Sólo soporta MT5 → MT5?

R: Sí

P2: ¿Soporta multi-maestro y multi-esclavo?

R: Totalmente soportado

P3: ¿Latencia en VPS?

R: Típicamente 5-10 milisegundos

P4: ¿Copia las órdenes pendientes?

R: Sí, active SendPending = true

P5: ¿Es seguro para la firma de propiedad?

R: Sí, sin DLL ni ejecutables externos.

Supervisión de esclavos

P1: ¿Qué ocurre si un esclavo se desconecta?

R: El panel de control muestra una advertencia clara y la duración.

P2: ¿Recibo alertas?

R: Sí, ventanas emergentes instantáneas

P3: ¿Puedo eliminar un esclavo desconectado?

R: Sí, utilice el botón Desactivar

P4: ¿Detecta MT5 crash o freeze?

R: Sí

P5: ¿Tengo que comprobar los terminales esclavos manualmente?

R: No, el tablero controla todo

Asignación de símbolos

P1: ¿Por qué es necesaria la asignación de símbolos?

R: Para corredores con formatos diferentes o símbolos inusuales.

P2: ¿Puedo asignar varios símbolos?

R: Sí, admite un número ilimitado de asignaciones.

P3: ¿Se ralentiza la asignación de símbolos?

R: No, funciona al instante.

Preguntas adicionales

P1: ¿Puede la copiadora filtrar y copiar operaciones sólo con un Número Mágico específico?

R: Sí, se puede habilitar un filtro de Número Mágico para copiar sólo las operaciones que coincidan con un Número Mágico específico.

P3: ¿Puede el EA calcular el tamaño del lote basándose en un porcentaje del saldo de la cuenta Esclavo?

R: Sí, cuando BalanceBasedLot está activado, el tamaño del lote se ajusta automáticamente en función del ratio de saldo.

P4: ¿Qué ocurre si un símbolo no existe en el terminal esclavo?

R: La operación no se copiará y se registrará una advertencia sobre el símbolo que falta. Puede utilizar el Mapeo de Símbolos para solucionarlo. Simplemente introduzca el símbolo Maestro y el símbolo Esclavo correspondiente en la lista de asignación utilizando dos puntos (:) para garantizar una copia correcta.

- Si el Maestro tiene EURUSD y el Esclavo EURUSDm, introduzca en el Mapa de Símbolos EURUSD:EURUSDm

- Si el Maestro tiene EURUSDm y el Esclavo tiene EURUSD, introduzca en Symbol Map: EURUSDm:EURUSD

Si te gusta Copier MT5 a MT5, por favor califícalo ★★★★★ y deja tus comentarios - mantiene las actualizaciones al día.

- Para una mejor comprensión de cómo funciona este copiador y su velocidad en diferentes plataformas MetaTrader, por favor vea el video tutorial.

