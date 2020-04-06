Nimora MT5

Nimora

Price today is 200. When 10 copies are sold, the new price will be 282. Don’t miss the early slot. Currently sold: 1.



Adéntrese en una nueva era de trading automatizado con Nimora—un EA diseñado para interpretar la “dinámica de flujo” natural del mercado. Diseñado para precisión, este sistema se enfoca en leer cambios de momentum en tiempo real, detectar zonas de agotamiento y ejecutar entradas donde el agotamiento de tendencias se encuentra con la fuerza de reversión. Es un enfoque no lineal y fluido—muy por encima de configuraciones mecánicas rígidas.





Únase a nuestra creciente comunidad de traders en MQL: (Haga clic aquí)

Profundice en los conocimientos del EA:





Descripción General Símbolo del Gráfico: XAUUSD (configuración de gráfico único) Marco Temporal: M30 Mejor Para: XAUUSD Depósito Mínimo: $500 recomendado Apalancamiento: 1:100 a 1:500 óptimo

Por qué Nimora Destaca

Estrategia Principal: En su esencia, el EA emplea Extracción de Liquidez Dinámica, una estrategia de alta frecuencia que identifica grupos de órdenes institucionales no llenadas. Al operar en estos vacíos de liquidez, aprovecha la ola creada por grandes jugadores que ingresan al mercado—ejecutando con el dinero inteligente, no contra él.

Sistema de Gestión Inteligente Opcional: Para traders que prefieren un potencial de ganancias adicional, Nimora incluye una capa de gestión inteligente que se activa bajo condiciones controladas. Nunca añade operaciones a ciegas—más bien, calcula la presión de entrada, zonas de drawdown y viabilidad de recuperación antes de añadir exposición. Esto asegura que incluso al usar la lógica, se mantenga seguro, calculado y guiado por estrictos límites de riesgo.

Escalado Adaptado al Riesgo: El tamaño de la posición se ajusta en función de la volatilidad en tiempo real, la equidad de la cuenta y la sensibilidad del mercado—por lo que su exposición permanece alineada con las condiciones del mercado en todo momento.

Instalación Hecha Simple

Paso 1: Adjunte Nimora al gráfico de XAUUSD en MetaTrader.

Paso 2: Use el marco temporal M30 para obtener resultados óptimos.

Paso 3: Personalice el tamaño del lote y elija si activar el modo de gestión inteligente.

Paso 4: Active el AutoTrading y deje que Nimora opere sin problemas.





Después de la Compra:

Comuníquese después de su compra para obtener acceso a nuestra comunidad privada de Telegram. Reciba actualizaciones en vivo, configuraciones avanzadas, resultados de rendimiento e interactúe directamente con otros usuarios y el equipo de desarrollo.

Nimora es más que un EA—es su nueva ventaja en el trading.