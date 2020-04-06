Nimora MT5

Nimora

Price today is 200. When 10 copies are sold, the new price will be 282. Don’t miss the early slot. Currently sold: 1.


Adéntrese en una nueva era de trading automatizado con Nimora—un EA diseñado para interpretar la “dinámica de flujo” natural del mercado. Diseñado para precisión, este sistema se enfoca en leer cambios de momentum en tiempo real, detectar zonas de agotamiento y ejecutar entradas donde el agotamiento de tendencias se encuentra con la fuerza de reversión. Es un enfoque no lineal y fluido—muy por encima de configuraciones mecánicas rígidas.


Únase a nuestra creciente comunidad de traders en MQL: (Haga clic aquí)

Profundice en los conocimientos del EA: (Haga clic aquí)


Descripción General
Símbolo del Gráfico: XAUUSD (configuración de gráfico único)
Marco Temporal: M30
Mejor Para: XAUUSD
Depósito Mínimo: $500 recomendado
Apalancamiento: 1:100 a 1:500 óptimo

Por qué Nimora Destaca

Estrategia Principal: En su esencia, el EA emplea Extracción de Liquidez Dinámica, una estrategia de alta frecuencia que identifica grupos de órdenes institucionales no llenadas. Al operar en estos vacíos de liquidez, aprovecha la ola creada por grandes jugadores que ingresan al mercado—ejecutando con el dinero inteligente, no contra él.

Sistema de Gestión Inteligente Opcional: Para traders que prefieren un potencial de ganancias adicional, Nimora incluye una capa de gestión inteligente que se activa bajo condiciones controladas. Nunca añade operaciones a ciegas—más bien, calcula la presión de entrada, zonas de drawdown y viabilidad de recuperación antes de añadir exposición. Esto asegura que incluso al usar la lógica, se mantenga seguro, calculado y guiado por estrictos límites de riesgo.

Escalado Adaptado al Riesgo: El tamaño de la posición se ajusta en función de la volatilidad en tiempo real, la equidad de la cuenta y la sensibilidad del mercado—por lo que su exposición permanece alineada con las condiciones del mercado en todo momento.

Instalación Hecha Simple

Paso 1: Adjunte Nimora  al gráfico de XAUUSD  en MetaTrader.

Paso 2: Use el marco temporal M30 para obtener resultados óptimos.

Paso 3: Personalice el tamaño del lote y elija si activar el modo de gestión inteligente.

Paso 4: Active el AutoTrading y deje que Nimora opere sin problemas.


Después de la Compra:

Comuníquese después de su compra para obtener acceso a nuestra comunidad privada de Telegram. Reciba actualizaciones en vivo, configuraciones avanzadas, resultados de rendimiento e interactúe directamente con otros usuarios y el equipo de desarrollo.

Nimora es más que un EA—es su nueva ventaja en el trading.

Productos recomendados
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Golden Phoenix MT5
Kambiz Shahriarynasab
Asesores Expertos
Experto en Golden Phoenix Este especialista va en contra de la tendencia y trabaja en contra de la tendencia. Es mejor guardar silencio durante las noticias importantes. Funciona muy bien en el mercado de sufrimiento y da buenos beneficios y le sorprenderá. versión mt4 Las entradas se dividen en cuatro partes: Configuración principal: Los ajustes principales del robot en el símbolo correspondiente. Número mágico: El número mágico que, si es cero, selecciona aleatoriamente un número para las o
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Asesores Expertos
Promoción actual: Solo queda 1 a 549$ Precio final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) ¡Asegúrate de consultar nuestro "   paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro es un sistema comercial único en el mercado.  Está completamente enfocado en explotar la volatilidad del mercado de Bitcoin mediante el comercio de rupturas de niveles de soporte y resistencia. El enfoque del EA radica en la seguridad, lo que
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Asesores Expertos
Nuestro innovador Expert Advisor (EA) está diseñado para aprovechar las oportunidades de pullback en el mercado de divisas, con el respaldo del indicador de Rango Medio Verdadero (ATR). Esta estrategia se centra en identificar momentos en los que el precio retrocede temporalmente dentro de una tendencia dominante, ofreciendo posibles puntos de entrada con un riesgo controlado. El ATR es un indicador de volatilidad que mide la amplitud de los movimientos de precios en un determinado período de ti
FREE
UScalper30
Simile Mhlanga
Asesores Expertos
UScalper30 – Asesor Experto de Trading Automático ATR-RSI Resumen UScalper30 EA utiliza los indicadores ATR y RSI para identificar oportunidades de trading cerca de niveles de soporte y resistencia, ofreciendo entradas estructuradas y herramientas automatizadas de gestión de riesgo para operaciones disciplinadas. Características principales Entradas con doble confirmación Venta cuando RSI está sobrecomprado y el precio cerca de la resistencia. Compra cuando RSI está sobrevendido y el precio cer
Pro Trader EA
Igor Widiger
Asesores Expertos
Como trader experimentado, es crucial contar con las herramientas y los recursos adecuados para tener éxito en el mercado. Pro Trader EA ofrece una solución de trading profesional y eficiente. Con nuestro innovador software, puede automatizar las estrategias de trading, recibir señales de trading precisas y eliminar las emociones. Pro Trader EA permite operar en múltiples clases de activos, ofrece análisis en tiempo real y una interfaz fácil de usar. Nuestro equipo de soporte está disponible pa
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Asesores Expertos
Lemm es un scalper diseñado para trading intradía en timeframe M1, por lo tanto muy rápido y agresivo. Se puede configurar en una versión más tranquila con plazos más altos o en diferentes activos simultáneamente utilizando diferentes números mágicos. La configuración por defecto es para pares forex, pero cambiando los parámetros, se puede utilizar en cualquier par (ha tenido excelentes resultados en XauUsd y DjiUsd). Cuenta con un panel resumen móvil y minimizado y notificaciones push en el sma
WakaWakaWay
Kam Yuk Wong
Asesores Expertos
WakaWakaWay EA es un sistema de trading "pullback" totalmente automatizado. Es especialmente eficaz en el comercio en el "pullback" pares de divisas AUDNZD. El sistema utiliza los patrones principales del mercado de divisas en el comercio - el retorno del precio después de un movimiento brusco en cualquier dirección. El drawdown es pequeño con muy buena rentabilidad. Espero que pueda disfrutar de su uso. Marco de tiempo: M15 Par de divisas: AUDNZD
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Asesores Expertos
El EA Go Long implementa una estrategia avanzada de trading intradía basada en el principio de trading diario sistemático con múltiples confirmaciones técnicas. Mientras muchos traders buscan algoritmos complejos, este EA combina conceptos simples pero efectivos con una gestión sofisticada del riesgo y múltiples filtros técnicos. El EA abre posiciones en un momento específico cada día, pero solo cuando las condiciones del mercado se alinean con múltiples indicadores técnicos. Este enfoque sist
FREE
Trading Range Break Out as Trend following
Dao Thanh Tan
Asesores Expertos
Estimado usuario Este es un EA desarrollado basado en el método de acción de precios utilizando el canal de Donchian combinado con el método de seguimiento de tendencia. Opera con múltiples pares de divisas al mismo tiempo. Beneficio medio superior al 2500% en cinco años (ajustes de SL y TP en función del proceso de optimización). Ventajas: El asesor no tiene rejillas, o martingala.... Establecer la relación de riesgo de caída de balance El asesor Utilice un algoritmo de stop loss de acuerdo co
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Asesores Expertos
La versión automatizada oficial del indicador fiable PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE toma la señal del indicador PipFinite Breakout EDGE y gestiona la operación por usted. Debido a los numerosos instrumentos financieros a considerar, muchos operadores quieren que las señales sean totalmente automatizadas. El EA se asegurará de que todas sus operaciones se ejecuten desde la entrada hasta la salida. Le ahorrará tiempo y esfuerzo a la vez que maximizará sus beneficios. La ventaja de la
KingKong MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 El Asesor Experto (EA) "KingKong" es un sofisticado algoritmo comercial diseñado para el mercado Forex, que aprovecha una estrategia de ruptura que se activa durante períodos de mayor liquidez del mercado. Este EA está diseñado para capitalizar los movimientos de precios significativos que ocurren cuando aumenta el volumen de operaciones, asegurando que las operaciones se eje
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
Zonas Oferta y Demanda
Jose Antonio Rojas Amaricua
Asesores Expertos
¡Identifica Zonas de Alta Probabilidad y Opera con la Tendencia Confirmada! Presentamos el EA Zonas de Oferta y Demanda PRO con Filtro ZigZag v5.5 , una herramienta de trading algorítmico avanzada, diseñada para operadores que buscan combinar la robustez del análisis de Soportes y Resistencias (Oferta y Demanda) con la confirmación de tendencia del indicador ZigZag . Esta versión, optimizada para la estabilidad y eficiencia en MQL5, te permite automatizar la identificación y el trading en zonas
Bit Bot
Arash Panahi
Asesores Expertos
BitBot – Robot de Trading Avanzado para BTCUSD en el Gráfico H1 BitBot es un robot de trading inteligente y adaptable diseñado específicamente para Bitcoin (BTCUSD) en el marco temporal H1. Basado completamente en análisis técnico puro, BitBot se enfoca en la toma de decisiones precisas utilizando estrategias basadas en volumen — un factor crucial en el volátil mundo del trading cripto. El núcleo de la lógica de BitBot se centra en el análisis del volumen de operaciones en tiempo real tanto de
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Asesores Expertos
El EA encuentra el mayor volumen del mercado y determina el nivel de entrada. Tras cruzar el nivel hacia la ruptura, se abre una orden de mercado. El EA construye una parrilla de órdenes de dos direcciones, adaptándose al mercado. Cada dirección de órdenes funciona por separado y tiene su propio take-profit. Por lo tanto, el asesor cubre toda la tendencia, a partir de su inicio, mientras que el asesor pasa perfectamente la condición de mercado plano, el comercio en ambas direcciones. Por favor,
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Asesores Expertos
MetaCove AI: Motor de Precisión Pullback (v1.2) Un sistema algorítmico avanzado y totalmente automatizado de Meta Cove Technologies Sitio web: www.metacove.io Versión: 1.2 (Lanzamiento de Stops Fix) Plataforma: MetaTrader 5 (MT5) Visión general: El MetaCove AI: Precision Pullback Engine es un asesor experto (EA) de alto rendimiento construido para identificar puntos de entrada de bajo riesgo y alta probabilidad en mercados en tendencia. El sistema está totalmente automatizado y emplea una lógi
Marksman MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA: Entrada de Precisión. Ejecución Limpia. Marksman es un Asesor Experto (EA) automatizado basado en una estrategia de un solo golpe, diseñado para operar con precisión en el mercado con un solo golpe, utilizando Take Profit y Stop Loss en cada posición. Inspirado en las habilidades de un verdadero tirador, este EA utiliza una combinación de OsMA, Oscilador Estocásti
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Asesores Expertos
RSI Master PRO – Asesor Experto Profesional para MetaTrader 5 Descripción general: RSI Master PRO es un Asesor Experto (EA) desarrollado para MT5 , diseñado para operar de forma automática en los mercados financieros utilizando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) como principal motor de decisiones. Su diseño modular y parámetros completamente configurables lo convierten en una herramienta poderosa y flexible para traders que basan su estrategia en este indicador de momentum.   ️ Característic
StarkerFx Pro
Erno Stark
Asesores Expertos
Este EA observa los cambios de tendencia y los retrocesos y abre una posición en la dirección correcta basándose en ellos. Abre hasta tres posiciones en una dirección. La salida de una posición se basa en varios criterios. Este EA está optimizado para el par de divisas EUR/USD y el marco de tiempo M15, pero funciona bien en: EUR/USD M10, M12, M20, M30 AUD/NZD M15, M20 NZD/CAD M15, M20 No hay que preocuparse de complicados ajustes. Según el tamaño de su cuenta, introduzca el lote inicial. Buy Sta
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Asesores Expertos
Este algoritmo prospera en condiciones extremas de volatilidad. Evaluará la condición antes del cierre del mercado, entrará en una posición y saldrá cuando el mercado oscile a niveles extremos a su favor. El algoritmo no despliega ningún indicador técnico, sólo simples cálculos matemáticos. Esto funciona muy bien en mercados no direccionales especialmente FOREX en el corto plazo que son muy agitados. Puede probar en otras clases de activos también. 20 años de backtest hecho para validar la regla
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.18 (39)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdidas
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
5 (1)
Asesores Expertos
¡El primer algoritmo de arbitraje público del mundo entre oro y Bitcoin! ¡Ofertas abiertas todos los días! Señal en vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Brokers recomendados a lo largo del tiempo como:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo de archivo adjunto:   XAUUSD H1 ¡Asegúrese de verificar que   los pares de divisas negociados se agreguen   a la ventana   Observación del mercado   ! Tipo de cuenta: ECN/Raw Spread Configuración de prefijo: Si su bróker tie
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Otros productos de este autor
Blue Orbit
Farel
5 (1)
Asesores Expertos
Blue Orbit El precio hoy es 120 . Cuando 10 copias sean vendidas, el nuevo precio será 159 . No te pierdas la primera slot. Actualmente vendidos: 5 . Entra en una nueva era de comercio automatizado con Blue Orbit —un EA diseñado para interpretar la “dinámica de flujo” natural del mercado. Diseñado para la precisión, este sistema se centra en leer los cambios de momentum en tiempo real, detectar zonas de agotamiento, y ejecutar entradas donde el agotamiento de la tendencia se encuentra con la fu
Klyro
Farel
1 (1)
Asesores Expertos
Klyro Oferta Limitada:  10 de 10 copias restantes a este nivel de precio  (aumentará a $499 en futuras actualizaciones).  Adéntrate en una nueva era de trading automatizado con Klyro —un EA diseñado para interpretar la “dinámica de flujo” natural del mercado. Diseñado para la precisión, este sistema se centra en leer los cambios de momentum en tiempo real, detectar zonas de agotamiento y ejecutar entradas donde el agotamiento de la tendencia se encuentra con la fuerza de reversión. Es un enfoqu
Carbon Drift
Farel
Asesores Expertos
Carbon Drift Price today is 70. When 5 copies are sold, the new price will be 90. Don’t miss the early slot. Currently sold: 4 . Contact me now to get a demo-account test version. Adéntrate en una nueva era de trading automatizado con Carbon Drift —un EA diseñado para interpretar las “dinámicas de flujo” naturales del mercado. Diseñado para la precisión, este sistema se enfoca en leer cambios de momentum en tiempo real, detectar zonas de agotamiento y ejecutar entradas donde el agotamiento de l
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario