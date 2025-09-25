Nimora MT5
Nimora
Price today is 200. When 10 copies are sold, the new price will be 319. Don’t miss the early slot. Currently sold: 1.
Entra in una nuova era del trading automatizzato con Nimora—un EA progettato per interpretare le naturali "dinamiche di flusso" del mercato. Progettato per la precisione, questo sistema si concentra sulla lettura dei cambiamenti di momentum in tempo reale, sull'individuazione delle zone di esaurimento e sull'esecuzione degli ingressi dove l'esaurimento del trend incontra la forza di inversione. È un approccio non lineare e fluido—ben oltre le rigide configurazioni meccaniche.
Unisciti alla nostra crescente comunità di trader su MQL: (Clicca Qui)Esplora più a fondo le intuizioni dell'EA: (Clicca Qui)
|Panoramica
|Simbolo del Grafico:
|XAUUSD (configurazione grafico singolo)
|Intervallo di Tempo:
|M30
|Migliore per:
|XAUUSD
|Deposito Minimo:
|$500 consigliato
|Leva:
|1:100 a 1:500 ottimale
Perché Nimora si Distinguera
Strategia Principale: Al suo interno, l'EA utilizza Tapping di Liquidità Dinamica, una strategia ad alta frequenza che identifica i cluster di ordini istituzionali non eseguiti. Operando in questi gap di liquidità, cavalca l'onda creata dai grandi attori che entrano nel mercato—eseguendo insieme al "money smart", non contro di esso.
Sistema di gestione Smart Opzionale: Per i trader che preferiscono un potenziale di profitto aggiuntivo, Nimora include uno strato di gestione intelligente che si attiva in condizioni controllate. Non aggiunge mai operazioni alla cieca—calcola piuttosto la pressione di ingresso, le zone di drawdown e la fattibilità di recupero prima di aumentare l'esposizione. Ciò assicura che anche utilizzando la logica, rimanga sicuro, calcolato e guidato da rigorosi limiti di rischio.
Scaling Adattato al Rischio: La dimensione della posizione si aggiusta in base alla volatilità in tempo reale, al capitale del conto e alla sensibilità del mercato—così la tua esposizione rimane allineata con le condizioni di mercato in ogni momento.
Installazione Semplice
Passo 1: Allegare Nimora al grafico XAUUSD in MetaTrader.
Passo 2: Utilizzare l'intervallo di tempo M30 per risultati ottimali.
Passo 3: Personalizza la dimensione del lotto e scegli se abilitare la modalità di gestione Smart.
Passo 4: Abilitare AutoTrading e lasciare che Nimora operi senza problemi.
Dopo l'Acquisto:
Contattaci dopo il tuo acquisto per accedere alla nostra comunità privata di Telegram. Ricevi aggiornamenti in tempo reale, impostazioni avanzate, risultati delle prestazioni e interagisci direttamente con altri utenti e il team di sviluppo.
Nimora è più di un EA—è il tuo nuovo vantaggio nel trading.