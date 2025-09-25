Nimora MT5

Nimora

Price today is 200. When 10 copies are sold, the new price will be 273. Don’t miss the early slot. Currently sold: 1.



Pénétrez dans une nouvelle ère de trading automatisé avec Nimora—un EA conçu pour interpréter les “dynamiques de flux” naturelles du marché. Conçu pour la précision, ce système se concentre sur la lecture des changements de momentum en temps réel, la détection des zones d'épuisement et l'exécution des entrées là où l'épuisement de la tendance rencontre la force de retournement. C'est une approche non linéaire et fluide—bien au-delà des configurations mécaniques rigides.





Rejoignez notre communauté de traders en pleine croissance sur MQL : (Cliquez ici)

Plongez plus profondément dans les insights de l'EA :





Aperçu Symbole du Graphique : XAUUSD (configuration de graphique unique) Intervalle de Temps : M30 Meilleur Pour : XAUUSD Dépôt Minimal : 500 $ recommandé Effet de Levier : 1:100 à 1:500 optimal

Pourquoi Nimora se Démarque

Stratégie Principale : Au cœur de l'EA se trouve Dynamic Liquidity Tapping, une stratégie à haute fréquence qui identifie des grappes d'ordres institutionnels non exécutés. En tradant dans ces lacunes de liquidité, il surfe sur la vague créée par les grands acteurs entrant sur le marché—exécutant avec l'argent intelligent, et non contre.

Système de Gestion Intelligente Optionnel : Pour les traders qui préfèrent un potentiel de profit supplémentaire, Nimora inclut une qui s'active dans des conditions contrôlées. Il n'ajoute jamais des transactions à l'aveugle—plutôt, il calcule la pression de l'entrée, les zones de drawdown et la viabilité de la récupération avant d'ajouter de l'exposition. Cela garantit qu même en utilisant la logique, cela reste sûr, calculé et guidé par des plafonds de risque stricts.

Scaling Adapté au Risque : La taille des positions s'ajuste en fonction de la volatilité en temps réel, de l'équité du compte et de la sensibilité du marché—de sorte que votre exposition reste alignée avec les conditions du marché en tout temps.

Installation Simplifiée

Étape 1 : Attachez Nimora au graphique XAUUSD dans MetaTrader.

Étape 2 : Utilisez l'intervalle de temps M30 pour des résultats optimaux.

Étape 3 : Personnalisez la taille des lots et choisissez d'activer le mode de gestion intelligente.

Étape 4 : Activez le trading automatique et laissez Nimora fonctionner sans accroc.





Après Achat :

Contactez-nous après votre achat pour accéder à notre communauté privée Telegram. Recevez des mises à jour en direct, des paramètres avancés, des résultats de performance et interagissez directement avec d'autres utilisateurs et l'équipe de développement.

Nimora est plus qu'un EA—c'est votre nouvel avantage en trading.











