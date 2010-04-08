Nimora MT5

Nimora

자동화된 거래의 새로운 시대에 발을 들여놓으세요, Nimora—시장 “흐름 역학”을 해석하도록 설계된 EA입니다. 정밀을 위해 설계된 이 시스템은 실시간 모멘텀 변화 읽기, 소진 영역 탐지 및 추세 소진과 반전 강도가 만나는 지점에서 진입을 실행하는 데 중점을 둡니다. 비선형적이고 유동적인 접근법으로, 경직된 기계적 설정을 뛰어넘습니다.





EA의 통찰력을 더 깊이 탐구해보세요:





개요 차트 기호: XAUUSD (단일 차트 설정) 시간 프레임: M30 최적: XAUUSD 최소 예치금: $500 권장 레버리지: 1:100 ~ 1:500 최적

왜 Nimora이 돋보이는가

주요 전략: 본질적으로 이 EA는 동적 유동성 탭핑을 사용하며, 이는 미체결 기관 주문 클러스터를 식별하는 고빈도 전략입니다. 이러한 유동성 공백에서 거래를 하여 시장에 진입하는 대규모 플레이어들이 만든 파도를 탑니다—스마트 머니와 함께 실행하며, 그것에 반하지 않습니다.

선택적 스마트 관리 시스템: 추가적인 수익 잠재력을 선호하는 트레이더를 위해, Nimora는 제어된 조건 하에 활성화되는 지능형 관리 레이어를 포함합니다. 이 시스템은 아무렇게나 거래를 추가하지 않고—오히려 진입 압력, 손절 구간 및 회복 가능성을 계산한 후 노출을 추가합니다. 이를 통해 로직을 사용할 때에도 안전하고, 계산적이며 엄격한 리스크 한계에 의해 안내됩니다.

위험 적응형 스케일링: 포지션 크기는 실시간 변동성, 계좌 자본 및 시장 민감도에 따라 조정되어, 항상 시장 상황에 맞춰 노출 상태를 유지합니다.

간단한 설치

1단계: Nimora 를 MetaTrader의 XAUUSD 차트에 부착하세요.

2단계: 최적의 결과를 위해 M30 시간 프레임을 사용하세요.

3단계: 로트 크기를 사용자 정의하고 스마트 관리 모드를 활성화할지 선택하세요.

4단계: 자동 거래를 활성화하고 Nimora가 원활하게 작동하게 하세요.





구매 후:

구매 후에 연락하여 우리의 비공식 텔레그램 커뮤니티에 접근하세요. 실시간 업데이트, 고급 설정, 성과 결과를 받고 다른 사용자 및 개발 팀과 직접 상호작용하세요.

Nimora는 단순한 EA가 아닙니다—당신의 새로운 거래 우위입니다.