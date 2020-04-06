Nimora MT5

Nimora

Price today is 200. When 10 copies are sold, the new price will be 298. Don’t miss the early slot. Currently sold: 1.



Entre em uma nova era de negociação automatizada com Nimora—um EA projetado para interpretar a “dinâmica de fluxo” natural do mercado. Projetado para precisão, este sistema foca na leitura de mudanças de momentum em tempo real, detectando zonas de exaustão e executando entradas onde a exaustão da tendência encontra a força de reversão. É uma abordagem não linear e fluida—muito além de configurações mecânicas rígidas.





Junte-se à nossa comunidade de traders em crescimento no MQL: (Clique Aqui)

Aprofunde-se nas percepções do EA:





Visão Geral Símbolo do Gráfico: XAUUSD (configuração de gráfico único) Intervalo de Tempo: M30 Melhor Para: XAUUSD Depósito Mínimo: $500 recomendado Alavancagem: 1:100 a 1:500 ideal

Por que Nimora se Destaca

Estratégia Principal: Em sua essência, o EA emprega Dynamic Liquidity Tapping, uma estratégia de alta frequência que identifica aglomerados de ordens institucionais não atendidas. Ao negociar nessas lacunas de liquidez, ele surfa na onda criada por grandes players entrando no mercado—executando com o dinheiro inteligente, e não contra ele.

Sistema de Gestão Inteligente Opcional: Para traders que preferem potencial de lucro adicional, Nimora inclui uma camada de gestão inteligente que se ativa sob condições controladas. Ele nunca adiciona negociações cegamente—ao contrário, calcula a pressão de entrada, zonas de drawdown e viabilidade de recuperação antes de adicionar exposição. Isso garante que mesmo ao usar a lógica, permaneça seguro, calculado e guiado por limites de risco rigorosos.

Escalonamento Adaptado ao Risco: O tamanho da posição ajusta-se com base na volatilidade em tempo real, na equidade da conta e na sensibilidade do mercado—de modo que sua exposição permaneça alinhada com as condições do mercado o tempo todo.

Instalação Facilitada

Passo 1: Anexe Nimora ao gráfico XAUUSD no MetaTrader.

Passo 2: Use o intervalo de tempo M30 para resultados ideais.

Passo 3: Personalize o tamanho do lote e escolha ativar o modo de gestão inteligente.

Passo 4: Ative o AutoTrading e deixe Nimora operar sem problemas.





Pós-Compra:

Entre em contato após sua compra para ter acesso à nossa comunidade privada no Telegram. Receba atualizações ao vivo, configurações avançadas, resultados de desempenho, e interaja diretamente com outros usuários e a equipe de desenvolvimento.

Nimora é mais do que um EA—é sua nova vantagem na negociação.