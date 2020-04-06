Nimora MT5

  • Experts
  • Farel
  • Versão: 2.54
  • Atualizado: 12 dezembro 2025
  • Ativações: 15

Nimora

Price today is 200. When 10 copies are sold, the new price will be 298. Don’t miss the early slot. Currently sold: 1.


Entre em uma nova era de negociação automatizada com Nimora—um EA projetado para interpretar a “dinâmica de fluxo” natural do mercado. Projetado para precisão, este sistema foca na leitura de mudanças de momentum em tempo real, detectando zonas de exaustão e executando entradas onde a exaustão da tendência encontra a força de reversão. É uma abordagem não linear e fluida—muito além de configurações mecânicas rígidas.


Junte-se à nossa comunidade de traders em crescimento no MQL: (Clique Aqui)

Aprofunde-se nas percepções do EA: (Clique Aqui)


Visão Geral
Símbolo do Gráfico: XAUUSD (configuração de gráfico único)
Intervalo de Tempo: M30
Melhor Para: XAUUSD
Depósito Mínimo: $500 recomendado
Alavancagem: 1:100 a 1:500 ideal

Por que Nimora se Destaca

Estratégia Principal: Em sua essência, o EA emprega Dynamic Liquidity Tapping, uma estratégia de alta frequência que identifica aglomerados de ordens institucionais não atendidas. Ao negociar nessas lacunas de liquidez, ele surfa na onda criada por grandes players entrando no mercado—executando com o dinheiro inteligente, e não contra ele.

Sistema de Gestão Inteligente Opcional: Para traders que preferem potencial de lucro adicional, Nimora inclui uma camada de gestão inteligente que se ativa sob condições controladas. Ele nunca adiciona negociações cegamente—ao contrário, calcula a pressão de entrada, zonas de drawdown e viabilidade de recuperação antes de adicionar exposição. Isso garante que mesmo ao usar a lógica, permaneça seguro, calculado e guiado por limites de risco rigorosos.

Escalonamento Adaptado ao Risco: O tamanho da posição ajusta-se com base na volatilidade em tempo real, na equidade da conta e na sensibilidade do mercado—de modo que sua exposição permaneça alinhada com as condições do mercado o tempo todo.

Instalação Facilitada

Passo 1: Anexe Nimora ao gráfico XAUUSD no MetaTrader.

Passo 2: Use o intervalo de tempo M30 para resultados ideais.

Passo 3: Personalize o tamanho do lote e escolha ativar o modo de gestão inteligente.

Passo 4: Ative o AutoTrading e deixe Nimora operar sem problemas.


Pós-Compra:

Entre em contato após sua compra para ter acesso à nossa comunidade privada no Telegram. Receba atualizações ao vivo, configurações avançadas, resultados de desempenho, e interaja diretamente com outros usuários e a equipe de desenvolvimento.

Nimora é mais do que um EA—é sua nova vantagem na negociação.

Produtos recomendados
Nova WDX Trader
Anita Monus
Experts
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Experts
Hamster Scalping é um consultor de negociação totalmente automatizado que não usa martingale. Estratégia de escalpelamento noturno. O indicador RSI e o filtro ATR são usados ​​como entradas. O consultor requer um tipo de conta de cobertura. O acompanhamento do trabalho real, bem como meus outros desenvolvimentos, pode ser encontrado aqui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendações gerais Depósito mínimo de $ 100, use contas ECN com spread mínimo, configurações padrão para eu
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Golden Phoenix MT5
Kambiz Shahriarynasab
Experts
Golden Phoenix Expert This specialist is against the trend and works against the trend. It is better to be silent during important news. It works great in the suffering market and gives good profit and will amaze you. mt4 version Inputs are divided into four parts: Main setting: The main settings of the robot on the corresponding symbol Magic number: The magic number that, if it is zero, randomly selects a number for trades. Deviation: Maximum display of changes in broker price with issued pr
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experts
Promoção atual: Apenas 1 restante a 549 $ Preço final: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Certifique-se de verificar nosso "   Pacote combo Ultimate EA   " em nosso   blog promocional   !   LIVE SIGNAL O Bitcoin Scalp Pro é um sistema de negociação único no mercado.  Ele está totalmente focado em explorar a volatilidade do mercado de Bitcoin, negociando os rompimentos dos níveis de suporte e resistência. O foco do EA está na segurança, o que se traduz em rebaixament
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
UScalper30
Simile Mhlanga
Experts
UScalper30 – Expert Advisor de Negociação Automatizada ATR-RSI Resumo O UScalper30 EA utiliza os indicadores ATR e RSI para identificar oportunidades de negociação próximas aos níveis de suporte e resistência, oferecendo entradas estruturadas e ferramentas automatizadas de gestão de risco. Principais funcionalidades Entradas com dupla confirmação Vendas quando RSI está sobrecomprado e preço próximo da resistência. Compras quando RSI está sobrevendido e preço próximo do suporte. Confirmação de m
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Experts
Esse robô é uma ferramenta automatizada de negociação que utiliza esses dois indicadores populares para identificar oportunidades de negociação no mercado Forex. O indicador RSI (Relative Strength Index) é um indicador técnico que mede a força relativa de um ativo em relação a outros ativos do mercado. O Bollinger Bands é um indicador que mede a volatilidade do mercado e ajuda a determinar os limites de preços para um determinado ativo. O robô de negociações com o indicador RSI e Bollinger Band
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Experts
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
WakaWakaWay
Kam Yuk Wong
Experts
WakaWakaWay EA   is a fully automated “pullback” trading system. It is especially effective in trading on the “pullback” currency pairs  AUDNZD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in any direction. The drawdown is small with very good return. Hope you can enjoy using it.  Timeframe: M15 Currency Pair  : AUDNZD
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Experts
O EA Go Long implementa uma estratégia avançada de trading intradiário baseada no princípio de trading diário sistemático com múltiplas confirmações técnicas. Enquanto muitos traders procuram algoritmos complexos, este EA combina conceitos simples mas eficazes com gestão sofisticada de risco e múltiplos filtros técnicos. O EA abre posições em um horário específico todos os dias, mas apenas quando as condições de mercado se alinham com múltiplos indicadores técnicos. Esta abordagem sistemática
FREE
Trading Range Break Out as Trend following
Dao Thanh Tan
Experts
Dear User! This is an EA developed based on the price action method using the Donchian channel combined with the trend following method. Trade multiple currency pairs at the same time. Average profit over 2500% within five years (SL & TP settings depending on optimization process). Advantages: The advisor does not have grids, or martingale.... Set the ratio risk of drop balance The advisor Use a stop loss algorithm according to the ATR indicator. Expert advisors use trailing stop losses accordi
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
KingKong MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 O Expert Advisor (EA) "KingKong" é um algoritmo de negociação sofisticado projetado para o mercado Forex, aproveitando uma estratégia de breakout que é ativada durante períodos de maior liquidez do mercado. Este EA foi elaborado para capitalizar movimentos de preços significativos que ocorrem quando o volume de negociação aumenta, garantindo que as negociações sejam executadas
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Experts
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experts
Esta é a iteração mais recente do meu famoso scalper, Goldfinch EA, publicado pela primeira vez há quase uma década. Ele amplia o mercado em expansões súbitas de volatilidade que ocorrem em curtos períodos de tempo: assume e tenta capitalizar a inércia no movimento dos preços após uma súbita aceleração dos preços. Esta nova versão foi simplificada para permitir que o profissional use o recurso de otimização do testador facilmente para encontrar os melhores parâmetros de negociação. [ Guia de ins
FREE
Zonas Oferta y Demanda
Jose Antonio Rojas Amaricua
Experts
Identify High-Probability Zones and Trade with Confirmed Trend! Introducing the PRO Supply & Demand Zones EA with ZigZag Filter v5.5 , an advanced algorithmic trading tool designed for traders looking to combine the robustness of Supply and Demand (Support & Resistance) analysis with ZigZag indicator trend confirmation . This version, optimized for stability and efficiency in MQL5, allows you to automate the identification and trading of key market zones, ensuring your operations are always alig
Bit Bot
Arash Panahi
Experts
BitBot – Robô de Trading Avançado para BTCUSD no Gráfico H1 BitBot é um robô de trading inteligente e adaptativo, desenvolvido especialmente para o Bitcoin (BTCUSD) no timeframe H1. Totalmente baseado em análise técnica, o BitBot prioriza decisões de alta precisão com base em estratégias de volume — um fator crucial no volátil mercado de criptomoedas. O núcleo da lógica do BitBot gira em torno da análise de volume em tempo real para o Bitcoin e principais altcoins. Ao monitorar continuamente mu
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Meta Cove AI
Akshay Marjit
Experts
MetaCove AI: Precision Pullback Engine (v1.2) An Advanced, Fully-Automated Algorithmic Trading System by Meta Cove Technologies Website: www.metacove.io Version: 1.2 (Stops Fix Release) Platform: MetaTrader 5 (MT5) Overview: The MetaCove AI: Precision Pullback Engine is a high-performance, expert advisor (EA) built to identify low-risk, high-probability entry points in trending markets. The system is fully automated, employing institutional-grade logic to analyze pullbacks using multi-timefram
Marksman MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA – Entrada de precisão. Execução limpa. O Marksman é um Expert Advisor (EA) automatizado baseado numa estratégia de tiro único, concebido para atingir o mercado com um tiro de precisão – utilizando Take Profit e Stop Loss em cada posição. Inspirado nas habilidades de um verdadeiro atirador, este EA utiliza uma combinação de OsMA, Oscilador Estocástico e Média Móvel pa
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Experts
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
StarkerFx Pro
Erno Stark
Experts
This EA watches for trend reversals and pullbacks and opens a position in the right direction based on them. It opens up to three positions in one direction. The exit from a position is based on several criteria. This EA is optimized for the EUR/USD currency pair and the M15 timeframe, but works good on: EUR/USD M10, M12, M20, M30 AUD/NZD M15, M20 NZD/CAD M15, M20 No need to worry about complicated settings. According to the size of your account, enter the starting lot. Buy Start Lot Sell Start
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
AW Recovery EA MT5
AW Trading Software Limited
4.18 (39)
Experts
O Expert Advisor é um sistema projetado para recuperar posições não rentáveis.   O algoritmo do autor bloqueia uma posição perdedora, divide-a em muitas partes separadas e fecha cada uma delas separadamente. Configuração fácil, lançamento atrasado em caso de rebaixamento, bloqueio, desativação de outros Expert Advisors, média com filtragem de tendência e fechamento parcial de uma posição perdedora são incorporados em uma ferramenta. É o uso de fechamento de perdas em peças que permite reduzir pe
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (6)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (2)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Blue Orbit
Farel
5 (1)
Experts
Blue Orbit O preço hoje é 120 . Quando 10 cópias forem vendidas, o novo preço será 159 . Não perca a vaga antecipada. Atualmente vendido: 5 . Entre em uma nova era de negociação automatizada com Blue Orbit —um EA projetado para interpretar a “dinâmica de fluxo” natural do mercado. Projetado para precisão, este sistema se concentra em ler mudanças de momentum em tempo real, detectando zonas de exaustão e executando entradas onde a exaustão da tendência encontra a força de reversão. É uma abordag
Klyro
Farel
1 (1)
Experts
Klyro Oferta Limitada:  10 de 10 cópias restantes a este nível de preço  (o preço aumentará para $499 nas atualizações futuras).  Entre em uma nova era de negociação automatizada com Klyro —um EA projetado para interpretar a “dinâmica de fluxo” natural do mercado. Projetado para precisão, este sistema foca na leitura de mudanças de momentum em tempo real, detectando zonas de exaustão e executando entradas onde a exaustão da tendência encontra a força de reversão. É uma abordagem não linear e fl
Carbon Drift
Farel
Experts
Carbon Drift Price today is 70. When 5 copies are sold, the new price will be 90. Don’t miss the early slot. Currently sold: 4 . Contact me now to get a demo-account test version. Entre em uma nova era de negociação automatizada com Carbon Drift —um EA projetado para interpretar a “dinâmica de fluxo” natural do mercado. Projetado para precisão, este sistema foca na leitura de mudanças de momentum em tempo real, detectando zonas de exaustão e executando entradas onde a exaustão da tendência enco
