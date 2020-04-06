Nimora MT5

Nimora

Price today is 200. When 10 copies are sold, the new price will be 274. Don’t miss the early slot. Currently sold: 1.



步入自动交易的新纪元，使用Nimora——一个旨在解读市场自然“流动动态”的EA。该系统专为精准设计，专注于读取实时动量变化、检测疲劳区域，并在趋势疲劳与反转强度相遇时执行入场。这是一种非线性、流动的方式——远超僵化的机械设置。





加入我们在MQL上不断壮大的交易者社区： (点击这里)

更深入了解EA的见解：





概览 图表符号： XAUUSD（单图表设置） 时间框架： M30 最佳适用： XAUUSD 最低存款： 建议$500 杠杆： 1:100到1:500最佳

为什么Nimora脱颖而出

主要策略：在其核心，EA采用动态流动性利用，一种高频策略，识别未填满的机构订单集群。通过交易进入这些流动性缺口，它乘着大玩家进入市场所创造的波浪——与聪明资金一起执行，而不是对抗它。

可选智能管理系统：对于希望增加利润潜力的交易者， Nimora包括一个在受控条件下激活的智能管理层。它从不盲目添加交易——相反，它在增加风险敞口之前计算入场压力、回撤区域和恢复可行性。这确保即使在使用该逻辑时，它也始终安全、可计算，并受到严格风险上限的指导。

风险适应性缩放：仓位规模根据实时波动性、账户权益和市场敏感性进行调整——确保您的风险敞口始终与市场条件保持一致。

简单的安装

步骤1：将Nimora 附加到MetaTrader中的XAUUSD 图表上。

步骤2：使用M30时间框架以获得最佳结果。

步骤3：自定义手数并选择是否启用智能管理模式。

步骤4：启用自动交易，让Nimora无缝工作。





购买后：

购买后与我们联系，获得私人Telegram社区的访问权限。获取实时更新、先进设置、性能结果，并与其他用户及开发团队直接互动。

Nimora不仅仅是一个EA——它是您的新交易优势。