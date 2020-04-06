Nimora MT5

  • 专家
  • Farel
  • 版本: 2.54
  • 更新: 12 十二月 2025
  • 激活: 15

Nimora

Price today is 200. When 10 copies are sold, the new price will be 274. Don’t miss the early slot. Currently sold: 1.


步入自动交易的新纪元，使用Nimora——一个旨在解读市场自然“流动动态”的EA。该系统专为精准设计，专注于读取实时动量变化、检测疲劳区域，并在趋势疲劳与反转强度相遇时执行入场。这是一种非线性、流动的方式——远超僵化的机械设置。


加入我们在MQL上不断壮大的交易者社区： (点击这里)

更深入了解EA的见解： (点击这里)


概览
图表符号： XAUUSD（单图表设置）
时间框架： M30
最佳适用： XAUUSD
最低存款： 建议$500
杠杆： 1:100到1:500最佳

为什么Nimora脱颖而出

主要策略：在其核心，EA采用动态流动性利用，一种高频策略，识别未填满的机构订单集群。通过交易进入这些流动性缺口，它乘着大玩家进入市场所创造的波浪——与聪明资金一起执行，而不是对抗它。

可选智能管理系统：对于希望增加利润潜力的交易者， Nimora包括一个在受控条件下激活的智能管理层。它从不盲目添加交易——相反，它在增加风险敞口之前计算入场压力、回撤区域和恢复可行性。这确保即使在使用该逻辑时，它也始终安全、可计算，并受到严格风险上限的指导。

风险适应性缩放：仓位规模根据实时波动性、账户权益和市场敏感性进行调整——确保您的风险敞口始终与市场条件保持一致。

简单的安装

步骤1：Nimora 附加到MetaTrader中的XAUUSD 图表上。

步骤2：使用M30时间框架以获得最佳结果。

步骤3：自定义手数并选择是否启用智能管理模式。

步骤4：启用自动交易，让Nimora无缝工作。


购买后：

购买后与我们联系，获得私人Telegram社区的访问权限。获取实时更新、先进设置、性能结果，并与其他用户及开发团队直接互动。

Nimora不仅仅是一个EA——它是您的新交易优势。

作者的更多信息
Blue Orbit
Farel
5 (1)
专家
Blue Orbit 今天的价格 是 120 。 当 10 份被售出时，新的价格将为 159 。 不要错过早期名额。 当前售出：5 。 踏入自动交易的新纪元，使用 Blue Orbit ——一个旨在解读市场自然“流动动态”的EA。 该系统专注于实时动量变化的读取，检测疲软区域，并在趋势疲软与反转强度交汇处执行入场。 这是一种非线性、流动的方法——远超僵化的机械设置。 加入我们不断壮大的交易者社区，访问MQL:  (点击这里) 深入了解EA的见解：   (点击这里) 概述 图表符号： XAUUSD （单图表设置） 时间框架： M15 最佳适用： XAUUSD 最低存款： 建议$500 杠杆： 1:100至1:500最佳 适当回测： 联系我，我将发送给你 设置文件 和帮助说明。 测试版本： 现在联系我获取   演示  测试版本文件。 额外礼物： 完成您的购买并联系我获得我的 免费EA 。 为什么 Blue Orbit 脱颖而出 主要策略： 该EA基于 量加权价格锚定 的概念。它利用成交量分布和价格行动历史来创建“锚定区”，在这些区域，价格反应的概率在统计上是很高的。交易在这些枢
Carbon Drift
Farel
专家
Carbon Drift Price today is 70. When 5 copies are sold, the new price will be 90. Don’t miss the early slot. Currently sold: 4 . Contact me now to get a demo-account test version. 迈入自动交易的新纪元， Carbon Drift ——一款旨在解读市场自然“流动动态”的EA。该系统旨在精准地读取实时动量变化，检测疲软区域，并在趋势疲软与反转力量相遇时执行入场。这是一种非线性、流动的方法——远超于僵化的机械设置。 加入我们在MQL上不断壮大的交易者社区：  (点击这里) 深入了解EA的见解：   (点击这里) Need my assistance? For proper backtest outcomes, I’ll send you the setup file and help notes. 概述 图表符号： GBPCHF (单图表设置) 时间框架： M15 最佳适用： NZDJPY,CHFJPY,EU
Klyro
Farel
1 (1)
专家
Klyro 限时优惠：  当前价格水平剩余10份  （未来更新将涨至$499）。  踏入自动化交易的新纪元，通过 Klyro ——一款旨在解读市场自然“流动动态”的EA。该系统专为精准设计，重点在于实时读取动量变化、检测疲惫区域，并在趋势疲惫与反转强度交汇处执行入场。它是一种非线性、流动的方法——远超于刚性的机械设置。 加入我们不断壮大的MQL交易者社区：  (点击这里) 深入了解EA的见解：   (点击这里) 概览 图表符号： EURAUD   （单图表设置） 时间框架： M15 最佳适用： All Forex Pairs 最低存款： 推荐$500 杠杆： 1:100至1:500最佳 为何 Klyro 脱颖而出 主要策略： 此EA的基础是基于一个独特的概念，称为 流动反转映射 ，动态跟踪价格行为和流动性速度的不平衡。目标是识别何时价格动量变得不可持续，并准确捕捉反转点。 可选智能管理系统： 对于偏好额外利益潜力的交易者，  Klyro 包括一个 智能管理层 ，在受控条件下激活。它从不盲目增加交易——而是计算入场压力、回撤区和恢复可行性，然后再增加曝光。这确保了即使在使用该逻辑时
