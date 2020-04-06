Nimora MT5
Nimora
Вступите в новую эру автоматической торговли с Nimora — EA, разработанным для интерпретации естественной "динамики потока" рынка. Нацеленная на точность, эта система фокусируется на чтении изменений момента в реальном времени, обнаружении зон истощения и выполнении входов там, где истощение тренда встречается с силой разворота. Это нелинейный, fluid подход - далеко за пределами жестких механических настроек.
|Обзор
|Символ графика:
|XAUUSD (одиночная настройка графика)
|Временной интервал:
|M30
|Лучшее для:
|XAUUSD
|Минимальный депозит:
|$500 рекомендуется
|Кредитное плечо:
|1:100 до 1:500 оптимально
Почему Nimora выделяется
Основная стратегия: В своей основе EA использует Динамическое Извлечение Ликвидности, высокочастотную стратегию, которая определяет кластеры незаполненных институциональных ордеров. Торгуя в эти ликвидные разрывы, она использует волну, создаваемую крупными игроками, входящими на рынок — выполняя сделки с умными деньгами, а не против них.
Опциональная Умная Система Управления: Для трейдеров, предпочитающих дополнительный прибыльный потенциал, Nimora включает в себя интеллектуальный уровень управления, который активируется при контролируемых условиях. Она никогда не добавляет сделки вслепую — лучше вычисляет давление входа, зоны отклонения и жизнеспособность восстановления перед увеличением экспозиции. Это обеспечивает безопасность, расчетливость и следование строгим рисковым ограничениям даже при использовании логики.
Адаптивное Масштабирование Рисков: Размер позиций изменяется в зависимости от реальной волатильности, капитала счета и чувствительности рынка — так что ваша экспозиция остается согласованной с рыночными условиями в любое время.
Установка сделана простой
Шаг 1: Присоедините Nimora к графику XAUUSD в MetaTrader.
Шаг 2: Используйте временной интервал M30 для оптимальных результатов.
Шаг 3: Настройте размер лота и выберите, хотите ли вы включить режим Умного управления.
Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и позвольте Nimora работать бесперебойно.
После покупки:
Свяжитесь с нами после вашей покупки, чтобы получить доступ к нашему частному сообществу в Telegram. Получайте живые обновления, продвинутые настройки, результаты работы и взаимодействуйте с другими пользователями и командой разработчиков напрямую.
Nimora - это больше, чем EA — это ваше новое преимущество в торговле.