Nimora MT5

Nimora

Вступите в новую эру автоматической торговли с Nimora — EA, разработанным для интерпретации естественной "динамики потока" рынка. Нацеленная на точность, эта система фокусируется на чтении изменений момента в реальном времени, обнаружении зон истощения и выполнении входов там, где истощение тренда встречается с силой разворота. Это нелинейный, fluid подход - далеко за пределами жестких механических настроек.





Углубите свои знания о EA:





Обзор Символ графика: XAUUSD (одиночная настройка графика) Временной интервал: M30 Лучшее для: XAUUSD Минимальный депозит: $500 рекомендуется Кредитное плечо: 1:100 до 1:500 оптимально

Почему Nimora выделяется

Основная стратегия: В своей основе EA использует Динамическое Извлечение Ликвидности, высокочастотную стратегию, которая определяет кластеры незаполненных институциональных ордеров. Торгуя в эти ликвидные разрывы, она использует волну, создаваемую крупными игроками, входящими на рынок — выполняя сделки с умными деньгами, а не против них.

Опциональная Умная Система Управления: Для трейдеров, предпочитающих дополнительный прибыльный потенциал, Nimora включает в себя интеллектуальный уровень управления, который активируется при контролируемых условиях. Она никогда не добавляет сделки вслепую — лучше вычисляет давление входа, зоны отклонения и жизнеспособность восстановления перед увеличением экспозиции. Это обеспечивает безопасность, расчетливость и следование строгим рисковым ограничениям даже при использовании логики.

Адаптивное Масштабирование Рисков: Размер позиций изменяется в зависимости от реальной волатильности, капитала счета и чувствительности рынка — так что ваша экспозиция остается согласованной с рыночными условиями в любое время.

Установка сделана простой

Шаг 1: Присоедините Nimora к графику XAUUSD в MetaTrader.

Шаг 2: Используйте временной интервал M30 для оптимальных результатов.

Шаг 3: Настройте размер лота и выберите, хотите ли вы включить режим Умного управления.

Шаг 4: Включите АвтоТорговлю и позвольте Nimora работать бесперебойно.





После покупки:

Свяжитесь с нами после вашей покупки, чтобы получить доступ к нашему частному сообществу в Telegram. Получайте живые обновления, продвинутые настройки, результаты работы и взаимодействуйте с другими пользователями и командой разработчиков напрямую.

Nimora - это больше, чем EA — это ваше новое преимущество в торговле.