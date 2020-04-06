Nimora

Nimoraを使って自動取引の新しい時代に足を踏み入れましょう。このEAは市場の自然な「フローダイナミクス」を解釈するように設計されています。精度を重視したこのシステムは、リアルタイムのモメンタムシフトを読み取り、疲弊ゾーンを検出し、トレンド疲弊と反転強度が交差するエントリーを実行します。これは非線形で流動的なアプローチであり、厳格な機械的セットアップを超えています。





EAのインサイトを深く掘り下げましょう:





概要 チャートシンボル: XAUUSD (単一チャートセットアップ) タイムフレーム: M30 最適なトレード対象: XAUUSD 最低入金額: $500が推奨されます レバレッジ: 1:100から1:500が最適

Nimoraが際立つ理由

主要戦略: このEAは、その核心においてダイナミック流動性タッピングを使用しており、未埋設の機関注文のクラスタを特定する高頻度戦略です。これらの流動性ギャップに対して取引を行うことで、市場に参入する大手プレイヤーによって生み出される波に乗り、スマートマネーと共に取引を行います。

オプショナルスマート管理システム: 追加の利益潜在力を好むトレーダーのために、Nimoraは制御された条件下で起動するインテリジェント管理層を含みます。盲目的に取引を追加することはなく、代わりにエントリープレッシャー、ドローダウンゾーン、および回復の可能性を計算してからエクスポージャーを追加します。これにより、論理を使用しているときも安全で計算された厳格なリスクキャップに導かれます。

リスク適応スケーリング: ポジションサイズは、リアルタイムのボラティリティ、口座の株式、および市場感度に基づいて調整されるため、常に市場状況に合わせてエクスポージャーが保持されます。

簡単なインストール手順

ステップ1: MetaTraderでNimora をXAUUSD チャートに添付します。

ステップ2: 最適な結果を得るためにM30タイムフレームを使用します。

ステップ3: ロットサイズをカスタマイズし、スマート管理モードを有効にするかどうかを選択します。

ステップ4: 自動取引を有効にし、Nimoraをシームレスに運用させます。





購入後:

購入後に連絡を取り、私たちのプライベートTelegramコミュニティへのアクセスを得てください。ライブ更新、詳細設定、パフォーマンス結果を入手し、他のユーザーや開発チームと直接交流してください。

NimoraはEA以上の存在です—それはあなたの新しい取引のアドバンテージです。