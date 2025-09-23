Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
- Версия: 2.0
- Обновлено: 23 декабря 2025
- Активации: 20
Stock Eagle EA – автоматизированный торговый советник, разработанный для американского фондового рынка. Основываясь на авторской торговой стратегии и наблюдении за тем, что фондовый рынок, как спотовый рынок, со временем имеет тенденцию к росту, система настроена на открытие исключительно длинных позиций. Она пытается определить рыночные просадки, торгуя волнами, и отслеживает несколько таймфреймов для выявления оптимальных точек входа во время временных снижений цен.
В отличии от Stock Trader Pro (страница продукта >>), торговая стратегия Stock Eagle EA основана не на техническом анализе, а на принципах Price Action. В основе торговой стратегии используются Bollinger Bands и Moving Average как основные индикаторы для открытия и закрытия сделок. Кроме того, система обладает более короткими TP, что сокращает среднее время удержания позиций.
Stock Trader Pro поддерживает широкий выбор американских акций, включая (Скачать Presets >> and Backtests >>):
- AMZN, AXP, DELL, GOOGL, IBM, JNJ, JPM, KO, MA, MCD, META, MSFT, NFLX, ORCL, PEP, PYPL, SBUX, V, WMT
Разработан для долгосрочных профессиональных инвестиций
Stock Eagle EA предназначен как долгосрочный инвестиционный инструмент, ориентированный на накопление прибыли, и согласно бэктестам демонстрирует стабильные торговые результаты с мая 2008 года. Минимально рекомендуемый баланс счета – $500.
Ключевые особенности и преимущества
- Исключительно длинные позиции:
Советник открывает только длинные позиции, что соответствует долгосрочному восходящему тренду, наблюдаемому на американском фондовом рынке, что подтверждается исторической эффективностью таких индексов, как S&P 500 с 1871 года.
- Основан на принципах Price Action:
Стратегия основана на принципах Price Action и в ней используются индикаторы Bollinger Bands и Moving Average как для определения тренда, так и в качестве сигналов для открытия сделок. Каждая сделка оснащена встроенными уровнями Stop Loss и Take Profit, что отражает консервативный подход с ограниченным количеством сделок.
- Настраиваемость и универсальность:
Все входные параметры доступны для настройки, что позволяет адаптировать систему под собственные предпочтения или создавать собственные пресеты. Такая конструкция также позволяет адаптировать советника для работы с другими акциями или на других рынках, если это необходимо.
- Управление рисками:
Stock Eagle EA разработан с учетом управления рисками и избегает использования таких методов, как Мартингейл или Grid-стратегии. Его консервативный подход с небольшим количеством сделок направлен на снижение просадок.
Ivan – the creator of the best EA on mql5, Stock Trader Pro – is back with Stock Eagle. It’s built on smart price-action logic combined with Bollinger Bands, trend filters and MACD/RSI confirmation – everything working together for precision and safety. No grids, no martingale, no risky averaging – just clean, technical trading that reacts intelligently to market structure. The entries are well-timed, the exits are logical, and the equity curve stays smooth even during strong market swings. Risk control is excellent and drawdown stays impressively low while the Win-% is very high. So far I've had 6 trades, all closed in profit, all with low DD. I’m seriously impressed — this is another masterpiece from Ivan. Don't miss out!