Stock Eagle EA MT5

Stock Eagle EA – автоматизированный торговый советник, разработанный для американского фондового рынка. Основываясь на авторской торговой стратегии и наблюдении за тем, что фондовый рынок, как спотовый рынок, со временем имеет тенденцию к росту, система настроена на открытие исключительно длинных позиций. Она пытается определить рыночные просадки, торгуя волнами, и отслеживает несколько таймфреймов для выявления оптимальных точек входа во время временных снижений цен.

В отличии от Stock Trader Pro (страница продукта >>), торговая стратегия Stock Eagle EA основана не на техническом анализе, а на принципах Price Action. В основе торговой стратегии используются Bollinger Bands и Moving Average как основные индикаторы для открытия и закрытия сделок. Кроме того, система обладает более короткими TP, что сокращает среднее время удержания позиций.

Stock Trader Pro поддерживает широкий выбор американских акций, включая (Скачать Presets >> and Backtests >>):

AMZN, AXP, DELL, GOOGL, IBM, JNJ, JPM, KO, MA, MCD, META, MSFT, NFLX, ORCL, PEP, PYPL, SBUX, V, WMT

Разработан для долгосрочных профессиональных инвестиций

Stock Eagle EA предназначен как долгосрочный инвестиционный инструмент, ориентированный на накопление прибыли, и согласно бэктестам демонстрирует стабильные торговые результаты с мая 2008 года. Минимально рекомендуемый баланс счета – $500.

Ключевые особенности и преимущества