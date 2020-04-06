Aureon EA

Aureon EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para el trading profesional y de alta precisión. El núcleo de la estrategia se basa en el análisis de divergencias, una de las herramientas más precisas y fiables en el análisis técnico.El EA identifica divergencias utilizando los siguientes indicadores: RSI, Estocástico, CCI, MACD, RVI. Basándose en una combinación de señales detectadas, el sistema decide si abrir una posición. Los filtros adicionales incluyen RSI, Bandas de Bollinger y ATR para mejorar la precisión y la adaptabilidad al mercado.

Versatilidad: 5 sistemas de negociación en un solo producto

Aureon EA soporta el comercio a través de una amplia gama de instrumentos: Oro, Petróleo Brent, SP500, Nasdaq, DAX, pares de divisas, BTCUSD, y muchos otros.

El EA combina varias lógicas de negociación independientes:

  • Intraday Trading - entradas intradía a corto plazo

  • Midnight Scalping - estrategia de scalping nocturno

  • Swing Trading - entradas precisas a medio plazo

  • Index Trading - estrategias basadas en índices

  • Crypto Trading - instrumentos de criptodivisas

  • Dos modos de funcionamiento: Modo Normal y Modo Inverso

En la práctica, se trata de cinco sistemas de negociación totalmente funcionales fusionados en uno, lo que permite a los operadores elegir su estilo de negociación preferido o combinar varios modos simultáneamente.

Presets para Aureon EA están disponibles para su descarga aquí >>

PROMO PRICE!  Only 3 copies available at $199! Every 5 sold copies, the price will increase until the target price of $1299.

Modos de negociación e instrumentos soportados

Tipo de negociación

Herramientas de negociación

Trading Intradía

Divisas: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDJPY

Modo Inverso: AUDUSD, EURNZD, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD

Materias primas: XAUUSD, XBRUSD (Petróleo Brent)

Midnight Scalping

AUDCAD, EURAUD, EURJPY, GBPUSD, USDCAD, USDJPY

Swing Trading

EURUSD, GBPUSD, XAUUSD

Índices

SP500, Nasdaq (USTEC), DAX (DE40)

Cripto

BTCUSD H1/H4 Modo Inverso

Más presets y herramientas de trading vendrán más adelante...

Todos los archivos preestablecidos para cada instrumento y modo de negociación están disponibles para su descarga aquí >>

Gestión de Riesgos y Seguridad

Aureon EA no utiliza: Martingala, Rejilla, Promedio, Lot-scaling, o cualquier otro método de negociación de alto riesgo.

Cada operación se abre con un Stop Loss y Take Profit fijos, y también incluye un Trailing Stop incorporado, asegurando un alto nivel de control de riesgo y protegiendo su cuenta bajo cualquier volatilidad del mercado.

Recomendaciones para operar

Saldo mínimo recomendado: $500 cuando se utilizan no más de dos modos de negociación simultáneamente. Para ejecutar todos los modos juntos, se recomienda un saldo de al menos $2000. Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda utilizar IC Markets (Raw Spread) o cualquier broker que ofrezca un tipo de cuenta Zero/Low Spread.


