Aureon EA
- Asesores Expertos
- Ivan Pochta
- Versión: 1.0
- Activaciones: 20
Aureon EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para el trading profesional y de alta precisión. El núcleo de la estrategia se basa en el análisis de divergencias, una de las herramientas más precisas y fiables en el análisis técnico.El EA identifica divergencias utilizando los siguientes indicadores: RSI, Estocástico, CCI, MACD, RVI. Basándose en una combinación de señales detectadas, el sistema decide si abrir una posición. Los filtros adicionales incluyen RSI, Bandas de Bollinger y ATR para mejorar la precisión y la adaptabilidad al mercado.
Versatilidad: 5 sistemas de negociación en un solo producto
Aureon EA soporta el comercio a través de una amplia gama de instrumentos: Oro, Petróleo Brent, SP500, Nasdaq, DAX, pares de divisas, BTCUSD, y muchos otros.
El EA combina varias lógicas de negociación independientes:
Intraday Trading - entradas intradía a corto plazo
Midnight Scalping - estrategia de scalping nocturno
Swing Trading - entradas precisas a medio plazo
Index Trading - estrategias basadas en índices
Crypto Trading - instrumentos de criptodivisas
Dos modos de funcionamiento: Modo Normal y Modo Inverso
En la práctica, se trata de cinco sistemas de negociación totalmente funcionales fusionados en uno, lo que permite a los operadores elegir su estilo de negociación preferido o combinar varios modos simultáneamente.
Presets para Aureon EA están disponibles para su descarga aquí >>
Modos de negociación e instrumentos soportados
Tipo de negociación
Herramientas de negociación
Trading Intradía
Divisas: AUDCAD, AUDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDJPY
Materias primas: XAUUSD, XBRUSD (Petróleo Brent)
Midnight Scalping
AUDCAD, EURAUD, EURJPY, GBPUSD, USDCAD, USDJPY
Swing Trading
EURUSD, GBPUSD, XAUUSD
Índices
SP500, Nasdaq (USTEC), DAX (DE40)
Cripto
BTCUSD H1/H4 Modo Inverso
Más presets y herramientas de trading vendrán más adelante...
Gestión de Riesgos y Seguridad
Aureon EA no utiliza: Martingala, Rejilla, Promedio, Lot-scaling, o cualquier otro método de negociación de alto riesgo.
Cada operación se abre con un Stop Loss y Take Profit fijos, y también incluye un Trailing Stop incorporado, asegurando un alto nivel de control de riesgo y protegiendo su cuenta bajo cualquier volatilidad del mercado.
Recomendaciones para operar
Saldo mínimo recomendado: $500 cuando se utilizan no más de dos modos de negociación simultáneamente. Para ejecutar todos los modos juntos, se recomienda un saldo de al menos $2000. Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda utilizar IC Markets (Raw Spread) o cualquier broker que ofrezca un tipo de cuenta Zero/Low Spread.