Gold Action EAI

Gold Action EAI es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en los marcos temporales M5 y M15. El Asesor Experto se basa en la lógica clásica de Price Action Momentum, sin sobrecarga de indicadores y sin intentar predecir el mercado utilizando modelos de "caja negra". Las decisiones se toman exclusivamente a partir del comportamiento del precio: impulso, ruptura del rango y confirmación del inicio de la tendencia.

Funcionamiento totalmente automatizado en M5 y M15

No necesita configurar nada. Simplemente conecte Gold Action EAI al gráfico XAUUSD en los marcos temporales M5 y/o M15, y el sistema automáticamente:

  • leer la estructura del mercado
  • buscar el momentum
  • analizará la ruptura de rangos
  • abrirá operaciones sólo cuando comience a formarse una tendencia

All backtests for Gold Action EAI v1.2 are available here >>

El EA no realiza operaciones frecuentes, sino que espera a los momentos realmente significativos, cuando el mercado pasa de una estructura plana a una fase de tendencia.

Sistema de gestión del riesgo

Gold Action EA introduce un motor de gestión de riesgos con dos modos de funcionamiento seleccionables:

  • Conservador - menor riesgo, curva de renta variable más suave

  • Riesgo medio - mayor rendimiento con exposición controlada

Esto permite a los operadores elegir el perfil de riesgo que mejor se adapte al tamaño de su cuenta y a su tolerancia personal al riesgo.

Control de operaciones múltiples (Escalado de tendencias)

Cuando se activan las Operaciones Múltiples , el EA puede:

  • Añadir posiciones adicionales en la dirección de una tendencia fuerte

  • Aumentar la exposición total durante movimientos de mercado de alta confianza

Sin embargo, por razones de seguridad, las Operaciones Múltiples están desactivadas por defecto.

Esto reduce el riesgo, limita el uso de márgenes y hace que el sistema sea más adecuado para cuentas pequeñas y medianas.

Filtro de tendencia S&P 500 (desactivado por defecto)

Gold Action EAI incluye un filtro de tendencia S&P 500, utilizado como filtro de régimen macro de mercado para el oro (XAUUSD). El oro se considera tradicionalmente un activo defensivo y a menudo se mueve de forma inversa al mercado de renta variable durante periodos de inestabilidad. Esta relación se tiene en cuenta para reducir la exposición a condiciones de mercado inciertas y de alto riesgo.

Este filtro está activado por defecto. Aunque ayuda a reducir el riesgo general y a mejorar la estabilidad, también puede limitar las oportunidades de negociación y hacer que se pierdan algunos movimientos rentables durante una fuerte dinámica inversa entre el oro y la renta variable.

La naturaleza tendencial del oro: la base de la estrategia

El oro es uno de los instrumentos más tendenciales del mercado. El algoritmo EAI Gold Action está específicamente adaptado a:

  • detectar impulsos de tendencia tempranos
  • evaluar la estructura del rango
  • entrar en la ruptura de las zonas de acumulación
  • mantener posiciones hasta que se forme un movimiento tendencial completo
Esto hace que el sistema sea ideal para inversores profesionales que trabajan con fases de mercado tendenciales.

Riesgo-recompensa 1:3: la ventaja clave

Todas las operaciones están estructuradas para mantener una relación Riesgo-Recompensa mínima de 1:3. Incluso con una frecuencia de negociación baja, esto proporciona una excelente expectativa matemática:
incluso unas pocas operaciones con éxito pueden generar un crecimiento del capital mientras los riesgos permanecen controlados.

El sistema es seguro y disciplinado:

  • sin sobreoperaciones
  • sin sobreoptimización
  • sin dependencia de indicadores
  • sin martingala ni escalada de lotes

Lógica de impulso como núcleo del sistema

Gold Action EAI opera con el impulso del mercado - la señal más limpia y fiable en condiciones de alta volatilidad. El impulso aparece cuando la liquidez entra en el mercado, un participante importante empuja el precio y la tendencia se fortalece. En el oro, esto ocurre regularmente, haciendo que el enfoque del impulso sea estable, repetible y estadísticamente fiable.

Control estricto de cada operación

Gold Action EAI NO utiliza Martingale, Grid, Averaging, ni ninguna forma de escalado de lotes. Cada operación tiene parámetros de riesgo fijos: Stop Loss para proteger el capital, Take Profit para bloquear los resultados, y Trailing Stop para seguir la tendencia. El riesgo está estrictamente controlado y es idéntico para cada operación.

Gold Action EAI es:

  • pura lógica Price Action
  • diseñado para el oro (XAUUSD)
  • entradas de impulso en ruptura de rango
  • señales mínimas, máxima precisión
  • Riesgo-Recompensa 1:3
  • estricto control del riesgo
  • sin martingala, sin rejilla, sin promedios
  • funcionamiento instantáneo plug-and-play sin configuración
Perfecto para operadores que buscan un sistema profesional, disciplinado y de seguimiento de tendencias para operar con oro.


Productos recomendados
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
EA Multisistema Inteligente para XAUUSD (Oro) Gold Trend Accelerator Combo es un Asesor Experto multiestrategia profesional diseñado específicamente para XAUUSD (Oro) . Combina la lógica de seguimiento de tendencia y contra-tendencia en un sistema integrado para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado - ya sea que el oro tenga una fuerte tendencia o se mueva en rangos volátiles. Este EA está construido para los traders que quieren un riesgo controlado , una estructura clara , y sin re
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
Asesores Expertos
Chanlun Master: Fusión de Filosofía Oriental del Mercado y Redes Neuronales Chanlun Master es un robot de trading profesional que combina la legendaria teoría china del movimiento de precios con modernas tecnologías de Aprendizaje Profundo (Deep Learning) . Historia: ¿Qué es Chanlun? En 2006, apareció un misterioso trader en el segmento chino de Internet bajo el seudónimo Chan Shi ("Maestro Zen"). Publicó una serie de artículos describiendo una estructura matemática única del mercado, que de
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador MACD Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier i
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Asesores Expertos
Ilan para MetaTrader 5 Gracias al uso de las operaciones virtuales ahora es posible tradear en ambas direcciones, es decir comprar y vender  simultáneamente. Precisamente eso ha permitido adaptar completamente la estrategia popular al control netting de posiciones que se utiliza en MetaTrader 5. Ajustes del Asesor Experto Los ajustes del Asesor Experto son muy simples pero permiten regular todos los parámetros importantes de la estrategia. Están disponibles los siguientes ajustes: MagicNumber ú
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Trading King Extended MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Asesores Expertos
Versión avanzada del Asesor Experto Trading King MT5. Indicadores utilizados: ATR, RSI, Estocástico, CCI, WPR, DeMarker, RVI. Cada indicador se puede utilizar opcionalmente on / off. Versión MT4 del Asesor Experto Trading King Extended El archivo configurado y los resultados de la optimización se publicarán en la discusión del asesor. La estrategia del Asesor Experto se basa en evaluar la fuerza de la tendencia y encontrar puntos de corrección / reversión, compara los valores absolutos de
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
Asesores Expertos
Ilanis es un Asesor Experto para el comercio de acciones, puede ser utilizado para el comercio en Forex y otros mercados, incluyendo materias primas, metales y mercados de índices. Para determinar la entrada en el mercado, el EA utiliza el moderno y ultraligero indicador adaptativo FourAverage. El principio de mantenimiento de posiciones es similar al del popular robot de Forex Ilan, que utiliza el promedio. Pero a diferencia de Ilan, Ilanis utiliza una entrada precisa en el mercado. El robot pr
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Bear vs Bull EA Es un asesor automatizado para la operación diaria del mercado de divisas FOREX en un mercado volátil y tranquilo. Adecuado tanto para traders experimentados como para principiantes. Funciona con cualquier corredor, incluyendo corredores americanos, que requieren FIFO para cerrar principalmente las transacciones previamente abiertas. *Para habilitar el panel, es necesario establecer el parámetro DRAW_INFORMATION = true en la configuración; - Recomendaciones Antes de utilizarlo
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
MT5 EA Bravissimo EURUSD
Sergey Demin
Asesores Expertos
Divisa EURUSD . Marco temporal H1 El depósito mínimo es de $ 200 cuando el comercio de 0,5% por operación.  El Asesor Experto se basa en indicadores clásicos, probados con el tiempo . Además, algunas estrategias utilizan Price Action . Cada operación está protegida por un stop loss  Sin martingala , sin rejilla , sin estrategias de alto riesgo. Todas las estrategias utilizadas aquí son de seguimiento de tendencia y de inversión. Se recomienda el cumplimiento de MM = 0,5% para cada operación
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! OBTENGA OTROS EA GRATIS!!! RSI Grid se basa en las condiciones de sobrecompra y sobreventa de RSI y abre una cuadrícula cuando la operación está en el lado perdedor del mercado. El RSI proporciona a los operadores técnicos señales sobre el impulso del precio alcista y bajista, y a menudo se representa debajo del gráfico del precio de un activo. Un activo generalmente se considera sobrecom
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Asesores Expertos
Asesor comercial universal en indicadores personalizados para MetaTrader 5 . Constructor de estrategia Versión para MetaTrader4:  la  versión  xCustomEA   para el terminal MetaTrader 4 La funcionalidad del asesor comercial universal xCustomEA duplica exactamente todos los parámetros de nuestro asesor  The X ,  excepto uno: El xCustomEA  funciona con un indicador personalizado y tiene la capacidad de programar su propia estrategia comercial para terminales MT5. El xCustomEA  tiene un enlace a i
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Asesores Expertos
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced: Maestría Multiestrategia de Precisión para FOREX y XAUUSD Desata todo el potencial de HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced , un Asesor Experto (EA) de vanguardia diseñado para conquistar los mercados FOREX y XAUUSD con una precisión quirúrgica. Adaptado para traders de élite, fondos de cobertura e inversores institucionales, este EA impulsado por inteligencia artificial combina estrategias híbridas avanzadas —incluyendo ruptura, reversión a la media, seguimi
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Asesores Expertos
La estrategia comercial se basa en más de 10 años de experiencia exitosa en el comercio basado en la fuerza de una vela y el porcentaje del cuerpo en relación con toda la Vela (Strong Candle) y/o (dependiendo de los parámetros configurados) en un promedio móvil. triple tendencia de largo período (JMA) combinada con el promedio móvil de tiempo del gráfico actual con bandas constantes y un oscilador AWE o incluso Bandas de Bollinger, todo lo cual se puede combinar como se desee para permitir una
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Alecto
Oleksandr Ziabriev
Asesores Expertos
Alecto - Enfoque matemático para un comercio estable Algoritmo comercial inteligente para MetaTrader 5 Alecto es un sistema de comercio automatizado basado en algoritmos de análisis de precios matemáticamente refinados. El asesor está diseñado para los comerciantes que valoran la estabilidad y la fiabilidad sin complejidad innecesaria. Analiza los datos del mercado, identifica patrones y abre posiciones sólo cuando las condiciones clave se alinean, reduciendo el riesgo de entradas falsas y aumen
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Asesores Expertos
# RoboInvest RoboInvest es un Asesor Experto profesional basado en cuadrícula construido para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo M5. Combina cruces de medias móviles, filtro de volatilidad ATR y confirmación RSI opcional para ofrecer entradas altamente adaptables durante condiciones de tendencia. --- ## Visión general de la estrategia - Señales de entrada basadas en MA rápida vs MA lenta (3 / 20 por defecto) - Filtro RSI opcional (entrada cuando el RSI confirma el sesgo de la tendenci
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Robot comercial en el indicador de media móvil Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier instrumento de negociación. Sistema de recuperación de Drawdown, superposición de órdenes perdedoras y protección de saldo No es n
Marksman MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/138644 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/138645 Marksman EA: Entrada de Precisión. Ejecución Limpia. Marksman es un Asesor Experto (EA) automatizado basado en una estrategia de un solo golpe, diseñado para operar con precisión en el mercado con un solo golpe, utilizando Take Profit y Stop Loss en cada posición. Inspirado en las habilidades de un verdadero tirador, este EA utiliza una combinación de OsMA, Oscilador Estocásti
Daily Breakout Pullback EA
Paulo Vinicius Nascimento Araujo
Asesores Expertos
Este Asesor Experto (EA) es un sistema de trading completamente automatizado diseñado específicamente para EURUSD, que aprovecha los movimientos diarios del mercado para realizar entradas de alta precisión. El EA detecta cuando el precio alcanza una variación diaria mínima predefinida (al alza o a la baja), luego espera un retroceso del número de pips establecido antes de abrir automáticamente una operación de compra o venta. Solo se permite una operación por día en el mismo símbolo, y las posic
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Asesores Expertos
Sonic R Pro Enhanced EA - Versión 2025 ¡249$ solo para los primeros 5 compradores! Señal en vivo Comprueba el rendimiento en vivo de Sonic R Pro Enhanced: Estrategia de Trading Sonic R Pro Enhanced es una versión mejorada de la estrategia Sonic R, automatizando operaciones basadas en la Banda del Dragón (EMA 34 y EMA 89) e incorporando algoritmos avanzados para maximizar el rendimiento. Timeframes: M15, M30 Pares compatibles: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trad
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
El Robot Fundamental es un Asesor Experto basado en el Indicador de Señales Fundamentales. El Indicador de Señales Fundamentales tiene un potente motor de cálculo que puede predecir el movimiento del mercado en más de 30000 puntos. El indicador se llama fundamental porque puede predecir tendencias con grandes movimientos, sin entradas complicadas y con bajo riesgo. El EA trabaja con bajos niveles de margen y por lo tanto tiene bajo riesgo. Uso del EA : El EA es muy sencillo y sin parámetros
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.2 (5)
Asesores Expertos
Monitoreo real. Pruebas honestas. Cero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Antes de entrar en los detalles técnicos, hay dos cosas que debes saber: PipsHunter está confirmado por una señal de monitoreo con dinero real. El EA ha estado operando en una cuenta real (Pepperstone) durante varios meses, y el monitoreo es totalmente público. Sin simulaciones, sin cuentas ocultas, sin “solo backtests perfectos” — los resultados reales de trading confirman su rendimiento auténtico. Los backtests son 1
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Asesores Expertos
VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
Otros productos de este autor
Strategy B
Ivan Pochta
5 (2)
Asesores Expertos
La Estrategia B es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para Bitcoin y Ethereum. El EA se basa en un trading clásico de Price Action - Momentum. Sólo limpia la estructura del mercado, la detección de impulsos, y estricta gestión de riesgos. El EA no se basa en el apilamiento de indicadores, eliminando el riesgo de sobreajuste. Sólo utiliza dos herramientas técnicas: ADX para detectar el rango frente a la tendencia y confirmar la fuerza del impulso y las Bandas d
Stock Trader Pro MT5
Ivan Pochta
5 (12)
Asesores Expertos
Stock Trader Pro es un asesor de negociación automatizado desarrollado para el mercado bursátil estadounidense. Basado en una estrategia de negociación desarrollada por el autor y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir sólo posiciones largas. Intenta identificar las caídas del mercado operando en ondas y monitoriza varios marcos temporales para ayudar a identificar los puntos de entrada óptimo
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Asesores Expertos
Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas . Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caí
Aureon EA
Ivan Pochta
Asesores Expertos
Aureon EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para el trading profesional y de alta precisión. El núcleo de la estrategia se basa en el análisis de divergencias, una de las herramientas más precisas y fiables en el análisis técnico.El EA identifica divergencias utilizando los siguientes indicadores: RSI, Estocástico, CCI, MACD, RVI. Basándose en una combinación de señales detectadas, el sistema decide si abrir una posición. Los filtros adicionales incluyen RSI, Bandas de Bollin
ATR Plus
Ivan Pochta
Indicadores
ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
FREE
Stock Trader Hedge MT5
Ivan Pochta
5 (4)
Asesores Expertos
==== Resultados en vivo ==== Stock Trader Hedge - Modo CFD: aquí >> (Admiral Markets Live) > Stock Trader Hedge v.1.6 Presets: Descargar >> > Stock Trader Hedge v .1.2 Backtests : Descargar >> Stock Trader Hedge es un asesor de trading totalmente automatizado diseñado para trabajar en el mercado de valores de EE.UU. . El sistema se basa en la estrategia de negociación del autor. A diferencia de los sistemas de Forex, Stock Trader Hedge abre sólo posiciones LARGAS por la dirección global de la
DiverX
Ivan Pochta
Indicadores
DiverX es un potente y versátil indicador de divergencias desarrollado para la plataforma MetaTrader 5. Detecta divergencias regulares y ocultas basadas en cinco indicadores técnicos populares: RSI (Relative Strength Index) , RVI (Relative Vigor Index) , oscilador estocástico, CCI (Commodity Channel Index) y MACD (Moving Average Convergence Divergence) y ATR Plus (indicador propio del autor, página del producto >>) . El indicador traza los resultados directamente en el gráfico principal, propor
FREE
DiverX MT4
Ivan Pochta
Indicadores
DiverX es un potente y versátil indicador de divergencias desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Detecta divergencias regulares y ocultas basadas en cinco indicadores técnicos populares: RSI (Relative Strength Index) , RVI (Relative Vigor Index) , oscilador estocástico, CCI (Commodity Channel Index) y MACD (Moving Average Convergence Divergence) .El indicador traza los resultados directamente en el gráfico principal, proporcionando líneas visuales, flechas y etiquetas para facilitar el an
FREE
Gold Trenches EAI
Ivan Pochta
Asesores Expertos
Gold Trenches EAI (Expert Advisor Intelligence) es un sistema automatizado de trading de scalping diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal H1 . El algoritmo se basa en conceptos de Smart Money y se centra en la mecánica de liquidez, la acumulación de rangos y las rupturas de zonas institucionales clave. En el núcleo del sistema se encuentra la lógica pura del mercado: un gran actor acumula posiciones dentro de un rango → el precio rompe la zona → se capta liquidez → Gold
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario