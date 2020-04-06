Gold Action EAI es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en los marcos temporales M5 y M15. El Asesor Experto se basa en la lógica clásica de Price Action Momentum, sin sobrecarga de indicadores y sin intentar predecir el mercado utilizando modelos de "caja negra". Las decisiones se toman exclusivamente a partir del comportamiento del precio: impulso, ruptura del rango y confirmación del inicio de la tendencia.

Funcionamiento totalmente automatizado en M5 y M15

No necesita configurar nada. Simplemente conecte Gold Action EAI al gráfico XAUUSD en los marcos temporales M5 y/o M15, y el sistema automáticamente:



leer la estructura del mercado

buscar el momentum

analizará la ruptura de rangos

abrirá operaciones sólo cuando comience a formarse una tendencia

All backtests for Gold Action EAI v1.2 are available here >>

El EA no realiza operaciones frecuentes, sino que espera a los momentos realmente significativos, cuando el mercado pasa de una estructura plana a una fase de tendencia.

Sistema de gestión del riesgo

Gold Action EA introduce un motor de gestión de riesgos con dos modos de funcionamiento seleccionables:

Conservador - menor riesgo, curva de renta variable más suave

Riesgo medio - mayor rendimiento con exposición controlada

Esto permite a los operadores elegir el perfil de riesgo que mejor se adapte al tamaño de su cuenta y a su tolerancia personal al riesgo.

Control de operaciones múltiples (Escalado de tendencias)

Cuando se activan las Operaciones Múltiples , el EA puede:

Añadir posiciones adicionales en la dirección de una tendencia fuerte

Aumentar la exposición total durante movimientos de mercado de alta confianza

Sin embargo, por razones de seguridad, las Operaciones Múltiples están desactivadas por defecto.

Esto reduce el riesgo, limita el uso de márgenes y hace que el sistema sea más adecuado para cuentas pequeñas y medianas.

Filtro de tendencia S&P 500 (desactivado por defecto)

Gold Action EAI incluye un filtro de tendencia S&P 500, utilizado como filtro de régimen macro de mercado para el oro (XAUUSD). El oro se considera tradicionalmente un activo defensivo y a menudo se mueve de forma inversa al mercado de renta variable durante periodos de inestabilidad. Esta relación se tiene en cuenta para reducir la exposición a condiciones de mercado inciertas y de alto riesgo.

Este filtro está activado por defecto. Aunque ayuda a reducir el riesgo general y a mejorar la estabilidad, también puede limitar las oportunidades de negociación y hacer que se pierdan algunos movimientos rentables durante una fuerte dinámica inversa entre el oro y la renta variable.

La naturaleza tendencial del oro: la base de la estrategia

El oro es uno de los instrumentos más tendenciales del mercado. El algoritmo EAI Gold Action está específicamente adaptado a:



detectar impulsos de tendencia tempranos

evaluar la estructura del rango

entrar en la ruptura de las zonas de acumulación

mantener posiciones hasta que se forme un movimiento tendencial completo

Esto hace que el sistema sea ideal para inversores profesionales que trabajan con fases de mercado tendenciales.

Riesgo-recompensa 1:3: la ventaja clave

Todas las operaciones están estructuradas para mantener una relación Riesgo-Recompensa mínima de 1:3. Incluso con una frecuencia de negociación baja, esto proporciona una excelente expectativa matemática:

incluso unas pocas operaciones con éxito pueden generar un crecimiento del capital mientras los riesgos permanecen controlados.

El sistema es seguro y disciplinado:



sin sobreoperaciones

sin sobreoptimización

sin dependencia de indicadores

sin martingala ni escalada de lotes

Lógica de impulso como núcleo del sistema



Gold Action EAI opera con el impulso del mercado - la señal más limpia y fiable en condiciones de alta volatilidad. El impulso aparece cuando la liquidez entra en el mercado, un participante importante empuja el precio y la tendencia se fortalece. En el oro, esto ocurre regularmente, haciendo que el enfoque del impulso sea estable, repetible y estadísticamente fiable.

Control estricto de cada operación

Gold Action EAI NO utiliza Martingale, Grid, Averaging, ni ninguna forma de escalado de lotes. Cada operación tiene parámetros de riesgo fijos: Stop Loss para proteger el capital, Take Profit para bloquear los resultados, y Trailing Stop para seguir la tendencia. El riesgo está estrictamente controlado y es idéntico para cada operación.

Gold Action EAI es:



pura lógica Price Action

diseñado para el oro (XAUUSD)

entradas de impulso en ruptura de rango

señales mínimas, máxima precisión

Riesgo-Recompensa 1:3

estricto control del riesgo

sin martingala, sin rejilla, sin promedios

funcionamiento instantáneo plug-and-play sin configuración

Perfecto para operadores que buscan un sistema profesional, disciplinado y de seguimiento de tendencias para operar con oro.