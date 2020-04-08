DiverX

DiverX es un potente y versátil indicador de divergencias desarrollado para la plataforma MetaTrader 5. Detecta divergencias regulares y ocultas basadas en cinco indicadores técnicos populares: RSI (Relative Strength Index), RVI (Relative Vigor Index), oscilador estocástico, CCI (Commodity Channel Index) y MACD (Moving Average Convergence Divergence) y ATR Plus (indicador propio del autor, página del producto >>). El indicador traza los resultados directamente en el gráfico principal, proporcionando líneas visuales, flechas y etiquetas para facilitar el análisis.

DiverXparaMetaTrader 4está disponibleaquí >>>

Características principales

  • Soporte de Múltiples Indicadores - Detecta divergencias usando RSI, RVI, Estocástico, CCI, y MACD con ajustes individuales para cada uno.
  • Configuración flexible - Habilite/deshabilite indicadores, establezca periodos de cálculo y niveles de filtrado, personalice la visualización de líneas, flechas y etiquetas.
  • Tipos de Divergencia - Soporta tanto Divergencias Regulares (señales de cambio de tendencia) como Divergencias Ocultas (señales de continuación de tendencia).
  • Visualización - Muestra líneas de divergencia, flechas con diferenciación de color (alcista/bajista, regular/oculta) y etiquetas de texto para identificar el origen de la señal.
  • Filtrado - Incluye un filtro de descarga opcional para mejorar la precisión de las señales de divergencia regular.
  • Personalización - Ajuste completo del color de las líneas, flechas y texto para mejorar la percepción.

    ¿Por qué las divergencias son un criterio clave del análisis técnico?

    Las divergencias desempeñan uno de los papeles centrales en el análisis técnico, ya que señalan posibles inversiones o continuaciones de tendencia, basándose en el desajuste entre el movimiento del precio y el comportamiento del indicador.
    Esto ocurre cuando el precio hace nuevos máximos o mínimos, pero el indicador no los confirma, lo que apunta a un debilitamiento del impulso.

    • Las divergencias regulares (por ejemplo, divergencia alcista: el precio hace un nuevo mínimo, pero el indicador no) suelen predecir un cambio de tendencia, lo que las convierte en valiosos puntos de entrada.
    • Las diver genciasocultas ( por ejemplo, divergencia bajista: el precio no actualiza un máximo, pero el indicador sí lo hace) indican una continuación de la tendencia, lo que ayuda a los operadores a mantener posiciones durante más tiempo.

      Las divergencias ayudan a evitar las señales falsas típicas de los niveles de soporte/resistencia por sí solos y aumentan la probabilidad de éxito de las operaciones, especialmente cuando se combinan con otras herramientas de análisis.

      Ventajas de DiverX
      • Enfoque integral - El análisis simultáneo de cinco indicadores proporciona señales más fuertes a través de la confirmación de múltiples fuentes.
      • Flexibilidad y precisión - La configuración ajustable de cada indicador y las opciones de filtrado se adaptan a cualquier estrategia y marco temporal.
      • Interfaz intuitiva - Los elementos visuales simplifican la interpretación, incluso para los operadores principiantes.
      • Optimización del rendimiento - Funciona sólo en barras nuevas y está optimizado para reducir la carga de la plataforma.
      • Personalización - Total libertad para configurar los colores y estilos de visualización.
      • Universalidad - Adecuado para Forex, acciones, criptodivisas, índices, metales y cualquier marco temporal.
        Recomendaciones de uso
        • Utilice DiverX como la base de su propio sistema de comercio, o como una adición a una estrategia existente para aumentar la precisión de la señal.
        • Aplique divergencias regulares para encontrar puntos de reversión y divergencias ocultas para confirmar la continuación de la tendencia.
        • Ajuste los parámetros de los indicadores (por ejemplo, los periodos del RSI o del MACD) en función del marco temporal elegido: periodos más cortos para M1-M15, periodos más largos para H4-D1.
          Compatibilidad
          • Plataforma: MetaTrader 5
          • Instrumentos: Cualquiera (divisas, acciones, criptomonedas, índices, metales)
          • Plazos: Todos
          • Totalmente compatible con otros indicadores y plantillas

            Productos recomendados
            Pivot Points Signals
            Oeyvind Borgsoe
            Indicadores
            Indicador de Puntos de Pivote - una detección de pivote rápida, fiable y totalmente personalizable para MetaTrader 5. Este indicador utiliza las funciones nativas iHighest e iLowest de MetaTrader para identificar pivotes máximos y mínimos mediante la búsqueda de los precios más altos y más bajos dentro de una ventana de barras definida por el usuario. Un pivote se confirma sólo cuando la barra actual es el máximo o mínimo absoluto dentro del rango seleccionado, asegurando señales precisas y opo
            FREE
            Advanced SuperTrend Indicator MT5
            Albertas Guscius
            Indicadores
            SuperTrend Indicador para MetaTrader 5 Siga las tendencias como un profesional - Nunca se pierda un movimiento de nuevo Descripción: El indicador Super Trend es su mejor compañero para dominar las estrategias de seguimiento de tendencias. Diseñado para cortar a través del ruido del mercado, esta poderosa herramienta combina la precisión de Average True Range (ATR) con trailing stops adaptables para identificar los cambios de tendencia, confirmar rupturas, y mantenerlo en el lado derecho del me
            FREE
            Original MACD
            Kirill Paskhin
            5 (6)
            Indicadores
            Moving Average Convergence/Divergence es un indicador técnico desarrollado por Gerald Appel, utilizado en el análisis técnico para comprobar la fuerza y la dirección de la tendencia, así como para identificar puntos de inversión. El indicador MACD incorporado en MetaTrader 5 no corresponde a la idea del autor (Gerald Appel): - la línea MACD se representa gráficamente como un histograma, pero el histograma refleja la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal; - la línea de señal se suav
            FREE
            EZ Advanced Dynamic RSI
            Danijel Plesa
            5 (2)
            Indicadores
            RSI Dinámico Avanzado - Especial Cumpleaños (temporalmente GRATIS) ¿Por qué es gratis ahora? Es nuestro cumpleaños - estamos devolviendo a la comunidad. Durante este especial de cumpleaños por tiempo limitado, el indicador es totalmente funcional (sin bloqueos de características) para que pueda experimentar niveles RSI dinámicamente adaptables en su propio flujo de trabajo. Después de la promoción, el precio regular se reanudará. Nota: Puede encontrar nuestras otras herramientas profesionales
            FREE
            MACD indicators
            Xiao Dong Feng
            Indicadores
            Indicadores MACD https://mql5.com Este indicador MACD tiene un aspecto ligeramente diferente del indicador MACD que se encuentra en muchos otros programas de gráficos. Cuando el valor del parámetro de la línea de señal es mayor que el valor del parámetro MACD, el indicador dará una señal de compra, y cuando el parámetro de la línea de señal es menor que el valor del parámetro MACD, el indicador dará una señal de venta.
            FREE
            HiperCube Renko Candles
            Adrian Lara Carrasco
            Indicadores
            Bienvenido a HiperCube Renko Candles Código del -25% de descuento en Darwinex Zero: DWZ2328770MGM Este indicador le proporciona información real del mercado y lo transforma al estilo de vela Renko. Definición Los gráficos Renko son un tipo de gráfico financiero que mide y traza los cambios de precios, utilizando ladrillos (o barras) para representar los movimientos de precios. A diferencia de los gráficos de velas tradicionales, los gráficos Renko no muestran información basada en el tiempo, cen
            FREE
            MACD candles bars or lines
            Alexey Viktorov
            5 (1)
            Indicadores
            Se trata de un indicador MACD ordinario que se muestra en la ventana principal según el estilo de gráfico seleccionado, es decir, Barras, Velas o Línea. Cuando se cambia de tipo de gráfico, la visualización del indicador también cambia. Lamentablemente, no he podido mejorar la velocidad de cambio de tipo de gráfico. Después de cambiar, hay retrasos antes de la llegada de un nuevo tick. Los parámetros del indicador Periodo EMA rápido Periodo EMA lento Periodo de señal SMA Precio aplicado
            FREE
            Free Automatic Fibonacci MT5
            Tonny Obare
            4.86 (49)
            Indicadores
            Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
            FREE
            Trendline mt5 indicator
            David Muriithi
            3 (1)
            Indicadores
            ¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
            FREE
            RelicusRoad MACD v2 MT5
            Relicus LLC
            4.75 (20)
            Indicadores
            El estrategia de trading Moving Average Convergence Divergence (MACD) es una herramienta popular de análisis técnico que se utiliza para identificar cambios en el impulso y la dirección de la tendencia. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. Luego se traza una EMA de 9 períodos, llamada "línea de señal", sobre el MACD para actuar como un disparador de señales de compra y venta. El MACD se considera en territorio alcista cuando la lín
            FREE
            MACD Enhanced
            Nikita Berdnikov
            5 (2)
            Indicadores
            Presentamos el MACD Enhanced , un indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence) avanzado que proporciona a los operadores capacidades ampliadas para el análisis de tendencias e impulso en los mercados financieros. El indicador utiliza la diferencia entre las medias móviles exponenciales rápida y lenta para determinar el impulso, la dirección y la fuerza de la tendencia, creando señales visuales claras para posibles puntos de entrada y salida. Atención. Para obtener los mejores resultado
            FREE
            Curver Arrows
            Francis Dube
            3.75 (4)
            Indicadores
            Es un indicador muy bien conocido. Ha sido portado directamente desde la versión para MetaTrader 4 que está disponible libremente en Internet. No se redibuja en absoluto. El indicador implementa la estrategia de la ruptura. Las flechas indican la dirección del mercado. Utilice este indicador en los períodos de M15 y superiores.
            FREE
            Mitimom
            Danil Poletavkin
            Indicadores
            El indicador se basa en la metodología de Robert Miner descrita en su libro "High probability trading strategies" y muestra señales junto con el impulso de 2 marcos temporales. Como indicador de impulso se utiliza un oscilador estocástico. Los ajustes hablan por sí mismos period_1 es el marco temporal actual, 'current period_2 se indica - el plazo superior es 4 o 5 veces mayor que el actual. Por ejemplo, si el actual es de 5 minutos, entonces el más antiguo será de 20 minutos El resto de los a
            FREE
            Follow The Line MT5
            Oliver Gideon Amofa Appiah
            4.59 (34)
            Indicadores
            Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. (puedes cambiar los colores). Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y plazos. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obtener mejores resultados, obtenga mis otros indicadores premium para señales
            FREE
            TSO Stochastic RSI MT5
            Dionisis Nikolopoulos
            4.5 (2)
            Indicadores
            Stochastic RSI realiza un cálculo estocástico sobre el indicador RSI. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un conocido oscilador de impulso que mide la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios, desarrollado por J. Welles Wilder. Características Encuentra situaciones de sobrecompra y sobreventa. Alerta sonora cuando se alcanza el nivel de sobrecompra/sobreventa. Recibe alertas por correo electrónico y/o notificaciones push cuando se detecta una señal. El indicador no repinta. Dev
            FREE
            Macd STO Forex by Gerega
            Illia Hereha
            5 (1)
            Asesores Expertos
            El   Asesor Experto (EA) Dual MACD & Stochastic   es un sistema de trading automatizado que combina   dos indicadores MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia)   con el   Oscilador Estocástico   para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Gracias a la confirmación de tendencias de MACD y al análisis de momentum del Estocástico, este EA proporciona señales precisas de entrada y salida. Características principales: •   Estrategia de doble MACD   – Utiliza dos MACD con co
            FREE
            Donchian Breakout And Rsi
            Mattia Impicciatore
            Indicadores
            Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
            FREE
            AP Fibonacci Retracement PRO MT5
            Allan Graham Pike
            Asesores Expertos
            AP Retroceso de Fibonacci PRO (MT5) Visión general AP Fibonacci Retracement PRO es un EA de retroceso de continuación de tendencia. Espera un swing confirmado, calcula la zona de retroceso de Fibonacci y busca entradas en la dirección del movimiento original. Sin rejilla, sin martingala. Lógica de la estrategia Detecta la última oscilación válida alta/baja usando Fractales en el marco temporal de la señal seleccionada. Calcula la zona de retroceso entre el 38,2% y el 61,8% (configurable). En un
            FREE
            MultiClock
            Achadi Hari Soebagio
            Indicadores
            Nombre del Indicador: DualClockWithSignalTime.mq5 Descripción: El DualClockWithSignalTime es un indicador personalizado de MetaTrader 5 (MT5) diseñado para mostrar tres piezas de información en tiempo real directamente en el gráfico: Hora del Servidor Broker Hora del ordenador local Hora de la última señal (COMPRA/VENTA) Este indicador es útil para los traders que necesitan monitorizar tanto la hora del broker como su propia hora local, asegurando una mejor sincronización de las acciones de trad
            FREE
            RSI Divergence F
            Andrey Dik
            5 (3)
            Indicadores
            Una herramienta profesional para el trading: el indicador de divergencia entre el RSI y el precio, que permite recibir a tiempo una señal sobre un cambio de tendencia o captar movimientos de retroceso del precio (en función de la configuración). La configuración del indicador le permite ajustar la fuerza de la divergencia debido al ángulo de los picos del RSI y el cambio porcentual en el precio, lo que hace posible afinar la fuerza de la señal. El código del indicador está optimizado y se prueb
            FREE
            Magic SMA MT5
            Imre Heli
            Indicadores
            El indicador Magic SMA es de gran ayuda para determinar la dirección de la tendencia. Puede ser un excelente complemento para su estrategia actual o la base de una nueva. Los seres humanos podemos tomar mejores decisiones cuando vemos mejor visualmente. Por eso lo hemos diseñado para que muestre un color diferente para las tendencias alcistas y bajistas. Cada uno puede personalizarlo de la forma que más le convenga. Ajustando el Periodo de Tendencia, podemos optimizarlo para tendencias más larg
            FREE
            Haven FVG Indicator
            Maksim Tarutin
            5 (7)
            Indicadores
            El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
            FREE
            Automatic Trendlines
            Pasi Hakamaki
            4.69 (48)
            Indicadores
            El indicador dibuja líneas de tendencia en el gráfico. Este indicador tiene seis entradas. El usuario puede especificar etiquetas alternativas para ambas líneas. Si se utilizan varias instancias del indicador, las etiquetas deben ser diferentes. El usuario puede establecer el ancho y el color de las líneas y la profundidad, lo que especifica qué picos significativos deben usarse. Por ejemplo, Depth = 10 establece líneas de tendencia utilizando los picos y valles actuales que tienen al menos 10 b
            FREE
            Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
            Rodion Kachkin
            Indicadores
            Indicador de tendencia de múltiples marcos temporales basado en el indicador ADX / ADXWilder con niveles de Fibonacci El indicador muestra áreas de tendencia utilizando datos del indicador ADX o ADXWilder de múltiples marcos temporales. El modo de impulso del indicador le permite captar el inicio de una tendencia, y varias "Pantallas" con diferentes marcos temporales le permiten filtrar el ruido del mercado. Se añaden niveles de Fibonacci al gráfico de precios, que tienen una configuración fle
            FREE
            Live Sup Res MT5
            Claudia Ramona Angerer
            4.89 (9)
            Indicadores
            Identificación de zonas de soporte y resistencia Un indicador útil para los traders totalmente gratuito Se puede utilizar en todos los símbolos Se puede utilizar en todos los marcos temporales Tiene tres tendencias diferentes: corto plazo, medio plazo, largo plazo Ajustes: Clr1,2: Puede cambiar el color de las líneas Tipo Tendencia: Usted puede determinar la tendencia Mensaje mí para preguntas, críticas y sugerencias
            FREE
            Auto Fibonacci
            Ali Gokay Duman
            5 (3)
            Indicadores
            Este indicador calcula los niveles de fibonacci a través de promedios móviles tendencia y dibujar estas líneas. Puede cambiar la configuración de medias móviles rápidas y lentas para personalizarlo. Entradas: Periodo de Tiempo MA Rápido : 64 Desplazamiento MA Rápido: 0 Método MA Rápido: Suavizado Fast MA Aplicar a: Precio medio Periodo de tiempo MA lento: 32 Desplazamiento MA lento: 0 Método MA lento: Suavizado Slow MA Aplicar a: Precio medio ZigZag: Falso Color ZigZag: Rojo Tipo ZigZag: DashDot
            FREE
            Supports And Resistances Lines
            Francisco Gomes Da Silva
            4.72 (43)
            Indicadores
            Indicador de zonas de soporte y resistencia MT5 este indicador sabe cómo identificar techos y suelos automáticamente. Este indicador de soporte y resistencia crea líneas de soporte y líneas de resistencia basadas en máximos y mínimos. cómo hacer líneas de soporte y resistencia. este es un indicador para hacer líneas automáticas de soporte y resistencia. cómo encontrar el nivel de soporte con indicador. este indicador encuentra máximos y mínimos automáticamente. El indicador crea automáticamente
            FREE
            LT Donchian Channel
            Thiago Duarte
            4.83 (6)
            Indicadores
            Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
            FREE
            ATR Plus
            Ivan Pochta
            Indicadores
            ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
            FREE
            Qunity ADX Multi Timeframe Trend
            Rodion Kachkin
            Indicadores
            Indicador de tendencia de múltiples marcos temporales, basado en el indicador ADX / ADXWilder. El indicador muestra áreas de tendencia utilizando datos del indicador ADX o ADXWilder de múltiples marcos temporales. El modo de impulso del indicador le permite captar el inicio de una tendencia, y varias "Pantallas" con diferentes marcos temporales le permiten filtrar el ruido del mercado. Funcionamiento del indicador si PDI es mayor que NDI, entonces es un movimiento alcista; si PDI es menor que
            FREE
            Smart Trend Trading System MT5
            Issam Kassas
            4.66 (56)
            Indicadores
            Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
            Power Candles MT5
            Daniel Stein
            5 (2)
            Indicadores
            Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
            Gold Sniper Scalper Pro
            Ich Khiem Nguyen
            3.29 (7)
            Indicadores
            Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
            Divergence Bomber
            Ihor Otkydach
            4.96 (76)
            Indicadores
            Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
            Azimuth Pro
            Ottaviano De Cicco
            Indicadores
            PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
            Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
            Sirikorn Rungsang
            4.91 (32)
            Indicadores
            ***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
            ARIPoint
            Temirlan Kdyrkhan
            1 (1)
            Indicadores
            ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
            FX Power MT5 NG
            Daniel Stein
            5 (28)
            Indicadores
            FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
            Trend Screener Pro MT5
            STE S.S.COMPANY
            4.84 (99)
            Indicadores
            Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
            Game Changer Indicator mt5
            Vasiliy Strukov
            4.67 (6)
            Indicadores
            Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
            Atomic Analyst MT5
            Issam Kassas
            4.31 (26)
            Indicadores
            En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
            Smart Stop Indicator MT5
            Daniel Stein
            5 (2)
            Indicadores
            Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
            Quantum TrendPulse
            Bogdan Ion Puscasu
            5 (20)
            Indicadores
            Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
            Grabber System MT5
            Ihor Otkydach
            4.8 (20)
            Indicadores
            Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
            M1 Scalper Pro MT5
            Elif Kaya
            5 (9)
            Indicadores
            - Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
            RelicusRoad Pro MT5
            Relicus LLC
            5 (24)
            Indicadores
            ¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
            Trend indicator AI mt5
            Ramil Minniakhmetov
            5 (13)
            Indicadores
            Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
            IX Power MT5
            Daniel Stein
            4.92 (12)
            Indicadores
            IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
            Berma Bands
            Muhammad Elbermawi
            5 (7)
            Indicadores
            El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
            Smart Price Action Concepts MT5
            Issam Kassas
            4 (14)
            Indicadores
            Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
            Gold Entry Sniper
            Tahir Mehmood
            5 (1)
            Indicadores
            Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
            Macroeconomic Analyzer
            DARIO GALLIONE
            Indicadores
            Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
            Matreshka
            Dimitr Trifonov
            5 (2)
            Indicadores
            Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
            Ace Trend
            Mikhail Sergeev
            5 (2)
            Indicadores
            Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
            Support and Resistance Screener Pro MT5
            STE S.S.COMPANY
            4.82 (22)
            Indicadores
            Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
            Advanced Supply Demand MT5
            Bernhard Schweigert
            4.5 (14)
            Indicadores
            ¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
            TPSproTREND PrO MT5
            Roman Podpora
            4.74 (19)
            Indicadores
            TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
            Easy Buy Sell Signal Alert
            Franck Martin
            4.69 (13)
            Indicadores
            Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
            Quantum Trend Sniper
            Bogdan Ion Puscasu
            4.74 (53)
            Indicadores
            Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
            TrendLine PRO MT5
            Evgenii Aksenov
            4.67 (33)
            Indicadores
            El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
            Otros productos de este autor
            Strategy B
            Ivan Pochta
            5 (2)
            Asesores Expertos
            La Estrategia B es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para Bitcoin y Ethereum. El EA se basa en un trading clásico de Price Action - Momentum. Sólo limpia la estructura del mercado, la detección de impulsos, y estricta gestión de riesgos. El EA no se basa en el apilamiento de indicadores, eliminando el riesgo de sobreajuste. Sólo utiliza dos herramientas técnicas: ADX para detectar el rango frente a la tendencia y confirmar la fuerza del impulso y las Bandas d
            Gold Action EAI
            Ivan Pochta
            Asesores Expertos
            Gold Action EAI es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD) en los marcos temporales M5 y M15. El Asesor Experto se basa en la lógica clásica de Price Action Momentum , sin sobrecarga de indicadores y sin intentar predecir el mercado utilizando modelos de "caja negra". Las decisiones se toman exclusivamente a partir del comportamiento del precio: impulso, ruptura del rango y confirmación del inicio de la tendencia. Funcionamiento totalme
            Stock Trader Pro MT5
            Ivan Pochta
            5 (12)
            Asesores Expertos
            Stock Trader Pro es un asesor de negociación automatizado desarrollado para el mercado bursátil estadounidense. Basado en una estrategia de negociación desarrollada por el autor y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir sólo posiciones largas. Intenta identificar las caídas del mercado operando en ondas y monitoriza varios marcos temporales para ayudar a identificar los puntos de entrada óptimo
            Stock Eagle EA MT5
            Ivan Pochta
            5 (1)
            Asesores Expertos
            Stock Eagle EA - un asesor de trading automatizado diseñado para el mercado de valores de EE.UU.. Basado en una estrategia de negociación propia y en la observación de que el mercado de valores, como mercado al contado, tiende a crecer con el tiempo, el sistema está configurado para abrir únicamente posiciones largas . Su objetivo es identificar las caídas del mercado mediante ondas de negociación y supervisa múltiples marcos temporales para detectar los puntos de entrada óptimos durante las caí
            Aureon EA
            Ivan Pochta
            Asesores Expertos
            Aureon EA es un Asesor Experto totalmente automatizado diseñado para el trading profesional y de alta precisión. El núcleo de la estrategia se basa en el análisis de divergencias, una de las herramientas más precisas y fiables en el análisis técnico.El EA identifica divergencias utilizando los siguientes indicadores: RSI, Estocástico, CCI, MACD, RVI. Basándose en una combinación de señales detectadas, el sistema decide si abrir una posición. Los filtros adicionales incluyen RSI, Bandas de Bollin
            ATR Plus
            Ivan Pochta
            Indicadores
            ATR Plus es una versión mejorada del clásico ATR que muestra no sólo la volatilidad en sí, sino la energía direccional del mercado . El indicador convierte ATR en un oscilador normalizado (0-100), lo que le permite ver claramente: quién domina el mercado: compradores o vendedores cuándo comienza una tendencia cuando una tendencia pierde fuerza cuando el mercado entra en un rango cuando la volatilidad alcanza zonas de agotamiento ATR Plus es perfecto para sistemas basados en el impulso, el seguim
            FREE
            Stock Trader Hedge MT5
            Ivan Pochta
            5 (4)
            Asesores Expertos
            ==== Resultados en vivo ==== Stock Trader Hedge - Modo CFD: aquí >> (Admiral Markets Live) > Stock Trader Hedge v.1.6 Presets: Descargar >> > Stock Trader Hedge v .1.2 Backtests : Descargar >> Stock Trader Hedge es un asesor de trading totalmente automatizado diseñado para trabajar en el mercado de valores de EE.UU. . El sistema se basa en la estrategia de negociación del autor. A diferencia de los sistemas de Forex, Stock Trader Hedge abre sólo posiciones LARGAS por la dirección global de la
            DiverX MT4
            Ivan Pochta
            Indicadores
            DiverX es un potente y versátil indicador de divergencias desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Detecta divergencias regulares y ocultas basadas en cinco indicadores técnicos populares: RSI (Relative Strength Index) , RVI (Relative Vigor Index) , oscilador estocástico, CCI (Commodity Channel Index) y MACD (Moving Average Convergence Divergence) .El indicador traza los resultados directamente en el gráfico principal, proporcionando líneas visuales, flechas y etiquetas para facilitar el an
            FREE
            Gold Trenches EAI
            Ivan Pochta
            Asesores Expertos
            Gold Trenches EAI (Expert Advisor Intelligence) es un sistema automatizado de trading de scalping diseñado exclusivamente para el Oro (XAUUSD) en el marco temporal H1 . El algoritmo se basa en conceptos de Smart Money y se centra en la mecánica de liquidez, la acumulación de rangos y las rupturas de zonas institucionales clave. En el núcleo del sistema se encuentra la lógica pura del mercado: un gran actor acumula posiciones dentro de un rango → el precio rompe la zona → se capta liquidez → Gold
