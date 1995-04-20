DiverX MT4

DiverX es un potente y versátil indicador de divergencias desarrollado para la plataforma MetaTrader 4. Detectadivergenciasregulares y ocultas basadas en cinco indicadores técnicos populares: RSI(Relative Strength Index), RVI(Relative Vigor Index), oscilador estocástico, CCI(Commodity Channel Index)yMACD(Moving Average Convergence Divergence).El indicador traza los resultados directamente en el gráfico principal, proporcionandolíneas visuales, flechas y etiquetas para facilitar el análisis.

DiverX para MetaTrader 5 está disponible aquí >>>

Características principales
  • Soporte de Múltiples Indicadores - Detecta divergencias usando RSI, RVI, Estocástico, CCI, y MACD con ajustes individuales para cada uno.
  • Configuración flexible - Habilita/deshabilita indicadores, establece periodos de cálculo y niveles de filtrado, personaliza la visualización de líneas, flechas y etiquetas.
  • Tipos de Divergencia - Soporta tantoDivergenciasRegulares(señales de cambio de tendencia) como Divergencias Ocultas(señales de continuación de tendencia).
  • Visualización - Muestra líneas de divergencia, flechas con diferenciación de color(alcista/bajista, regular/oculta) y etiquetas de texto para identificar el origen de la señal.
  • Filtrado - Incluye un filtro de descarga opcional para mejorar la precisión de las señales de divergencia regular.
  • Personalización - Ajuste completo del color de las líneas, flechas y texto para mejorar la percepción.

    ¿Por qué las divergencias son un criterio clave del análisis técnico?

    Las divergencias desempeñan uno de los papeles centrales en el análisis técnico, ya que señalan posiblesinversiones o continuaciones detendencia, basándose en el desajuste entre el movimiento del precio y el comportamiento del indicador.
    Esto ocurre cuando el precio hace nuevos máximos o mínimos, pero el indicador no los confirma, lo que apunta a un debilitamiento del impulso.

    • Las divergencias regulares(por ejemplo, divergencia alcista: el precio hace un nuevo mínimo, pero el indicador no) suelen predecir uncambio de tendencia, lo que las convierte en valiosos puntos de entrada.
    • Las diver genciasocultas ( por ejemplo, divergencia bajista: el precio no actualiza un máximo, pero el indicador sí lo hace) indican unacontinuación de la tendencia, lo que ayuda a los operadores a mantener posiciones durante más tiempo.

      Las divergencias ayudan a evitar las señales falsas típicas de los niveles de soporte/resistencia por sí solos y aumentan la probabilidad de éxito de las operaciones, especialmente cuando se combinan con otras herramientas de análisis.

      Ventajas de DiverX
      • Enfoque integral - El análisis simultáneo de cinco indicadores proporciona señales más fuertes a través de la confirmación de múltiples fuentes.
      • Flexibilidad y precisión - La configuración ajustable de cada indicador y las opciones de filtrado se adaptan a cualquier estrategia y marco temporal.
      • Interfaz intuitiva - Los elementos visuales simplifican la interpretación, incluso para los operadores principiantes.
      • Optimización del rendimiento - Funciona sólo en barras nuevas y está optimizado para reducir la carga de la plataforma.
      • Personalización - Total libertad para configurar los colores y estilos de visualización.
      • Universalidad - Adecuado paraForex, acciones, criptodivisas, índices, metales y cualquier marco temporal.
        Recomendaciones de uso
        • UtiliceDiverX como la base de su propio sistema de comercio, o como una adición a una estrategia existente para aumentar la precisión de la señal.
        • Apliquedivergencias regulares para encontrar puntos de reversión ydivergencias ocultas para confirmar la continuación de la tendencia.
        • Ajuste los parámetros de los indicadores(por ejemplo, los periodos del RSI o del MACD) en función del marco temporal elegido: periodos más cortos paraM1-M15, periodos más largos paraH4-D1.
          Compatibilidad
          • Plataforma: MetaTrader 4
          • Instrumentos: Cualquiera (divisas, acciones, criptomonedas, índices, metales)
          • Plazos: Todos
          • Totalmente compatible con otros indicadores y plantillas


