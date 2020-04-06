GOLD cn

Un Asesor Experto inteligente diseñado exclusivamente para el ORO, que combina indicadores clásicos con una flexibilidad moderna. Control total sobre la gestión del riesgo, filtros de noticias, tamaño de los lotes, y la posibilidad de operar en la parrilla - todo optimizado para el comercio de ORO.

Resumen de la estrategia

Este Asesor Experto utiliza una combinación de herramientas técnicas para identificar zonas de entrada precisas:

  • Acción del Precio para el movimiento natural del mercado.

  • Fuerza del Ciclo y Fuerza de la SMA para detectar fuertes tendencias del mercado.

  • Estocástico y RSI para confirmación adicional de entradas y salidas.


Características principales

Gestión avanzada del riesgo

  • Tamaño de lote fijo para un control sencillo.

  • Riesgo basado en el porcentaje para ajustar automáticamente el tamaño del lote.

  • Opción de lote automático que adapta el tamaño de la posición al saldo de la cuenta.

Filtro de noticias

  • Activar o desactivar la negociación durante los eventos noticiosos.

  • Seleccione el tipo de noticias a evitar (Alto / Medio / Bajo impacto).

  • Defina la ventana de tiempo antes y después de la publicación de noticias.

Modos de negociación flexibles

  • Diseñado exclusivamente para GOLD.

  • Opción de activar Grid Trading para estrategias más agresivas.

  • Funciona en todos los tipos de cuenta (ECN - Standard - Cent).


Modo de empleo

  1. Adjunte el EA a un gráfico de GOLD.

  2. Elija su configuración preferida de gestión de riesgo y tamaño de lote.

  3. Seleccione si desea activar el filtro de noticias y/o el modo de negociación en cuadrícula.

  4. Pruebe diferentes configuraciones en una cuenta demo para encontrar la que mejor se adapte a su estilo.

  5. puede especificar para cada día de la semana si desea que el experto opere o no.

  6. le permite definir las sesiones de negociación durante las cuales funcionará el experto, es decir, puede establecer una hora de inicio específica, seguida del número de horas que desea que opere. También puede elegir si desea tener dos sesiones activando la opción "Usar dos sesiones".
  7. En cuanto a la función de operaciones múltiples, se ha mejorado para que pueda especificar el número máximo de operaciones de un tipo concreto que el experto puede abrir. Por ejemplo, puede establecer un máximo de 4 operaciones de compra y 2 de venta; puede ajustar estos números como desee.
