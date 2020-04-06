Price increase Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas 5 (1) Indicadores

Un indicador de aumento de precios calcula las variaciones de rango y precio en porcentaje. Resulta muy útil cuando se observa el gráfico. Le ayuda a tomar decisiones para abrir operaciones cuando el precio está en el nivel más bajo no abra operaciones de venta y abra operaciones de compra y cuando está en el nivel más alto no abra operaciones de compra abra operaciones de venta, no es una señal de entrada para las operaciones, sino para conocer el precio más bajo y más alto que se alcanzará en