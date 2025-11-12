Black Gold M1 Thomas Bradley Butler Experten

VOR DEM BACKTEST OPTIMIEREN UND VERWENDEN Handeln Sie Rohöl mit diesem EA. Kein EA verwandelt Hunderte in Millionen in einem oder 2 Jahren, das ist eine Lüge, wenn es so dargestellt wird. Black Gold handelt Brent Crude auf 1-Minuten-Charts. Es verwendet RSI, gleitende Durchschnitte und Richtungsindikatoren. Probieren Sie es aus, laden Sie es auf den Tester, wenn Sie die Geschichte und die Fähigkeit haben, Brent Crude zu handeln. Passen Sie ihn an und optimieren Sie ihn, um das Beste aus dem Ex