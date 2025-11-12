GOLD cn
- Experten
- Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
- Version: 1.20
- Aktualisiert: 12 November 2025
- Aktivierungen: 10
Ein intelligenter Expert Advisor, der ausschließlich für GOLD entwickelt wurde und klassische Indikatoren mit moderner Flexibilität kombiniert. Volle Kontrolle über Risikomanagement, Nachrichtenfilter, Losgröße und optionales Grid-Trading - alles optimiert für den GOLD-Handel.
Strategie-Übersicht
Dieser Expert Advisor verwendet eine Kombination aus technischen Tools, um präzise Einstiegszonen zu identifizieren:
-
Price Action für natürliche Marktbewegungen.
-
Zyklenstärke und SMA-Stärke zur Erkennung starker Markttrends.
-
Stochastik und RSI zur zusätzlichen Bestätigung von Ein- und Ausstiegen.
Wichtigste Merkmale
Fortgeschrittenes Risikomanagement
-
Feste Losgröße für einfache Kontrolle.
-
Prozentuales Risiko zur automatischen Anpassung der Losgröße.
-
Auto-Lot-Option, die die Positionsgröße an den Kontostand anpasst.
Nachrichten-Filter
-
Aktivieren oder deaktivieren Sie den Handel während Nachrichtenereignissen.
-
Wählen Sie die Art der zu vermeidenden Nachrichten aus (hohe / mittlere / geringe Auswirkung).
-
Definieren Sie das Zeitfenster vor und nach der Veröffentlichung von Nachrichten.
Flexible Handelsmodi
-
Ausschließlich für GOLD entwickelt.
-
Option zur Aktivierung des Grid Trading für aggressivere Strategien.
-
Funktioniert auf allen Kontotypen (ECN - Standard - Cent).
Wie zu verwenden
-
Verbinden Sie den EA mit einem GOLD Chart.
-
Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen für das Risikomanagement und die Losgröße.
-
Wählen Sie, ob Sie den Nachrichtenfilter und/oder den Grid-Trading-Modus aktivieren möchten.
-
Testen Sie verschiedene Konfigurationen auf einem Demokonto, um das Setup zu finden, das Ihrem Stil entspricht.
-
Sie können für jeden Tag der Woche festlegen, ob der Experte aktiv sein soll oder nicht.
- Mit der Funktion können Sie die Handelssitzungen festlegen, während derer der Experte läuft, d. h. Sie können eine bestimmte Startzeit festlegen, gefolgt von der Anzahl der Stunden, die er handeln soll. Sie können auch wählen, ob Sie zwei Sitzungen haben möchten, indem Sie die Option "Zwei Sitzungen verwenden" aktivieren.
- Die Funktion "Mehrere Trades" wurde dahingehend verbessert, dass Sie die maximale Anzahl von Trades eines bestimmten Typs festlegen können, die der Experte öffnen kann. Sie können zum Beispiel maximal 4 Kaufgeschäfte und 2 Verkaufsgeschäfte festlegen - diese Zahlen können Sie nach Belieben anpassen.