TRAMA Indicator for MT5

Indicador de Media Móvil Adaptativa de Regularidad de Tendencia para MT5

Indicador TRAMA para MT5

Visión general

La Media Móvil Adaptativa de Regularidad de Tendencia (TRAMA) es una media móvil adaptativa inteligente que ajusta dinámicamente su sensibilidad basándose en la estructura del mercado y la consistencia de la tendencia. A diferencia de las medias móviles estándar, TRAMA reacciona a la frecuencia con la que se forman nuevos máximos o mínimos dentro de un periodo definido, proporcionando un equilibrio adaptativo entre la precisión de seguimiento de la tendencia y la estabilidad del rango.

Cómo funciona

TRAMA detecta automáticamente la frecuencia con la que el precio forma nuevos máximos o mínimos y utiliza esta medida para adaptar su comportamiento de suavizado:

Durante tendencias fuertes y consistentes , la línea se vuelve más sensible, siguiendo el precio de cerca para entradas más tempranas.

En condiciones laterales o irregulares, suaviza y filtra el ruido, ayudando a evitar señales falsas.

Esta adaptabilidad permite a TRAMA servir tanto de herramienta de confirmación de tendencias como de filtro de estabilidad en mercados volátiles o en consolidación.

Entradas

Longitud: Define el periodo de retrospectiva. Los valores más altos producen resultados más suaves.

Fuente: La entrada de precio utilizada para los cálculos (por defecto: Cerrar).

Funciones de negociación

Incluye buffers de señales de compra y venta que detectan los cambios de dirección de TRAMA.

Genera alertas cuando se producen nuevas señales, manteniendo a los operadores informados en tiempo real.

El soporte de Backtesting permite a los operadores probar las señales de Compra/Venta directamente en los datos históricos.

La visualización en pantalla marca claramente las señales para facilitar su interpretación.

Totalmente compatible con EA: toda la lógica se ejecuta a través de buffers (sin objetos gráficos), lo que garantiza una alta velocidad y compatibilidad con los sistemas de trading automatizados.

Utilización

TRAMA puede utilizarse como cualquier media móvil, pero ofrece varias ventajas:

Se adapta a la fuerza de la tendencia - se tensa durante los movimientos fuertes y se suaviza durante los rangos.

Mejora los sistemas de cruce : emite señales más claras y tempranas.

Sirve como soporte/resistencia adaptable : sigue al precio de forma natural.

Funciona con alta velocidad y baja carga de CPU, adecuado para configuraciones multigráficas o EA.

Rendimiento destacado