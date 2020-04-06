SmartConcept

SmartConcepts 1.0 EA - Concepto Avanzado de Dinero Inteligente Automatización de Trading

Sólo funciona para el oro XAUUSD

El EA SmartConcepts 1.0 es un potente Asesor Experto de ingeniería de precisión diseñado para operadores que desean aprovechar todo el potencial de los Conceptos de Dinero Inteligente (SMC). Este EA aprovecha las estrategias de negociación institucionales para identificar las zonas de primas y descuentos, asegurando que sus operaciones se alinean con los cambios en la estructura del mercado y los puntos de liquidez.





Características principales:





Lógica del Concepto de Dinero Inteligente: Detecta automáticamente la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHoCH), los bloques de órdenes (OB) y las brechas de valor razonable (FVG) para identificar las configuraciones comerciales de alta probabilidad.





Gestión avanzada del riesgo:





Stop Loss y Take Profit basados en ATR: Ajusta dinámicamente el SL y el TP en función de la volatilidad del mercado.





Relación riesgo-rentabilidad personalizable: Adapte su estrategia de trading a su apetito por el riesgo.





Tamaño de posición fijo y dinámico: Elija entre tamaños de lote constantes o ajústelos en función del capital de la cuenta.









Análisis y confirmación de tendencias: Integra la lógica de seguimiento de tendencias para una mayor precisión, asegurando que las operaciones se alinean con la dirección predominante del mercado.





Gestión de órdenes y operaciones:





Límite máximo de órdenes activas: Evita el exceso de operaciones restringiendo el número de operaciones abiertas.





Lógica de punto muerto y tope dinámico: Bloquea los beneficios de forma eficiente, minimizando la exposición al riesgo.





Log on Tick: Seguimiento en tiempo real de las decisiones y el rendimiento de las operaciones.









Optimizado para una ejecución rápida: Construido para operar eficientemente en condiciones volátiles, minimizando el deslizamiento y maximizando las oportunidades comerciales.









¿Por qué elegir SmartConcepts 1.0 EA?





Tanto si es un scalper como un swing trader, el EA SmartConcepts 1.0 se adapta a su estilo de trading con entradas precisas, una sólida gestión del riesgo y una toma de decisiones autónoma. Con una interfaz limpia y fácil de usar y ajustes personalizables, usted mantiene el control mientras el EA hace el trabajo pesado.



