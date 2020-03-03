Shikaa XAU Breakout EA

Shikaa XAU Breakout Pro

El Mejor Especialista en Breakout de Oro Diario y 12H

Shikaa XAU Breakout Pro es un robot de comercio de alta precisión diseñado específicamente para la volatilidad del XAU/USD (Oro). A diferencia de los EAs de ruptura básicos, esta versión Pro se centra en las zonas de "ruptura institucional" de las velas diarias y de 12 horas, donde se producen los mayores movimientos del mercado.

Estrategia principal de negociación

El EA identifica los niveles máximos y mínimos de la vela anterior. Tan pronto como el mercado rompe estos niveles psicológicos clave, el EA ejecuta una operación para capturar el impulso resultante.

Símbolo principal: XAUUSD (Oro)

Plazos óptimos: D1 (Diario) y H12 (12-Horas).

Tipo de cuenta: Compatible con Hedging y Netting.

Características profesionales avanzadas

Gestión inteligente del dinero: Incluye una función integrada de Auto-Lote . Simplemente establezca su RiskPercent (por ejemplo, 1%), y el EA calculará automáticamente el tamaño del lote basado en el saldo de su cuenta y Stop Loss.

Tecnología Margin Guard: El EA precalcula el margen requerido antes de cada operación. Si su cuenta no tiene suficiente margen libre, bloquea la operación y registra un informe profesional, evitando errores "Blunder" y protegiendo su cuenta.

Ejecución precisa: Detecta y se adapta automáticamente a los modos de ejecución específicos de su broker (IOC/FOK/Retorno), garantizando que sus órdenes se ejecuten incluso durante periodos de alta volatilidad.

Lógica de 1 operación por vela: Para evitar el exceso de operaciones y el "tick-spamming", el EA está programado para permitir sólo un intento de entrada por vela, asegurando una selección de operaciones de alta calidad.

Parámetros de entrada

Gestión de Riesgo: Elija entre Lotes Fijos o Porcentaje de Riesgo (Auto-Lote).

Protección: StopLoss y TakeProfit personalizables (calculados en puntos).

Número Mágico: Ejecute fácilmente múltiples EAs en una cuenta.

Recomendaciones

Saldo Mínimo: $100 (usando 0.01 lotes).

Broker: Funciona mejor en cuentas de bajo spread/ECN.

Configuración: Simplemente conecte a un gráfico XAUUSD D1 o H12 y active Auto-Trading.

¿Cómo sacar el máximo provecho de Shikaa XAU Pro?