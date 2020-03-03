Shikaa XAU Breakout EA

Shikaa XAU Breakout Pro

El Mejor Especialista en Breakout de Oro Diario y 12H

Shikaa XAU Breakout Pro es un robot de comercio de alta precisión diseñado específicamente para la volatilidad del XAU/USD (Oro). A diferencia de los EAs de ruptura básicos, esta versión Pro se centra en las zonas de "ruptura institucional" de las velas diarias y de 12 horas, donde se producen los mayores movimientos del mercado.

Estrategia principal de negociación

El EA identifica los niveles máximos y mínimos de la vela anterior. Tan pronto como el mercado rompe estos niveles psicológicos clave, el EA ejecuta una operación para capturar el impulso resultante.

  • Símbolo principal: XAUUSD (Oro)

  • Plazos óptimos: D1 (Diario) y H12 (12-Horas).

  • Tipo de cuenta: Compatible con Hedging y Netting.

Características profesionales avanzadas

  • Gestión inteligente del dinero: Incluye una función integrada de Auto-Lote. Simplemente establezca su RiskPercent (por ejemplo, 1%), y el EA calculará automáticamente el tamaño del lote basado en el saldo de su cuenta y Stop Loss.

  • Tecnología Margin Guard: El EA precalcula el margen requerido antes de cada operación. Si su cuenta no tiene suficiente margen libre, bloquea la operación y registra un informe profesional, evitando errores "Blunder" y protegiendo su cuenta.

  • Ejecución precisa: Detecta y se adapta automáticamente a los modos de ejecución específicos de su broker (IOC/FOK/Retorno), garantizando que sus órdenes se ejecuten incluso durante periodos de alta volatilidad.

  • Lógica de 1 operación por vela: Para evitar el exceso de operaciones y el "tick-spamming", el EA está programado para permitir sólo un intento de entrada por vela, asegurando una selección de operaciones de alta calidad.

Parámetros de entrada

  • Gestión de Riesgo: Elija entre Lotes Fijos o Porcentaje de Riesgo (Auto-Lote).

  • Protección: StopLoss y TakeProfit personalizables (calculados en puntos).

  • Número Mágico: Ejecute fácilmente múltiples EAs en una cuenta.

Recomendaciones

  • Saldo Mínimo: $100 (usando 0.01 lotes).

  • Broker: Funciona mejor en cuentas de bajo spread/ECN.

  • Configuración: Simplemente conecte a un gráfico XAUUSD D1 o H12 y active Auto-Trading.

¿Cómo sacar el máximo provecho de Shikaa XAU Pro?

  1. Backtest: Utilice "Cada tick basado en ticks reales" para obtener los resultados más precisos de Oro.

  2. VPS: Un VPS es recomendado pero no obligatorio ya que el EA comprueba las rupturas una vez por vela.


Productos recomendados
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Asesores Expertos
GoldenMind EA - Asesor experto avanzado de scalping de impulso Visión general GoldenMind EA es un sofisticado Asesor Experto de scalping de baja latencia diseñado para MetaTrader 5. Este EA emplea estrategias de negociación basadas en el impulso para capitalizar los movimientos de precios a corto plazo con una exposición mínima al mercado. Características principales Ejecución ultrarrápida Procesamiento optimizado de ticks con una sobrecarga mínima ️ Ejecución de órdenes de baja
CalcWave
Mohit Kumar
Asesores Expertos
CalcWave EA: Una Solución de Trading Robusta y Sin Indicadores (Sólo para EURUSD diario y gráfico H1) CalcWave es un Asesor Experto de ingeniería profesional que se basa puramente en modelos matemáticos y reglas de gestión de dinero, no se utilizan indicadores gráficos para la ejecución de operaciones. Respaldado por más de 20 años de experiencia comercial, este EA trata el comercio como un negocio, no como un juego de azar, y se adapta a los mercados dinámicos de hoy. Características principale
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Asesores Expertos
BobiXAU Pro v3.0 - Sistema conservador de seguimiento de tendencias. EA profesional de comercio de oro con señales de telegramas en tiempo real BobiXAU Pro es un Asesor Experto especializado diseñado exclusivamente para el trading en XAUUSD (Oro) . Utilizando un enfoque de seguimiento de tendencia conservador probado con confirmación de múltiples marcos de tiempo, este EA captura los movimientos direccionales consistentes del Oro mientras mantiene la gestión de riesgos de grado institucional
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
Open Season
Philipp Shvetsov
Asesores Expertos
Open Season es un Asesor Experto totalmente automatizado que permite a los operadores "activos" y "listos y olvidados" negociar rupturas de acción de precios EURUSD H1 de alta probabilidad. Detecta la acción del precio antes de la apertura de Londres y negocia las rupturas. El EA se basa en la psicología humana para operar con cortos de alta probabilidad. Cada operación está protegida por un stop loss Filtro de tiempo incorporado Tres técnicas de dimensionamiento de posiciones para adaptarse a s
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
Little Spartan EA MT5
Joseph Saeidian
Asesores Expertos
Little Spartan EA El Little Spartan EA es un avanzado sistema de trading automatizado que combina el análisis de tendencias en múltiples marcos temporales con indicadores de impulso RSI para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Aunque no utiliza explícitamente redes neuronales en el sentido tradicional, emplea un sofisticado enfoque algorítmico que imita el reconocimiento de patrones de redes neuronales mediante el análisis multidimensional de señales. Marco temporal recom
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Asesores Expertos
BTC Scalper AI EA MT5 es un robot de scalping de nueva generación desarrollado por un equipo altamente experimentado en trading y codificación. Está diseñado para scalping en uno de los más populares crypto par BTCUSD . Libere el poder del trading automatizado con este avanzado EA BTC Scalper diseñado específicamente para el par BTCUSD . Ya sea que esté operando en el gráfico de 1 minuto o de 4 horas, este bot se adapta a cualquier marco de tiempo, por lo que es una herramienta versátil para los
ArbitrageATR Recovery MT5
KO PARTNERS LTD
5 (1)
Asesores Expertos
NOTA : Este asesor experto está diseñado exclusivamente para la recuperación de operaciones y no debe utilizarse como un sistema de trading automatizado estándar. IMPORTANTE : Este EA representa una de las soluciones de recuperación más completas y sólidas actualmente disponibles para el público. Es una herramienta esencial para cualquier operador que busque protección adicional durante condiciones de mercado adversas. Proteja su cuenta y opere con confianza, sabiendo que este sistema de recupe
SynAIpse MT5
Mark Taylor
Asesores Expertos
SynAIpse EA lleva su trading al siguiente nivel con esta avanzada herramienta de trading de IA financiera diseñada para operar estratégicamente pares de divisas clave con una mezcla de IA y técnicas de recuperación complementarias. SynAIpse EA incorpora un motor de decisión de IA totalmente independiente de la API junto con sofisticados filtros y tecnología de recuperación para maximizar la rentabilidad y mejorar el rendimiento. El EA SynAIpse analiza múltiples patrones de entrada en tiempo rea
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
Asesores Expertos
PythonX - EURUSD M1 Asesor Experto de Ruptura Híbrido Una operación a la vez. Baja reducción. Diseñado para firmas de fondeo y traders minoristas. Probado en EURUSD M1 usando datos de ticks reales (2015–2025 o los más recientes disponibles) con más de 25 brokers y firmas de fondeo. Diseñado para ofrecer precisión, consistencia y reducción ultra baja — incluso en cuentas de $100. Todas las pruebas se realizaron con un balance de $100, apalancamiento 1:1000 y SL/TP fijos. Capturas de pantalla adj
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Asesores Expertos
Tree Of Life EA es un robot de trading totalmente automatizado que ejecuta operaciones utilizando una sofisticada mezcla de indicadores y algoritmos internos. Se ha desarrollado a lo largo de años de pruebas y operaciones en vivo, y reconoce los patrones y tendencias del mercado de forma muy precisa. Las cuentas de operaciones en vivo lo confirman. Los principales indicadores que utiliza Tree Of Life son la Media Móvil y el Estocástico. Junto con los cálculos internos, nuestras combinaciones han
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Pamm gold vn
Truong Vu Van
Asesores Expertos
Waka EA - Sistema de Trading Inteligente Este EA abre órdenes de compra/venta basadas en tendencias de Medias Móviles, patrones de velas y análisis de puntos pivote. Cuando el mercado se mueve en contra de las posiciones, el EA gestiona inteligentemente múltiples órdenes utilizando algoritmos dinámicos de tamaño de lote y cierre inteligente hasta lograr un beneficio positivo, luego cierra todas las órdenes para iniciar un nuevo ciclo. Características principales: Negociación de rejilla adaptabl
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Asesores Expertos
Introducción al ORO h2 luna - EA Automatizado Basado en la Estrategia Ichimoku Introducción GOLD h2 moon es un Asesor Experto (EA) programado en MQL5 , diseñado para ejecutar operaciones automatizadas basadas en la estrategia Ichimoku Kinko Hyo . Este EA está optimizado para múltiples pares de divisas y marcos temporales, pero funciona mejor en XAU/USD (Oro) en el marco temporal H2 . Requisitos técnicos: Par de Divisas: XAUUSD (Oro) solamente Marco de tiempo principal: H2 - esto es lo que debe
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Asesores Expertos
Con CLS NO PERDERÁ, siempre que tenga una gestión profesional del capital. Es imposible tener pérdidas con CLS, ¿por qué ? Funciona comprando y vendiendo dos pares de divisas correlacionados positivamente. Esto significa que cuando el PAR 1 sube el PAR 2 también sube, sin embargo, hay algo que sucede en el mercado que es la distorsión de la relación de precios. Es decir, cuando el PAR 1 sube y el PAR 2 baja, es cuando entramos, comprando Par 2 y vendiendo Par 1. Esto parece sencillo pero no
Spike Catcher Counter
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Asesores Expertos
Nombre EA : Spike Catcher Counter Marco de tiempo: 1 minuto Saldo mínimo de cada activo : 200$ Indicadores/Parámetros: Volumen: El número de operaciones ejecutadas durante cada barra de precios de 1 minuto. Envolventes: Un indicador técnico que consiste en bandas superiores e inferiores alrededor de una media móvil para identificar potenciales niveles de sobrecompra y sobreventa. SAR parabólico: Indicador de seguimiento de tendencia que proporciona posibles puntos de entrada y salida trazando pu
Golden Grow MT5 VIP
Phami Thanh Hoang
Asesores Expertos
Este EA se especializa en el comercio de oro en el marco de tiempo M5. Lo he optimizado meticulosamente, por lo que sólo tiene que iniciarlo y dejarlo correr sin hacer nada más. Esta es una estrategia de trading adaptada de mi exitoso trading manual, que ayuda a ganar dinero tanto en mercados con tendencia como en mercados laterales. - El EA ha sido optimizado, simplemente enciéndalo y se ejecutará sin necesidad de hacer nada más. - Sólo opera con XAU/USD. - Saldo mínimo de $200. - Sólo funcio
Raja Trading Pro
Ikhwan Naufal Fiqri
Asesores Expertos
Raja Trading PRO - La Red Inteligente de Recuperación de BEPs Descripcion del Producto ¿Estás cansado de los EAs de Cuadrícula ordinarios que se quedan atascados en drawdown durante días, persiguiendo objetivos de beneficios poco realistas? Raja Trading PRO lleva el concepto original a un nivel mucho más alto, ofreciendo características de nivel profesional que son muy superiores a la versión estándar. Este EA está diseñado con una filosofía completamente diferente: Recuperación Rápida. Este no
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Asesores Expertos
Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
Perfect Trade EA IMFX
Italo Fonseca De Melo Silva
Asesores Expertos
Este es un robot para operar con el índice US30 (DOWNJONES). Este EA fue desarrollado para operadores a largo plazo. No esperes resultados milagrosos ni promesas exageradas. Sigue el rendimiento de nuestro EA: RESULTADOS EN VIVO ¡IMPORTANTE! Después de comprar mi EA, recibirás la misma configuración de resultados en vivo que la mencionada anteriormente. ¿Qué es este robot? > Es un algoritmo de robot de day trading > No utiliza una cuadrícula > No realiza cobertura > No promedia precios > To
GOLD Stone
Ken Iijima
Asesores Expertos
GOLD Stone EA - La estrategia definitiva de seguimiento de tendencias para el oro DESCUENTO - ¡No te lo pierdas! Precio Original: $800 → Ahora: $150 LINE Signal Coming Soon! Resultados Impresionantes: Retorno de 12x en 2 Años Depósito Inicial: $10,000 Saldo Final: $122,532 Ganancia Neta: $112,532 (+1,125%) Periodo de Prueba: Enero 2024 - Diciembre 2025 (Aprox. 2 Años) Métricas de rendimiento pendientes Métrica Resultado Valoración Factor de beneficio 19.48 Excepcional (1
Gold Sheesh
Renenjo Odonio Valente
Asesores Expertos
Gold Sheesh — Algoritmo de Trading Adaptativo de Alta Precisión Gold Sheesh es un sistema de trading automatizado diseñado para identificar y ejecutar operaciones basadas en el impulso de la sesión temprana y el reconocimiento de patrones técnicos. Originalmente desarrollado para el oro (XAU/USD), el algoritmo extiende su metodología a los principales pares de divisas e índices mediante el análisis de patrones de ruptura y estructura del mercado. Metodología Central El sistema opera bajo el marc
MultiORB EA Prop Edition
Brian Mutuku Mwanthi
Asesores Expertos
MULTI ORB EA - PROP FIRM EDITION with FOREX FACTORY NEWS FILTER THE ONLY MULTI-SESSION ORB EA WITH INTEGRATED FOREX FACTORY NEWS PROTECTION Supera tu reto de prop firm con confianza usando el EA de ruptura de rango de apertura más avanzado diseñado específicamente para FTMO, FundedNext, The5ers y otros programas de traders financiados PRESET
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Asesores Expertos
El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Asesores Expertos
El BigBoss Ultra Z Scalper EA es un asesor experto (EA) de scalping preciso para EURUSD en el marco temporal M5 (5 minutos). BigBoss Scalper Ultra Z es un Asesor Experto (EA) diseñado específicamente para estrategias de scalping de precisión en el par EURUSD, que se ejecuta en la plataforma MetaTrader 5 con el marco temporal M5 (5 minutos). Este EA está diseñado para operadores que buscan una ejecución rápida y una gestión de riesgos controlada, ya que utiliza un Take Profit de 12 pips y un St
Opal MT5
Oeyvind Borgsoe
Asesores Expertos
Oferta por tiempo limitado: ¡50% de descuento en el precio de lanzamiento de un día! Opal es una potente herramienta que utiliza algoritmos de vanguardia y cálculos basados en IA. Este EA totalmente automatizado engloba las cualidades excepcionales que asociamos a la opulenta piedra preciosa: toma de decisiones adecuada, prudencia y fuerte protección. El capital está protegido por módulos avanzados de gestión monetaria, filtros, trailing stop de dos pasos y personalización flexible. Opal ta
Supernova XAUUSD h1
Raphael Schwietering
1 (1)
Asesores Expertos
Supernova es un asesor experto de precisión diseñado específicamente para XAUUSD en el marco temporal H1. Probado desde 2024 hasta la actualidad, ha ofrecido un rendimiento fiable y constante, adaptándose bien a las condiciones recientes y cambiantes del mercado, a diferencia de los sistemas que se basan en pruebas retrospectivas a largo plazo obsoletas. Cada operación ejecutada por Supernova incluye un stop loss y un take profit predefinidos, lo que garantiza un control estructurado del riesgo.
Gold trading manager
Chak Fung Chan
Asesores Expertos
XAU Gold Expert es un Robot de Trading diseñado específicamente para operar con oro. Totalmente automatizado y sin necesidad de preocuparse. Más de 200% de beneficio en 6 meses (Probado por Real Acc) Símbolo XAUUSD(Oro) Marco de tiempo Cualquier Depósito : Lotes Ratio recomendado £500 : 0.2 (o equivalente en otra divisa) Tipo de cuenta Mejor con el spread más bajo Apalancamiento 1:500 Ajuste por defecto (puede cambiarlo usted mismo en las entradas) Tamaño de lote 0.2 Para un mejor resultado, se
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Asesores Expertos
El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT5 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Asesores Expertos
AIQ Versión 5.0 - Inteligencia Autónoma a Través de Arquitectura Institucional La evolución desde la automatización basada en reglas hacia la inteligencia autónoma genuina representa la progresión natural del trading algorítmico. Lo que los departamentos cuantitativos institucionales comenzaron a explorar hace más de una década ha madurado en implementación práctica. AIQ Versión 5.0 encarna esta maduración: análisis de IA multimódelo sofisticado, arquitectura de validación independiente y siste
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Asesores Expertos
Bonnitta EA se basa en la estrategia de posición pendiente ( PPS ) y un algoritmo de negociación secreto muy avanzado. La estrategia de Bonnitta EA es una combinación de un indicador personalizado secreto, líneas de tendencia, niveles de soporte y resistencia ( acción del precio ) y el algoritmo comercial secreto más importante mencionado anteriormente. NO COMPRE UN EA SIN NINGUNA PRUEBA CON DINERO REAL DE MÁS DE 3 MESES, ME TOMÓ MÁS DE 100 SEMANAS (MÁS DE 2 AÑOS) PARA PROBAR BONNITTA EA CON DI
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Asesores Expertos
EA tiene un historial en vivo con 4,5 años de comercio estable con drawdown bajo: Rendimiento en vivo La versión MT4 se puede encontrar aquí Waka Waka es el sistema de rejilla avanzado que ya funciona en cuentas reales desde hace años. En lugar de ajustar el sistema para reflejar los datos históricos (como hace la mayoría de la gente) fue diseñado para explotar las ineficiencias existentes en el mercado. Por lo tanto, no es un simple sistema de "aciertos y errores" que sólo sobrevive utilizando
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Asesores Expertos
Mean Machine GPT Versión 11.0 - Donde la Inteligencia Institucional Encuentra el Trading Especializado Desde que fuimos pioneros en la integración genuina de IA en el trading algorítmico, hemos refinado este enfoque a través de múltiples ciclos de mercado, regímenes económicos y evoluciones tecnológicas. Lo que comenzó como nuestra convicción de que el aprendizaje automático adaptativo representa la progresión natural del trading cuantitativo se ha convertido en una dirección de la industria. L
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Asesores Expertos
NEXUS – grid cuantitativo adaptativo que evoluciona con el mercado NEXUS es un sistema 100 % automático que construye combinaciones de reglas en tiempo real, las valida fuera de muestra y sólo opera cuando detecta ventaja estadística en un contexto de mercado válido. Especificaciones rápidas Tipo de sistema: grid adaptativo con validación OOS (out-of-sample) y filtros de entorno (noticias, volatilidad, sesión/día y zonas de valor por volumen opcionales). Instrumentos: Forex mayor y cruzados (EUR
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Asesores Expertos
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Operativa de precisión para XAUUSD Live Signal Avalut X1 es un Asesor Experto profesional para el trading automatizado en XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5. El sistema combina cuatro estrategias complementarias en un único EA para gestionar distintos regímenes de mercado. Es autónomo para MT5 y no requiere DLL externas ni instaladores de terceros. Características clave Cuatro estrategias en un EA: lógicas coordinadas que se complementan para abordar
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
"Silicon Ex ": Su asistente de confianza en el mundo de Forex Silicon Ex es un moderno bot de trading, especialmente creado para los traders en el mercado Forex. Esta innovadora herramienta sirve como un socio fiable para aquellos que se esfuerzan por el comercio eficiente y automatizado. Características principales de "Silicon Ex" : Fiabilidad y Estabilidad: Creado utilizando tecnologías avanzadas que garantizan un funcionamiento estable y fiable en el mercado. Gestión inteligente del riesgo:
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Asesores Expertos
OrionXAU es un sistema de trading algorítmico diseñado para operar en XAUUSD (Oro) y US100 / Nasdaq . Combina dos enfoques estratégicos (Scalping y Swing Trading) dentro de un marco disciplinado y orientado a la estabilidad. Mercados principales compatibles • XAUUSD (Oro) • US100 / Nasdaq Arquitectura de doble estrategia 1. Scalping • Operativa intradía • Exposición breve • Optimizado para movimientos pequeños • Estricto control del riesgo 2. Swing Trading • Captura de tendencias prolongadas •
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
Asesores Expertos
Hola, soy un operador de algo de Alemania y estoy ofreciendo mi propia EA aquí, que utilizo a diario para mi comercio y que he estado desarrollando continuamente durante varios años. Es importante entender que esta EA es una herramienta muy compleja que se puede utilizar para operar diferentes estrategias. Se pueden combinar diferentes señales de entrada y salida con diferentes filtros. También hay un amplio sistema de gestión de stop loss y take profit. Yo uso el Master EA diariamente para mi
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Descubra Pips Maven: Su Bot de Análisis de Tendencia Premier para el Comercio de Divisas En el dinámico mundo de las operaciones con divisas, las herramientas adecuadas pueden marcar la diferencia. Presentamos Pips M aven, un bot de análisis de tendencias de vanguardia meticulosamente diseñado para los operadores que buscan dominar la intrincada danza del mercado de divisas. Aprovechando sofisticados algoritmos arraigados en patrones geométricos virtuales, Pips Maven sirve como una solución inte
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Asesor Experto Jackal – Estrategia de Trading Operando en vivo por 4 meses Tras la compra, todos mis productos serán gratuitos para siempre.  Descargar archivo de configuración  Oro M1 | Cuenta ECN: Compatible con cualquier broker Jackal EA se basa en una estrategia de ruptura multilayer e inteligente que combina una gestión avanzada del riesgo y las ganancias para adaptarse a la dinámica del mercado. 1. Estrategia de Trampa de Ruptura Coloca dos órdenes pendientes simultáneas en direcciones
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Asesores Expertos
NorthEastWay MT5 es un sistema de trading completamente automatizado de tipo “pullback”, que resulta especialmente eficaz para operar en pares de divisas populares de tipo “pullback”: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. El sistema utiliza los principales patrones del mercado Forex en sus operaciones: el retorno del precio tras un movimiento brusco en cualquier dirección. Marco temporal: M15 Pares de divisas principales: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Pares adicionales: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD
Golden Venom
Natoya N Barnes
Asesores Expertos
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic - Totalmente Automatizado y Seguro de Validación Desbloquee el trading de nivel institucional con el EA Golden Venom SMC, un sistema automatizado de ingeniería de precisión construido para dominar el XAUUSD y tener un potente rendimiento en todos los pares de divisas. Diseñado utilizando la acción del precio puro y Smart Money Concepts (SMC), este robot elimina los indicadores de retraso y las operaciones utilizando la misma lógica utiliza
Bitcoin Prince EA
Fathy Mohamed Mohamed Abouelnaga
1 (1)
Asesores Expertos
Opere con Bitcoin como nunca antes: ¡más rápido, más inteligente y más rentable! ¿Por qué elegir Bitcoin Prince EA ? Ejecución a la velocidad del rayo- Construido para la velocidad, entra y sale de las operaciones en el momento óptimo, asegurando que nunca se pierda una configuración rentable de nuevo . Estrategia probada específica para Bitcoin - A diferencia de los EAs genéricos, el Bitcoin Prince EA está ajustado exclusivamente para BC/USD , adaptándose a la volatilidad y liquidez únicas de
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Asesores Expertos
¡Cuidado con los SCAMS! SCIPIO GOLD BOT se distribuye sólo en MQL5.com No es un BOT comercial, pero es profesional, la distribución está limitada a 100 copias en total y el precio puede aumentar sin previo aviso. Las diferencias que hacen único a SCIPIO EA son : + no hay ajustes variables o ajustes que el TRADER tenga que introducir + sólo abre 1 operación a la vez + utiliza siempre STOP LOSS cerrados y fijos + adapta SL y TP a la volatilidad del día + SCIPIO EA es realmente un EA que opera au
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden añ
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario