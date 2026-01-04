GoldForever EA X MT5
- Asesores Expertos
- Mohammedafridi
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Gold Forever EA es un Asesor Experto profesional, diseñado institucionalmente
Prueba de Rendimiento en Vivo ICMarkets Señal en Vivo → { Ver Resultados Reales } Precio de lanzamiento: $499 (primeras 10 licencias). Después de que se vendan las primeras 10 licencias, el precio aumenta a $699, luego a $999 y finalmente a $1199. o superior Cada nivel de precio es permanente y se basa en la asignación de licencias, la demanda y el rendimiento. Una vez asignadas todas las licencias, esta oferta finaliza permanentemente
Diseñado para operadores serios que buscan alinearse con el comportamiento institucional del mercado, no con la toma de decisiones emocionales o aleatorias, este EA aplica un análisis avanzado de múltiples marcos temporales para determinar la dirección de los marcos temporales superiores y refinar las entradas en los marcos temporales inferiores con precisión y control.
El sistema evalúa la estructura del mercado, los cambios de volatilidad, los cambios de impulso y las zonas clave de reacción de los precios, garantizando que las operaciones se ejecuten sólo en condiciones favorables, reduciendo la exposición innecesaria y filtrando las configuraciones de baja calidad.
Al combinar la interpretación estructurada del mercado con reglas de ejecución disciplinadas, el EA funciona como un marco de decisión completo, no como una herramienta de señales básica. Su lógica adaptativa responde de forma inteligente a las condiciones cambiantes del mercado, lo que permite una participación coherente y controlada en distintos entornos.
Creado para operadores que valoran la estructura, la disciplina y la ejecución profesional, el EA Gold Forever ofrece un enfoque de negociación refinado, de estilo institucional, centrado en la precisión, la estabilidad y el rendimiento a largo plazo.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Este Asesor Experto está diseñado para operar donde se mueve el dinero real: junto a bancos, fondos de cobertura y operadores institucionales.
Mientras que la mayoría de los operadores minoristas persiguen el precio después de que el movimiento ya ha terminado, Gold Forever EA entra en los mismos niveles clave donde el dinero inteligente coloca sus órdenes.
Esto no son conjeturas.
Esta es una lógica de operación de nivel institucional construida para operadores reales que tienen paciencia y disciplina. Diseñado para operadores serios que piensan a largo plazo, operan inteligentemente, y se mueven con precisión institucional.
Sistema Institucional Profesional para Operar con Oro
Gold Forever EA es un sistema de trading desarrollado profesionalmente y diseñado para operar con oro utilizando la misma lógica aplicada por bancos, fondos de cobertura y traders institucionales.
Este no es un robot básico basado en indicadores.
Es un sistema institucional basado en reglas, construido a partir de años de experiencia real en el mercado y análisis de operaciones en vivo.
_____________________________________________________________________________________________
Opere con oro a la manera institucional
La mayoría de los operadores minoristas reaccionan a los movimientos de precios.
Gold Forever EA opera donde opera el dinero institucional.
El sistema identifica:
-
Zonas de precios institucionales de alta probabilidad
-
Zonas de acumulación y distribución de liquidez
-
Movimientos estructurales del mercado utilizados por los profesionales
Se centra en la precisión, la disciplina y la coherencia, en lugar de en el exceso de operaciones.
______________________________________________________________________________________________
Lógica de negociación institucional
Gold Forever EA se basa en conceptos profesionales probados:
Flujo de órdenes institucional
Identifica las zonas donde los bancos y los grandes participantes construyen posiciones.
Análisis de la Estructura del Mercado
Utiliza la estructura semanal y mensual para definir la dirección de la tendencia.
Ejecución basada en la liquidez
Negocia en torno a grupos de liquidez donde se producen cazas de paradas y grandes órdenes.
Confirmación de ruptura
Evita falsas rupturas mediante la estructura y la lógica de confirmación.
Ejecución controlada por el riesgo
Filtra las condiciones inestables del mercado y protege el capital.
_____________________________________________________________________________________
7 Módulos de Estrategia Profesional
1. Estrategia de pivote semanal
Rastrealos niveles de precios semanales clave donde los mercados a menudo invierten o hacen una pausa, utilizados por los grandes jugadores para posicionarse.
2. Estrategia de ruptura mensual
Opera con movimientos de precios fuertes cuando el mercado rompe su rango mensual con impulso.
3. Estrategia de estructura de mercado
Sólo entra después de que se confirme un cambio de tendencia en el mercado, esperando a que se vuelva a probar el nivel roto.
4. Detección de bloqueo de órdenes
Identifica las zonas en las que las instituciones han colocado previamente grandes órdenes de compra o venta, que a menudo actúan como soporte/resistencia.
5. Estrategia de caza de stops y liquidez
Busca falsas rupturas en las que se cazan los stops minoristas, y luego revierte hacia la tendencia real.
6. Estrategia de Momento de Sesión
Opera en las primeras 1-2 horas de las sesiones de Londres y Nueva York, cuando la volatilidad y el volumen son más altos.
7. Estrategia de desequilibrio de precios
Busca movimientos rápidos de precios causados por un desajuste entre compradores y vendedores, entrando en los retrocesos.
_________________________________________________________________________________________________
Funcionamiento del EA
Paso 1: Análisis de la estructura del mercado
-
Evalúa las tendencias semanales y mensuales para determinar la dirección general del mercado.
-
Identifica las zonas de precios institucionales en las que operan los principales participantes del mercado.
Paso 2: Lógica de entrada precisa
-
Confirma las entradas mediante la alineación multitemporal.
-
Valida las operaciones mediante zonas de liquidez y condiciones de volatilidad para evitar señales falsas.
Paso 3: Gestión inteligente de operaciones
-
Aplica un control estructurado del riesgo para proteger el capital
-
Ejecuta tomas de beneficios lógicas y dinámicas basadas en el comportamiento del mercado
-
Ejecución totalmente automatizada para mayor coherencia y velocidad
___________________________________________________________________
Este EA está diseñado para:
-
Operar como instituciones profesionales
-
Proteger el capital en condiciones volátiles
-
Actuar tanto en mercados tendenciales como correctivos
-
Trabajar eficientemente con cuentas pequeñas o grandes
_______________________________________________________________________________
-
-
Configuración recomendada
Parámetro Recomendación Símbolo XAUUSD (ORO) Marco temporal H1 Saldo Mínimo $500 Recomendado $1000+ Tipo de broker ECN / RAW Spread
Después de la compra, envíeme un mensaje privado para el manual de instalación y las instrucciones de configuración