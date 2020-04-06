EurJpy Scalper

Presentación de EURJPY Scalper EA. Es un Sistema Totalmente Automático para operar en el London Open.

******* Oferta Especial de Lanzamiento $99 terminada*******

No Martingale,  No Grid, No Averaging, No AI

    Precio Actual: $149--> (Próximo precio $249)

    Señal en vivo - Haga clic aquí


    ******* CARACTERÍSTICAS *******

    • Solo Compra y Solo Venta
    • Ajustes individuales de TSL y SL para órdenes de compra y venta
    • Operando en el Par EURJPY
    • Esta es una estrategia de ruptura diaria durante la sesión de apertura de Londres.
    • Cada orden está siempre protegida por Stop-Loss y Trailing SL.
    • Fácil de usar con los ajustes por defecto.
    • 1 Operación por día si los spreads están en Zona de Trading.
    Nota: ¡Es muy importante utilizar cuentas RAW, ECN o Zero SPREAD para obtener los mejores resultados! IC Markets es el mejor broker.


    Cómo configurarlo:

    • Descargue el EA en su terminal MT5
    • Abra el gráfico de EURJPY H1 timeframe.
    • Cargue el EA en el gráfico
    • Elija su tamaño de lote fijo o nivel de riesgo
    • Active el botón Auto-trading


    Detalles del EA:

    Símbolo EURJPY
    Marco de tiempo H1
    Apalancamiento 500 y más
    Prueba Desde 2021
    Ajustes Ajustes por defecto
    Corredores IC Markets, Fusion Markets y Vantage
    Tipo de cuenta Bruta, Cero o ECN
    Depósito Mínimo $100 por 0.01 lote
    Depósito recomendado $100 (Para drawdown <10%)


















































































































