Gold Of Queen

Reina del Oro MT5: XAUUSD (1.01.2025 a 31.12.2025)

Comanda el Mercado del Oro. Transforme $1,000 en $13,000+.

Deje de comprar software y empiece a invertir en un motor de beneficios probado. La Reina del Oro es un Asesor Experto diseñado específicamente para dominar el XAUUSD. No sólo opera, sino que conquista las tendencias del mercado para ofrecer rendimientos de grado institucional a los operadores minoristas.

El Rendimiento Real (Resultados Verificados)

Los datos de backtest de alta calidad adjuntos revelan el verdadero poder de este algoritmo:

Crecimiento explosivo : Convirtió un depósito inicial de $1,000 en una Ganancia Neta Total de $12,493.90 en sólo un año.

Eficiencia excepcional : Presume de un alto Factor de Ganancia de 3,33 , demostrando que la estrategia gana mucho más de lo que pierde.

Operaciones de Alta Recompensa: Con una ganancia media de 1.984,42 dólares en comparación con una pérdida media de sólo 357,73 dólares, la Reina asegura que sus ganancias son masivas.

¿Por qué Queen of Gold? Lógica de ruptura de precisión : Diseñada para identificar rupturas de tendencia de alta convicción en los marcos temporales M15 y H4, entrando sólo cuando la probabilidad de un "Gran Movimiento" está en su punto máximo.

Preservación inteligente del capital : A diferencia de los EAs "Diablo" o de alto riesgo, la Reina utiliza una Estricta Protección del Margen , asegurando que sobreviva a las condiciones más volátiles del mercado sin activar stop-outs.

Métodos de Riesgo Cero : Absolutamente Sin Martingala, Sin Cuadrícula y Sin Arbitraje . Se trata de un trading de seguimiento de tendencia puro y lógico.

Totalmente adaptable: Detecta automáticamente los modos de llenado de su broker (FOK/IOC) y normaliza cada tamaño de lote y punto de precio para una ejecución impecable.

Recuperación fiable: Un Factor de Recuperación de 2,79 demuestra la resistencia del EA y su capacidad para recuperarse rápidamente de los cambios del mercado.