Ultra Gold Grid Master Asesor Experto

Ultra Gold Grid Master es un sistema de comercio automatizado diseñado para estrategias de comercio de cuadrícula en el símbolo XAUUSD. El Asesor Experto implementa múltiples enfoques de negociación de cuadrícula con funciones integradas de gestión de riesgos.

Descripción del producto

Este Asesor Experto proporciona la funcionalidad de negociación automatizada de cuadrícula con parámetros configurables para varios estilos de negociación. Es compatible con la plataforma MetaTrader 5.

Características principales

Múltiples modos de negociación: Sólo compra, Sólo venta, Ambas direcciones, Seguimiento de tendencia

Parámetros de paso de cuadrícula ajustables

Niveles de cuadrícula máximos configurables (0-7)

Configuración individual del tamaño de lote para cada nivel de cuadrícula

Filtro de tendencia de media móvil opcional

Límites diarios de pérdidas y ganancias

Protección del capital con ajustes de reducción máxima

Filtros de negociación basados en el tiempo

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5

Versión mínima de MetaTrader: Build 1400

Compatibilidad de símbolos: Probado principalmente en XAUUSD

Plazos soportados: Todos los plazos

Tipos de cuenta: Cuentas de compensación

Parámetros de entrada

Parámetros básicos

Grid Step Pips: Distancia entre niveles de rejilla en puntos

Take Profit Pips: Distancia entre niveles en puntos

Max Grid Level: Número máximo de niveles de rejilla (0-7)

Modo de negociación: Selección del enfoque de la dirección de negociación

Configuración del tamaño del lote

Tamaño de lote base para los niveles 0-3

Configuración de lote individual para niveles 4-7

Gestión de riesgos

Límite máximo diario de pérdidas

Objetivo de beneficio máximo diario

Porcentaje máximo de reducción

Opciones de filtrado temporal

Filtro de tendencia (opcional)

Periodo y marco temporal de la media móvil

Umbral de fuerza de la tendencia

Opción de operar sólo con la dirección de la tendencia

Instalación y configuración

Adjuntar el Asesor Experto a un gráfico XAUUSD Configure los parámetros según sus preferencias Pruebe en una cuenta demo antes de operar en vivo Supervisar el rendimiento inicial

Funciones de gestión de riesgos

El Asesor Experto incluye múltiples mecanismos de control del riesgo:

Controles de tamaño de posición

Límites diarios de negociación

Ajustes de protección de la renta variable

Filtrado de tendencias opcional

Requisitos del sistema

Plataforma MetaTrader 5

Tipo de cuenta de compensación

Conexión estable a Internet

Saldo mínimo recomendado para XAUUSD: Consulte con su broker los requisitos mínimos

Notas importantes

Operar implica un riesgo sustancial de pérdida

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

Pruebe siempre los sistemas de trading en cuentas demo

Considere su experiencia y tolerancia al riesgo antes de operar

El desarrollador sólo ofrece soporte técnico para las funciones del Asesor Experto.

Soporte

El soporte del producto está disponible a través de la sección de comentarios de la plataforma MQL5. Los usuarios pueden reportar problemas técnicos o hacer preguntas acerca de la funcionalidad a través de este canal.

Actualizaciones

Las actualizaciones periódicas pueden ser liberados para hacer frente a problemas técnicos o añadir funcionalidad. Los usuarios pueden actualizar a través del Mercado MetaTrader 5 dentro de su terminal.