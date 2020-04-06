Prop Aurea MT5
- Asesores Expertos
- Jefferson Roberto Chiavegato
- Versión: 1.1
- Actualizado: 2 enero 2026
============== Prop [AUREA] MT5 ==============
- Este es un proyecto WIP, por lo que esta versión gratuita tiene sólo una función BACKTEST habilitado.
- Capitalice la volatilidad diaria con este EA inteligente para XAUUSD.
- Define automáticamente el canal de precios de apertura y negocia rupturas de alta probabilidad.
- Una estrategia de salida adaptativa inteligente tiene como objetivo dejar que los ganadores corran, asegurando un rendimiento constante tanto en los mercados de tendencia como en los volátiles.