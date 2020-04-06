============== Prop [AUREA] MT5 ==============

- Este es un proyecto WIP, por lo que esta versión gratuita tiene sólo una función BACKTEST habilitado.

- Capitalice la volatilidad diaria con este EA inteligente para XAUUSD.

- Define automáticamente el canal de precios de apertura y negocia rupturas de alta probabilidad.

- Una estrategia de salida adaptativa inteligente tiene como objetivo dejar que los ganadores corran, asegurando un rendimiento constante tanto en los mercados de tendencia como en los volátiles.

