Local Trade Copier
- Utilidades
- Rashed Samir
- Versión: 1.1
- Actualizado: 1 enero 2026
- Activaciones: 10
Local Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas en modo local. Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo.
MT5 Versión Completa (Local y Remota)
MT4 Versión Completa (Local y Remoto)
El modo local se refiere a ambas plataformas MetaTrader instaladas en el mismo sistema.
- Soporta modificaciones de órdenes, órdenes pendientes y trailing stop.
- Incluso puedeinvertir operaciones o ajustar eltamaño de laorden en la cuenta esclava.
Características principales:
- Gestión de pérdidas y ganancias máximas diarias y globales: Para detener automáticamente las operaciones una vez alcanzados los límites predefinidos.
- Filtro avanzado de noticias: Incluye un filtro avanzado de noticias para evitar operar durante noticias de gran impacto.
- Modo de copia manual: Colocación manual de órdenes mediante una simulación de teclado.
- Soporte multiplataforma: Copia operaciones desde MT4 a cuentas MT4 y MT5.
- Esclavos ilimitados: Sin restricciones en el número de cuentas esclavas.
- Replicación completa de operaciones: Soporta apertura de órdenes, modificaciones, cierres y funcionalidad de trailing stop.
- Ejecución de alta velocidad: Copia ultrarrápida de operaciones con latencia mínima.
- Seguro y fiable: Diseñado para operadores profesionales y proveedores de señales.
Características principales de un sistema de copia oculta de operaciones para PROP
- Ejecución manual de operaciones (simulada)
- Retraso de ejecución aleatorio
- Copia selectiva de operaciones (por ejemplo, omitir el 5-10% de las operaciones aleatoriamente)
- Tamaño de lote personalizable, SL/TP independiente de la fuente
- No se puede rastrear el nombre del Asesor Experto ni sus comentarios
- Registro invisible o salidas de registro naturales (sin spam de impresión)
- Variación del tiempo de las órdenes para evitar la detección de patrones
- Control total sobre la dirección de la operación (normal o inversa)
Perfecto para empresas de apoyo, gestores de fondos, gestores de cuentas y cualquiera que desee gestionar varias cuentas con precisión y facilidad.
¿Cómo se utiliza?
Utilizar la herramienta es sencillo. Sólo tiene que ejecutarlo en modo maestro en la cuenta maestra y en modo esclavo en la cuenta esclava, a continuación, introduzca el número de cuenta maestra en la cuenta esclava.
Free version of the tool specifically for the slave account (MT5 and MT4):
Versión MT5: ( Con opción de ejecución manual de operaciones (Simulada))
Versión MT4: (Con opción de ejecución manual de operaciones (Simulada))
Para obtener la versión gratuita con funciones adicionales, deje un mensaje en la sección de comentarios después de la compra. Tenga en cuenta que la versión adquirida puede utilizarse sola.
Versión demo de prueba gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/136982
Es posible que algunas funciones nuevas (filtro de noticias, gestión de acciones, modo de copia manual, etc.) no estén disponibles en la versión de prueba.
Estaré encantado de responder a cualquier pregunta que pueda tener.
Información de contacto:
Telegram (Ver perfil)