Local Trade Copier

Local Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas en modo local. Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo.

Versión MT5

MT5 Versión Completa (Local y Remota)

MT4 Versión Completa (Local y Remoto)

El modo local se refiere a ambas plataformas MetaTrader instaladas en el mismo sistema.

  • Soporta modificaciones de órdenes, órdenes pendientes y trailing stop.
  • Incluso puedeinvertir operaciones o ajustar eltamaño de laorden en la cuenta esclava.

Características principales:

  • Gestión de pérdidas y ganancias máximas diarias y globales: Para detener automáticamente las operaciones una vez alcanzados los límites predefinidos.
  • Filtro avanzado de noticias: Incluye un filtro avanzado de noticias para evitar operar durante noticias de gran impacto.
  • Modo de copia manual: Colocación manual de órdenes mediante una simulación de teclado.
  • Soporte multiplataforma: Copia operaciones desde MT4 a cuentas MT4 y MT5.
  • Esclavos ilimitados: Sin restricciones en el número de cuentas esclavas.
  • Replicación completa de operaciones: Soporta apertura de órdenes, modificaciones, cierres y funcionalidad de trailing stop.
  • Ejecución de alta velocidad: Copia ultrarrápida de operaciones con latencia mínima.
  • Seguro y fiable: Diseñado para operadores profesionales y proveedores de señales.

Características principales de un sistema de copia oculta de operaciones para PROP

  • Ejecución manual de operaciones (simulada)
  • Retraso de ejecución aleatorio
  • Copia selectiva de operaciones (por ejemplo, omitir el 5-10% de las operaciones aleatoriamente)
  • Tamaño de lote personalizable, SL/TP independiente de la fuente
  • No se puede rastrear el nombre del Asesor Experto ni sus comentarios
  • Registro invisible o salidas de registro naturales (sin spam de impresión)
  • Variación del tiempo de las órdenes para evitar la detección de patrones
  • Control total sobre la dirección de la operación (normal o inversa)

Perfecto para empresas de apoyo, gestores de fondos, gestores de cuentas y cualquiera que desee gestionar varias cuentas con precisión y facilidad.

¿Cómo se utiliza?

Utilizar la herramienta es sencillo. Sólo tiene que ejecutarlo en modo maestro en la cuenta maestra y en modo esclavo en la cuenta esclava, a continuación, introduzca el número de cuenta maestra en la cuenta esclava.

Free version of the tool specifically for the slave account (MT5 and MT4):

Versión MT5: ( Con opción de ejecución manual de operaciones (Simulada))
Versión MT4: (Con opción de ejecución manual de operaciones (Simulada))

Para obtener la versión gratuita con funciones adicionales, deje un mensaje en la sección de comentarios después de la compra. Tenga en cuenta que la versión adquirida puede utilizarse sola.

Versión demo de prueba gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/136982
Es posible que algunas funciones nuevas (filtro de noticias, gestión de acciones, modo de copia manual, etc.) no estén disponibles en la versión de prueba.

Estaré encantado de responder a cualquier pregunta que pueda tener.
 Información de contacto:

Telegram (Ver perfil)

https://www.mql5.com/en/users/Rashedsamir/messages



Productos recomendados
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilidades
Copiador Remoto de Opciones Binarias es un EA que permite copiar operaciones de opciones binarias entre cuentas MT4 en diferentes ordenadores. Esta es una solución ideal para el proveedor de señales, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. El proveedor puede dar licencia de bonificación gratuita a 10 receptores. Eso significa que los 10 receptores pueden copiar desde el proveedor mediante el uso de opciones binarias receptor libre (sin costo). A par
Lucky Trade Panel MT4
Nina Yermolenko
5 (1)
Utilidades
Panel de negociación para la negociación manual. Tiene una funcionalidad bastante amplia. Permite calcular automáticamente el tamaño de la orden, abrir tanto órdenes de mercado como pendientes. Tiene una amplia gama de opciones para el cierre de órdenes, es posible cerrar parcialmente órdenes, cerrar órdenes después de alcanzar un cierto beneficio o pérdida, cerrar por separado rentable y no rentable, comprar y vender, así como órdenes pendientes. El panel también contiene una implementación se
YPY Check Your Broker
IPA Investments LTD
Utilidades
YPY Check Your Broker es un complejo de software multifuncional universal que utiliza datos primarios de tick. Permite a los operadores realizar análisis comparativos de las condiciones de negociación y la calidad de ejecución, identificar precios BID anormales fuera de las cotizaciones indicativas. También refleja los hechos de redibujado de barras en el terminal, extensión de spreads, controla los valores de nivel de stop out de apalancamiento, velocidad de ejecución y cortes de conexión al se
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Virtual Collider Manual
IPA Investments LTD
Utilidades
Virtual Collider Manual es un asistente de trading con un panel incorporado para el trading manual. Se mueve automáticamente una posición abierta por un comerciante en el beneficio utilizando innovador algoritmo de rejilla de adaptación de promedio y piramidal adaptable El know-how del algoritmo de rejilla de promediación y piramidación del robot de trading Virtual Collider Manual se basa en la adaptación totalmente automática de todas las características de la rejilla de órdenes y pirámide cons
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
SG Opposit Grid MT4
Hleb Smoliar
Asesores Expertos
El EA " SG Opposit Grid " funciona con Virtual TakeProfit(o real) - a elección del trader. El EA busca señales para entrar en el mercado a lo largo de la tendencia en D1 y H1 . Si las señales coinciden, el EA en el período de trabajo ( М1-М30 depende de la elección del trader) busca un patrón de confirmación y abre una posición en la dirección de la tendencia. Si, después de abrir una posición, el precio se mueve en una dirección rentable, la posición se cierra al alcanzar el TProfit virtual co
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT4 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. Funcion
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Smartility
Syed Oarasul Islam
Utilidades
Esta utilidad está diseñada para ayudarle en sus operaciones manuales. Permite diferentes formas de cerrar operaciones. Puede mostrar el número total de órdenes de COMPRA y VENTA individualmente y también sus beneficios individuales. Puede ingresar operaciones sin stopl loss y take profits. Sin embargo, al seleccionar UseStopLossTakeProfit en la configuración, puede utilizar los mejores stop loss y take profits posibles basándose en las condiciones del mercado. Al seleccionar CloseOppositeTrades
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilidades
Monitor de Capital de Reserva de la Bolsa Virtual En un entorno en el que las bolsas ofrecen ratios de apalancamiento cada vez más elevados, es aún más importante que los operadores regulen estrictamente su nivel de capital . Este software está diseñado para ejecutarse en segundo plano en cualquier servidor privado virtual que pueda ejecutar Meta Trader 4/5.Implementa funciones básicas de control de la equidad por delante del corredor - que permite a los usuarios establecer su propia equidad tra
FREE
Copier4Free
Vladimir Tkach
Utilidades
La utilidad copia las operaciones de las cuentas proveedoras de señales (cuentas maestras, uno o varios proveedores) a un número ilimitado de cuentas receptoras (cuentas esclavas). El proveedor se define mediante el parámetro "proveedor" (cualquier combinación de números y letras). Por ejemplo, hay dos proveedores. Ejecute la utilidad en modo maestro en ellos, y establezca valores diferentes en el parámetro proveedor. En la cuenta designada para copiar estas señales, ejecute dos utilidades en mo
FXA Trade Copier Pro
FX AutoTrader
1 (1)
Utilidades
FXA LTC es un copiador de operaciones para el terminal MT4. Esta es una fantástica herramienta para copiar operaciones desde un terminal MT4 a muchos otros que se ejecutan en el mismo PC/VPS. Es extremadamente fácil de configurar con un mínimo de ajustes que usted puede estar copiando operaciones en cuestión de minutos. FXA LTC también abastece a los corredores que utilizan diferentes nombres de símbolo. FXA LTC copiará las operaciones en 0,5 segundos o menos. Tenga en cuenta que esto sólo funci
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Reverse slave copier
Mariia Rudkovska
Utilidades
El copiador inverso es una herramienta que abrirá órdenes de compra/venta opuestas desde su cuenta maestra. Te ayudará con EA's de baja rentabilidad que pierden consistentemente y convertirlos en ganadores. Siéntete libre de pedir nuevas funciones/características y las añadiré. Ahora es un simple MT5 a MT4 puente con la lógica directa de una posición de apertura / cierre. Cómo instalar: https://www.mql5.com/en/market/product/141604
FREE
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilidades
Asesor Experto para MT4 Utilidad útil que debe tener para todos los comerciantes. Con 1 clic en el botón, usted es capaz de cerrar todas sus posiciones abiertas. Viene con una advertencia emergente de notificación cuando se hace clic para cerrar todas sus operaciones, para evitar un accidente pulse el botón. Sólo tienes que pulsar "Sí" para confirmar o "No" para cancelar. El experto cerrará todas tus posiciones abiertas sin importar que pares tengas abiertos o direcciones. Sólo tiene que adjunta
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Asesores Expertos
H4 GBPUSD Trend Scalper es un scalper de señal de tendencia. El EA opera de acuerdo con la estrategia de tendencia utilizando el indicador incorporado original para las órdenes de apertura y cierre. Las entradas externas para limitar el comercio los viernes y los lunes están disponibles. El propósito de la estrategia es utilizar la tendencia actual con el mayor beneficio. De acuerdo con los resultados de las pruebas y el trabajo en cuentas demo y reales, los mejores resultados obtenidos mediante
Angry bull Option Binary
Fabio Oliveira Magalhaes
1 (1)
Utilidades
Angry Bull Opción Binaria Este es un robot de Opciones Binarias, el cual contiene 7 estrategias, puedes hacer backtest para comprobar cuales son las mejores estrategias Configuración Valor Inicial del Lote Inversión Dinámica = Si está activado utilizará un lote automático en función de su capital Saldo ($) con backtest = Saldo inicial del backtest PorcRiscoInversión = Será el valor de % para el lote automático si está activado Expiración (en minutos) = Será el tiempo de expiración de las órde
TradePilot
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 4 (MT4) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones mediante un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote . Principales Ventajas Panel de operaciones fácil de usar: Panel personalizable
Vizzion
Joel Protusada
Asesores Expertos
Vizzion es un Asesor Experto de scalping totalmente automatizado que puede ejecutarse con éxito utilizando el par de divisas GBPJPY en el marco de tiempo H1. Muy Importante Este Asesor Experto no puede funcionar con otros EAs en la misma cuenta. Como parte del plan de administración del dinero, calcula y monitorea el Nivel de Margen % y asume que todas las operaciones abiertas son creadas por él. Si desea un Asesor Experto que opere diariamente, este EA no es para usted, ya que su uso requiere
Binary Lab Simulator
Sajiro Yoshizaki
Utilidades
"Binary Lab Simulator" es una herramienta diseñada para practicar y verificar estrategias de trading. Esta herramienta funciona las 24 horas del día, incluidos fines de semana y horas no comerciales, y soporta varios períodos de expiración como 30 segundos, 1 minuto y 3 minutos, creando un entorno similar al de trading real. Es compatible con herramientas externas para analizar los resultados de las entradas. Se pueden guardar fácilmente múltiples plantillas, permitiendo pruebas sin problemas de
Pro intraday EA
Vahap Yaman
Asesores Expertos
Hola  Cualquier persona puede operar en forex durante el día o hacer una inversión a largo plazo  Todo lo que necesita es "Pro intradía EA " El EA intradía Pro también realiza compras / ventas dentro de esta zona determinando los puntos de "Compra/Venta Segura" procesando el "valor más bajo y el valor más alto del día" de este instrumento durante el período de tiempo especificado.  1-Ofrece una Zona de Compra; Comprar 1-Comprar 2  2-Ofrece una Zona de Ventas; Vender 1-Vender 2  3-Dec Yesilm
Green Mower 9
Yaakov Markos
Utilidades
Por :ForextraderEanow Cortacésped Verde 10.0 Este EA es Famoso Grid Estrategia que la rejilla abierta de los oficios con el mismo tamaño (no martingala) y obtener beneficios, incluso cuando el precio de Forex se mueve en la dirección equivocada. Su objetivo es Mower más de tendencia y no tendencia del mercado (automático) aprovechando todas las subidas y bajadas . La nueva subida será aún mejor antes de que la recuperación tenga lugar . Las operaciones perdedoras sólo con los pares más agresiv
Trailing Stop Utility MT4
Nguyen Nghiem Duy
Utilidades
Trailing Stop Utility MT4 para el cierre automático de operaciones por niveles de trailing stop. Permite sacar el máximo del beneficio. Creada por un trader profesional para traders. La utilidad funciona con cualquier orden de mercado abierta manualmente por un trader o utilizando asesores. Puede filtrar las operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de órdenes simultáneamente. LO QUE LA UTILIDAD PUEDE HACER: Establecer niveles de trailing stop virtuales a pa
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 es una avanzada utilidad de trading diseñada para optimizar la ejecución, reforzar la eficiencia del capital y mejorar la gestión del riesgo en el entorno MT4. Con un panel de control totalmente interactivo e intuitivo, este asesor experto automatiza funciones clave como Break Even, Trailing Stops adaptables y gestión precisa de operaciones multisímbolo. Construido con siete paneles de
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Trade Copier Global Free
Laszlo Tormasi
4.45 (11)
Utilidades
Esta es la versión gratuita del producto: https://www.mql5.com/en/market/product/19928 Limitaciones de la versión gratuita: Sólo se copian operaciones en EURUSD. Trade Copier Global: El nombre habla por sí mismo. Este copiador permite copiar órdenes entre terminales MT4 aunque no estén instalados en el mismo ordenador. Características Copia de operaciones entre terminales MT4 de todo el mundo con un breve retardo. Reconoce automáticamente los prefijos de los símbolos. Puede conectar muchos Escl
FREE
Fast Trade Copier
Volodymyr Hrybachov
4.2 (5)
Utilidades
El copiador de operaciones está diseñado para una copia rápida y precisa de las órdenes entre los terminales MetaTrader 4. El copiador de operaciones copia las operaciones de la cuenta maestra a la cuenta esclava escribiendo la información en el archivo total, que se encuentra en el directorio común de los terminales MetaTrader 4. Esto permite que el copiador de operaciones personalice varios esquemas para recibir y transmitir señales de operaciones cambiando el nombre del archivo. La lectura y
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Arrow indicator to Martingale EA
Sofiia Butenko
Utilidades
Si usted necesita un asesor en cualquier señal de indicador de flecha - esta utilidad definitivamente le ayudará. Usted será capaz, con la ayuda de esta utilidad para formar un número ilimitado de EAs en SUS señales , con su conjunto de ajustes, con sus derechos de autor y el código fuente completo . Podrá utilizar los EAs resultantes ilimitadamente , incluso añadirlos al Mercado y a otros recursos. Versión simple gratuita del script de generación para ayudarle a entender cómo funciona - aquí
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear es
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilidades
El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas emergentes con captura de pantalla desde MetaTrader 4 al canal/grupo de Telegram, también reenviará todas las notificaciones a Telegram. Parámetros - Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. - Telegram Chat ID - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram - Reenviar Alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaje como título de la captura de pantalla - por defecto falso, establece verda
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Ultimate Drawdown Recovery MT4
Freedom Uzochukwu Nnadi
Utilidades
¡Lo último en recuperación y protección de operaciones para MT4! Sus operaciones merecen una segunda oportunidad. Dales este Soldado. ¿Luchando con pérdidas flotantes o detracciones repentinas que amenazan su cuenta? Deje de ver como sus operaciones se ahogan en números rojos y deje que el EA de Recuperación de Reducción Definitiva (UDR) recupere, proteja y potencie su estrategia de trading automáticamente. ¿Qué es UDR? UDR es un Asesor Experto MT4 ultra-inteligente, rápido como el rayo, diseña
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT4 en una sola herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo y recompensa Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje
Layer Master Toolbox
Peter Andrew Thomas
5 (4)
Utilidades
Layer Master: Herramienta Profesional de Grid Trading para MT4 **¡ DESCUENTO DE NAVIDAD 50% DE DESCUENTO - SOLO POR TIEMPO LIMITADO! Transforme su grid trading con Layer Master - la herramienta de gestión de órdenes más intuitiva y potente diseñada específicamente para traders profesionales. Versión MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/129705 GRATIS - Versión de prueba de 7 días disponible. ¡ Póngase en contacto conmigo para obtener su versión de prueba gratuita! Domine el Grid Trading
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT4 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT4. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura e inversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en los
Otros productos de este autor
Remote Trade copieur
Rashed Samir
5 (2)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 (sólo local) Versión MT5 (sólo local) Versión MT4 completa (local y remota) El modo local se refiere a que ambas
News Filter EA
Rashed Samir
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Quantix EA
Rashed Samir
5 (4)
Asesores Expertos
El Quantix EA se basa en una sólida estrategia de negociación, diseñada para optimizar el rendimiento de las operaciones mediante puntos de entrada y salida precisos. Aprovecha una combinación de múltiples indicadores técnicos para identificar posibles movimientos del mercado, garantizando que cada operación esté respaldada por datos de mercado sólidos. Lo que diferencia a este EA es su integración de la Inteligencia Artificial (IA) para la confirmación de las operaciones. La IA proporciona un
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Linear Regression Candles MT5
Rashed Samir
5 (1)
Indicadores
Este indicador es la versión mql del indicador Linear Regression Candles . Hay muchos indicadores de regresión lineal por ahí, la mayoría de ellos dibujan líneas o canales, pero éste realmente dibuja un gráfico. Este script incluye características tales como regresión lineal para los precios de apertura, alta, baja y cierre, suavizado de señal con medias móviles simples o exponenciales. Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Agradezco sus sugerencias para mejorar
FREE
Smoothed Heiken Ashi Candles MT5
Rashed Samir
4.5 (2)
Indicadores
Este indicador es la versión mql de las Velas Heiken Ashi Suavizadas . Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Los gráficos Heikin-Ashi se asemejan a los gráficos de velas , pero tienen una apariencia más suave ya que siguen un rango de movimientos de precios, en lugar de seguir cada movimiento de precios como con las velas. Debido a que las velas Heikin Ashi se calculan en base a promedios, las velas tendrán sombras más pequeñas que las velas japonesas normales.
FREE
Prop Assistant MT5
Rashed Samir
Utilidades
Prop Assistant - La herramienta definitiva para los desafíos de Prop Firm ¿Te estás preparando para FTMO u otros retos de prop firm? Prop Assistant es el compañero de trading inteligente diseñado para ayudarte a aprobar con confianza y ¡mantenerte financiado! Características principales : Max Drawdown Control: Detiene automáticamente las operaciones o cierra todas las posiciones cuando se alcanza la reducción máxima. Gestión diaria de pérdidas y ganancias : Establezca sus límites diarios de p
Linear Regression Candles MT4
Rashed Samir
Indicadores
Este indicador es la versión mql del indicador Linear Regression Candles . Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Hay muchos indicadores de regresión lineal por ahí, la mayoría de ellos dibujan líneas o canales, pero éste realmente dibuja un gráfico. Este script incluye características tales como regresión lineal para los precios de apertura, alta, baja y cierre, suavizado de señal con medias móviles simples o exponenciales. Agradezco sus sugerencias para mejorar e
FREE
SSL Hybrid
Rashed Samir
Indicadores
Este indicador es la versión mql5 del indicador SSLHybrid . Versión MT4 Más información aquí: https: //www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Descripción de la versión TradingView: Este script está diseñado para el método NNFX, por lo que se recomienda sólo para gráficos diarios. Trató de implementar algunas reglas VP NNFX Este script tiene un SSL / Línea de base (se puede elegir entre el SSL o MA), un SSL secundaria para las operaciones continiuation y un tercer SSL para las operaciones de
Remote Trade Copier TEST
Rashed Samir
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. El modo local se refiere a que ambas plataformas MetaTrader están instaladas en el mismo sistema, mientras que el modo remoto p
FREE
Remote Trade Receiver MT5
Rashed Samir
Utilidades
Versión Esclava Gratuita - Receptor de Operaciones Remotas MT5. Esta es la versión esclava GRATUITA de nuestro sistema profesional Copiador Remoto de Operaciones. Le permite recibir operaciones de una cuenta Maestra que ejecute nuestra solución completa de Copia de Operaciones. Diseñado para la simplicidad y la fiabilidad, esta versión es de sólo lectura y no puede enviar operaciones u operar de forma independiente. Características principales : Configuración con un solo clic: basta con conec
FREE
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $ 700 El precio final será de $ 2000. Venta sólo a través del sitio mql5 Más inf
SSL Hybrid MT4
Rashed Samir
Indicadores
Este indicador es la versión mql4 del indicador SSLHybrid . Versión MT5 Más información aquí: https: //www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller Descripción de la versión TradingView: Este script está diseñado para el método NNFX, por lo que se recomienda sólo para gráficos diarios. Trató de implementar algunas reglas VP NNFX Este script tiene un SSL / Línea de base (se puede elegir entre el SSL o MA), un SSL secundaria para las operaciones continiuation y un tercer SSL para las operaciones de s
Green Hawk
Rashed Samir
Asesores Expertos
Green Hawk es un experto profesional en scalping. La estrategia se basa en algoritmos inteligentes de scalping que opera en determinados periodos del mercado. El sistema no utiliza estrategias arriesgadas como grid o martingala. El trading se realiza en base al retorno del precio en periodos cortos. Todas las operaciones se cierran en cuestión de horas. Voy a aumentar el precio en un futuro próximo. Próximo precio: $700 El precio final será de 2000 $. Venta sólo a través del sitio mql5 MT4 Ver
WaveTrend 3D
Rashed Samir
Indicadores
WaveTrend 3D es la versión mql de este oscilador (Por jdehorty y LazyBear). WaveTrend 3D (WT3D) es una novedosa implementación del famoso indicador WaveTrend (WT) y ha sido completamente rediseñado desde cero para abordar algunas de las deficiencias inherentes asociadas con el algoritmo tradicional WT. WaveTrend 3D es una implementación alternativa de WaveTrend que aborda directamente algunas de las deficiencias conocidas del indicador, incluidos sus extremos ilimitados, su susceptibilidad a l
Twin Range Filter
Rashed Samir
Indicadores
Este indicador es la versión mql del indicador Twin Range Filter . Descripción de la versión TradingView: Un experimento para combinar dos filtros de rango y trazar la media de ambos para suavizar las señales. Esto funciona significativamente mejor que la típica configuración ATR, pero todavía hay demasiado ruido aquí para configurar y olvidarse con los bots. Utilícelo como base de su propio sistema con filtros adicionales. Más información aquí: https: //www.mql5.com/en/users/rashedsamir/seller
SuperTrend Pro
Rashed Samir
Indicadores
Este indicador es la versión mql del indicador SuperTrend . SuperTrend es uno de los indicadores trailing stop basados en ATR más comunes. En esta versión puede cambiar el método de cálculo del ATR desde los ajustes. El método por defecto es RMA, cuando el método alternativo es SMA. El indicador es fácil de usar y da una lectura precisa sobre una tendencia en curso. Se construye con dos parámetros, a saber, el período y el multiplicador. Los valores por defecto utilizados al construir un superi
SuperTrend Pro EA
Rashed Samir
Asesores Expertos
INFORMACIÓN DEL INDICADOR SuperTrend es uno de los indicadores de trailing stop basados en ATR más comunes. En esta versión puede cambiar el método de cálculo del ATR desde los ajustes. El método por defecto es RMA, cuando el método alternativo es SMA. El indicador es fácil de usar y da una lectura precisa sobre una tendencia en curso. Se construye con dos parámetros, a saber, el período y el multiplicador. Los valores por defecto utilizados al construir un super indicador son 10 para el rango
Pro News Trader
Rashed Samir
Asesores Expertos
Pro News Trader es un avanzado robot de trading automatizado diseñado para operar las noticias sin problemas. Es increíblemente fácil de usar, simplemente conéctelo a su gráfico y él hará el resto. En el mercado de divisas, las noticias son un importante factor de movimiento del mercado, y este bot está diseñado para ayudarle a capitalizar esos movimientos. Take advantage of the promotional launch price available now. The price will increase soon, so act quickly! Para probar en el modo Probador
Local Trade Copier MT5
Rashed Samir
3 (1)
Utilidades
Local Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas en modo local . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian instantáneamente, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda menos de 1 segundo. Versión MT4 MT5 Versión Completa (Local y Remota) MT4 Versión Completa (Local y Remoto) El modo local se refiere a ambas plataformas MetaTrader ins
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario