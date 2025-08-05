Loophole

Ce robot de trading est conçu spécialement pour la paire de devises NZDCAD et fonctionne selon une stratégie de moyennage utilisant le RSI et le CCI comme indicateurs principaux.
Chaque transaction est gérée avec des niveaux dynamiques de take-profit et de stop-loss pour améliorer la gestion des risques et la rentabilité.
La stratégie a été optimisée à l’aide de six années de données historiques (2020–2025) sur le serveur d’IC Markets avec un compte de type Standard.


Recommandations:

Paire de devises: NZDCAD
Dépôt minimum: 300 USD
Compte: Hedging
Période: Toute (l'EA utilise les périodes définies dans le code de l'expert-conseil)
Type de compte: Standard (sans commission), Raw (possible, mais non optimal)
Pour de meilleurs résultats, utilisez le courtier: IC Markets, IC Trading.

Vous pouvez me contacter avec vos questions à l'adresse suivante: https://www.mql5.com/fr/users/prizmal
N'hésitez pas à m'ajouter en ami pour rester à jour avec mes dernières nouvelles et mises à jour !

Le prix de départ est de 399 $, et augmentera de 100 $ tous les dix ventes.
Les ventes seront limitées à une distribution d'environ 200 à 300 exemplaires.

Avis 1
Trade2222
1247
Trade2222 2025.08.14 16:27 
 

The time will print the reality

