Ce robot de trading est conçu spécialement pour la paire de devises NZDCAD et fonctionne selon une stratégie de moyennage utilisant le RSI et le CCI comme indicateurs principaux.

Chaque transaction est gérée avec des niveaux dynamiques de take-profit et de stop-loss pour améliorer la gestion des risques et la rentabilité.

La stratégie a été optimisée à l’aide de six années de données historiques (2020–2025) sur le serveur d’IC Markets avec un compte de type Standard.





Recommandations:

Paire de devises: NZDCAD

Dépôt minimum: 300 USD

Compte: Hedging

Période: Toute (l'EA utilise les périodes définies dans le code de l'expert-conseil)

Type de compte: Standard (sans commission), Raw (possible, mais non optimal)

Pour de meilleurs résultats, utilisez le courtier: IC Markets, IC Trading.

Vous pouvez me contacter avec vos questions à l'adresse suivante: https://www.mql5.com/fr/users/prizmal

Le prix de départ est de 399 $, et augmentera de 100 $ tous les dix ventes.

Les ventes seront limitées à une distribution d'environ 200 à 300 exemplaires.