라이브 신호 여기를 클릭하여 더 많은 정보를 확인하세요: https://www.mql5.com/ko/users/prizmal/seller

이 트레이딩 로봇은 NZDCAD 통화쌍에 맞춰 설계되었으며, RSI와 CCI를 주요 지표로 사용하는 평균 전략을 기반으로 작동합니다.

각 거래는 리스크 관리와 수익성을 향상시키기 위해 동적인 이익 실현 및 손절매 수준으로 관리됩니다.

이 전략은 IC Markets 서버의 스탠다드 계좌 유형을 기반으로 2020년부터 2025년까지의 6년간의 과거 데이터를 사용하여 최적화되었습니다.





추천사항:

통화쌍: NZDCAD

최소 입금: 300 USD

계정: 헤징

타임프레임: 아무것이나 (EA는 어드바이저 코드 내에 표시된 타임프레임을 사용합니다)

계정 유형: 스탠다드(수수료 없음), 로우(가능하지만 최적은 아님)

최상의 결과를 위해 브로커: IC Markets, IC Trading을 사용하십시오.

질문이 있으면 언제든지 문의하세요: https://www.mql5.com/ko/users/prizmal

최신 뉴스와 업데이트를 받기 위해 저를 친구로 추가하십시오!

시작 가격은 399달러이며, 10개 판매 후마다 100달러가 증가합니다.

판매는 약 200~300 부수로 제한됩니다.