Loophole

 ライブ信号

こちらでさらに詳しい情報をご覧ください: https://www.mql5.com/ja/users/prizmal/seller

最新のニュース、アップデート、進展をチェックするには、公式の PrizmaL チャンネルを購読してください！

このトレーディングロボットはNZDCAD通貨ペア向けに特化されており、RSIとCCIを主要指標として使用する平均化戦略に基づいて動作します。
各取引は、リスク管理と収益性を向上させるために、動的なテイクプロフィットとストップロスのレベルで管理されます。
この戦略は、IC Marketsサーバーのスタンダードアカウントタイプで、2020年から2025年までの6年間の履歴データを使用して最適化されました。


推奨:

通貨ペア: NZDCAD
最低入金額: 300 米ドル
アカウント: ヘッジング
時間枠: どれでも（EAはアドバイザーコード内で指定された時間枠を使用）
アカウントタイプ: スタンダード（手数料なし）、ロウ（可能だが最適ではない）
最良の結果を得るためには、ブローカー: IC Markets, IC Tradingをお勧めします。

質問はいつでもこちらへ: https://www.mql5.com/ja/users/prizmal
最新ニュースや更新情報を受け取るために友達追加もお忘れなく！

開始価格は399ドルで、10件販売ごとに100ドル増加します。
販売は約200〜300部の配布に制限されます。

レビュー 1
Trade2222
1262
Trade2222 2025.08.14 16:27 
 

The time will print the reality

