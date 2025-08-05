このトレーディングロボットはNZDCAD通貨ペア向けに特化されており、RSIとCCIを主要指標として使用する平均化戦略に基づいて動作します。

各取引は、リスク管理と収益性を向上させるために、動的なテイクプロフィットとストップロスのレベルで管理されます。

この戦略は、IC Marketsサーバーのスタンダードアカウントタイプで、2020年から2025年までの6年間の履歴データを使用して最適化されました。





推奨:

通貨ペア: NZDCAD

最低入金額: 300 米ドル

アカウント: ヘッジング

時間枠: どれでも（EAはアドバイザーコード内で指定された時間枠を使用）

アカウントタイプ: スタンダード（手数料なし）、ロウ（可能だが最適ではない）

最良の結果を得るためには、ブローカー: IC Markets, IC Tradingをお勧めします。

質問はいつでもこちらへ: https://www.mql5.com/ja/users/prizmal

最新ニュースや更新情報を受け取るために友達追加もお忘れなく！

開始価格は399ドルで、10件販売ごとに100ドル増加します。

販売は約200〜300部の配布に制限されます。