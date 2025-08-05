Loophole
- Experts
- Vladimir Lekhovitser
- Versione: 8.503
- Attivazioni: 20
Segnale in tempo reale
Trova di più qui: https://www.mql5.com/it/users/prizmal/seller
Ogni operazione è gestita con livelli dinamici di take-profit e stop-loss per migliorare il controllo del rischio e la redditività.
La strategia è stata ottimizzata utilizzando sei anni di dati storici (2020–2025) sul server di IC Markets con un conto di tipo Standard.
Raccomandazioni:
Coppia di valute: NZDCAD
Deposito minimo: 300 USD
Conto: Hedging
Timeframe: Qualsiasi (il EA utilizza i timeframe delineati nel codice dell'advisor)
Tipo di account: Standard (senza commissione), Raw (possibile, ma non ottimale)
Per i migliori risultati, utilizza Broker: IC Markets, IC Trading.
Se avete domande, non esitate a contattarmi su: https://www.mql5.com/it/users/prizmal
Sentitevi liberi di aggiungermi come amico per rimanere aggiornati con le mie ultime notizie e aggiornamenti!
Il prezzo iniziale è di $399 e aumenterà di $100 ogni dieci vendite.
Le vendite saranno limitate a una distribuzione di circa 200-300 copie.
The time will print the reality