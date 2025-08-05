Questo robot di trading è progettato appositamente per la coppia di valute NZDCAD e opera secondo una strategia di mediazione che utilizza RSI e CCI come indicatori principali.Ogni operazione è gestita con livelli dinamici di take-profit e stop-loss per migliorare il controllo del rischio e la redditività.La strategia è stata ottimizzata utilizzando sei anni di dati storici (2020–2025) sul server di IC Markets con un conto di tipo Standard.



Raccomandazioni:

Coppia di valute: NZDCAD

Deposito minimo: 300 USD

Conto: Hedging

Timeframe: Qualsiasi (il EA utilizza i timeframe delineati nel codice dell'advisor)

Tipo di account: Standard (senza commissione), Raw (possibile, ma non ottimale)

Per i migliori risultati, utilizza Broker: IC Markets, IC Trading.

Se avete domande, non esitate a contattarmi su: https://www.mql5.com/it/users/prizmal

Sentitevi liberi di aggiungermi come amico per rimanere aggiornati con le mie ultime notizie e aggiornamenti!

Il prezzo iniziale è di $399 e aumenterà di $100 ogni dieci vendite.

Le vendite saranno limitate a una distribuzione di circa 200-300 copie.