Loophole

5

Segnale in tempo reale

Trova di più qui: https://www.mql5.com/it/users/prizmal/seller

Rimani aggiornato con le ultime notizie, aggiornamenti e sviluppi iscrivendoti al canale ufficiale PrizmaL!
Questo robot di trading è progettato appositamente per la coppia di valute NZDCAD e opera secondo una strategia di mediazione che utilizza RSI e CCI come indicatori principali.
Ogni operazione è gestita con livelli dinamici di take-profit e stop-loss per migliorare il controllo del rischio e la redditività.
La strategia è stata ottimizzata utilizzando sei anni di dati storici (2020–2025) sul server di IC Markets con un conto di tipo Standard.


Raccomandazioni:

Coppia di valute: NZDCAD
Deposito minimo: 300 USD
Conto: Hedging
Timeframe: Qualsiasi (il EA utilizza i timeframe delineati nel codice dell'advisor)
Tipo di account: Standard (senza commissione), Raw (possibile, ma non ottimale)
Per i migliori risultati, utilizza Broker: IC Markets, IC Trading.

Se avete domande, non esitate a contattarmi su: https://www.mql5.com/it/users/prizmal
Sentitevi liberi di aggiungermi come amico per rimanere aggiornati con le mie ultime notizie e aggiornamenti!

Il prezzo iniziale è di $399 e aumenterà di $100 ogni dieci vendite.
Le vendite saranno limitate a una distribuzione di circa 200-300 copie.


Recensioni 1
Trade2222
1247
Trade2222 2025.08.14 16:27 
 

The time will print the reality

