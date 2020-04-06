Grid MA Robot MT5

Grid-Trading

Opciones de compra y venta: Puede configurar el sistema para que coloque órdenes de compra por debajo del precio de mercado y órdenes de venta por encima. De este modo, se garantiza la obtención de beneficios durante los movimientos de los precios en cualquier dirección.

Parámetro ajustable:

Niveles de Precio Máximo y Mínimo: Define el rango dentro del cual opera la red.

Distancia de la cuadrícula: Establezca el espaciado entre cada orden de compra y venta, lo que le permitirá controlar la frecuencia de las operaciones.

Volumen (Tamaño de lote): Ajuste el volumen de negociación de cada orden para gestionar el riesgo y los posibles beneficios.

Seleccione el tipo de media móvil como SMA, EMA, WMA y también el precio aplicado.