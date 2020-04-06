Fusion EA Master

https://youtu.be/U-tBtaEwaCk?si=yPZ0pFar0oyFq2SP

Fusion EA Master: La Central de Trading de Confluencia

El precio de Fusion EA Master aumentará un 5% por cada 10 copias vendidas.

Visión general

Fusion EA Master es un Asesor Experto (EA) altamente versátil y robusto desarrollado para la plataforma MetaTrader 5. Diseñado para navegar en condiciones de mercado complejas, Fusion EA Master utiliza una Estrategia de Confluencia, combinando indicadores técnicos con patrones avanzados de Acción del Precio y estrictas reglas de gestión de riesgos para identificar operaciones de alta probabilidad.

Este EA no es una simple cuadrícula o sistema de martingala; está construido sobre una base de análisis profesional de seguimiento de tendencias con protección de capital incorporada.

Características principales y ventajas

1. Estrategia de Confluencia Inteligente

Fusion EA Master valida cada operación utilizando una estricta lista de comprobación multicriterio, asegurando que los factores del mercado están alineados antes de la entrada:

  • Confirmación de Tendencia: Utiliza dos medias móviles (MA rápida/lenta) para establecer la dirección de la tendencia principal.

  • Filtro de impulso: Utiliza el indicador MACD para confirmar el fuerte impulso y los posibles puntos de inflexión.

  • Entrada dinámica: Integra el SAR Parabólico (Stop y Reverse) para determinar con precisión los niveles de entrada y salida.

  • Price Action Edge: Utiliza opcionalmente Pin Bars, Engulfing e Inside Bars para la confirmación final, mejorando la calidad de las señales de trading.

2. Gestión avanzada del riesgo y tamaño del lote

La protección del capital es primordial. Fusion EA Master ofrece opciones flexibles y seguras de gestión del dinero:

  • Tamaño de Lote Adaptable: Calcula automáticamente el tamaño del lote basándose en un porcentaje del saldo de la cuenta y la distancia del Stop Loss (basado en ATR o SL Fijo), garantizando un riesgo consistente por operación.

  • Pérdida Máxima Diaria: Establezca un límite estricto de reducción diaria ( MaxDailyLossPercent ). Si se alcanza, el EA deja de operar durante el día, protegiendo su capital de la sobreexposición.

  • Máximo de Operaciones Diarias: Limite el número de operaciones por día para evitar el exceso de operaciones en mercados agitados.

3. Gestión dinámica de operaciones

El AE supervisa las posiciones abiertas y ajusta dinámicamente su perfil de riesgo para asegurar los beneficios:

  • Función de punto de equilibrio: Mueve el Stop Loss a un nivel rentable (BreakEvenStart + Buffer) una vez que se alcanza un determinado objetivo de beneficios, eliminando el riesgo.

  • Trailing Stop: Mueve activamente el Stop Loss para seguir la acción del precio, protegiendo las ganancias no realizadas a medida que el mercado se mueve a su favor.

4. Control del Filtro Temporal

Optimice su operativa evitando periodos de baja liquidez o alta volatilidad:

  • Utilice el filtro de tiempo para definir horas específicas de negociación ( StartTradingTime / StopTradingTime ), asegurándose de que el EA sólo opera cuando las condiciones son favorables para su estrategia.

Parámetros optimizados

El EA incluye una amplia gama de entradas personalizables para adaptarse a cualquier estilo de negociación y activo:

  • Riesgo: Porcentaje de riesgo ajustable por operación y % máximo de pérdida diaria.

  • SL/TP: Opciones para Stop Loss/Take Profit fijos (en puntos) u objetivos dinámicos basados en ATR.

  • Indicadores: Períodos MACD y Media Móvil totalmente personalizables.

  • Acción del Precio: Ajustes de sensibilidad para la detección de Pin Bar y activación de patrones Engulfing/Inside Bar.


Productos recomendados
Los compradores de este producto también adquieren
Otros productos de este autor
