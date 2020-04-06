https://youtu.be/U-tBtaEwaCk?si=yPZ0pFar0oyFq2SP

Fusion EA Master: Das Confluence Trading Kraftpaket

Der Preis von Fusion EA Master erhöht sich um 5% pro 10 verkaufte Exemplare.



Überblick

Fusion EA Master ist ein äußerst vielseitiger und robuster Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Fusion EA Master wurde entwickelt, um komplexe Marktbedingungen zu navigieren, und verwendet eine Confluence-Strategie, die technische Indikatoren mit fortschrittlichen Price-Action-Mustern und strengen Risikomanagement-Regeln kombiniert, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Dieser EA ist kein einfaches Grid- oder Martingal-System, sondern basiert auf einer professionellen, trendfolgenden Analyse mit eingebautem Kapitalschutz.

Hauptmerkmale & Vorteile

1. Intelligente Konfluenz-Strategie

Fusion EA Master prüft jeden Handel anhand einer strengen Checkliste mit mehreren Kriterien, um sicherzustellen, dass die Marktfaktoren vor dem Einstieg übereinstimmen:

Trend-Bestätigung: Verwendet zwei gleitende Durchschnitte (Fast/Slow MA), um die primäre Trendrichtung zu bestimmen.

Momentum-Filter: Verwendet den MACD-Indikator, um ein starkes Momentum und potenzielle Wendepunkte zu bestätigen.

Dynamischer Einstieg: Integriert den Parabolic SAR (Stop und Reverse), um präzise Einstiegs- und Ausstiegslevel zu bestimmen.

Price Action Edge: Verwendet optional Pin Bars, Engulfing und Inside Bars zur endgültigen Bestätigung und verbessert so die Qualität der Handelssignale.

2. fortschrittliches Risikomanagement und Losgrößenbestimmung

Kapitalschutz ist von größter Bedeutung. Fusion EA Master bietet flexible und sichere Geldmanagement-Optionen:

Adaptive Lot-Größe: Berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Kontostandes und des Stop-Loss-Abstandes (ATR-basiert oder Fixed SL) und garantiert so ein gleichbleibendes Risiko pro Handel.

Maximaler Tagesverlust: Legen Sie ein striktes Limit für den täglichen Drawdown fest ( MaxDailyLossPercent ). Bei Erreichen dieser Grenze stoppt der EA den Handel für den Tag und schützt Ihr Kapital vor einem zu hohen Risiko.

Maximale tägliche Trades: Begrenzen Sie die Anzahl der Trades pro Tag, um ein Überhandeln in unruhigen Märkten zu vermeiden.

3. Dynamisches Handelsmanagement

Der EA überwacht offene Positionen und passt ihr Risikoprofil dynamisch an, um Gewinne zu sichern:

BreakEven-Funktion: Verschiebt den Stop Loss auf ein profitables Niveau (BreakEvenStart + Buffer), sobald ein bestimmtes Gewinnziel erreicht ist, und eliminiert so das Risiko.

Trailing Stop: Bewegt den Stop Loss aktiv, um der Kursentwicklung zu folgen und schützt nicht realisierte Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.

4) Zeitfilter-Kontrolle

Optimieren Sie Ihren Handel, indem Sie Perioden mit geringer Liquidität oder hoher Volatilität vermeiden:

Verwenden Sie die Zeitfilter-Eingabe, um bestimmte Handelszeiten zu definieren ( StartTradingTime / StopTradingTime ), um sicherzustellen, dass der EA nur handelt, wenn die Bedingungen für Ihre Strategie günstig sind.

Optimierte Parameter

Der EA verfügt über eine breite Palette von anpassbaren Eingaben, die für jeden Handelsstil und jedes Asset geeignet sind: