Fusion EA Master: Das Confluence Trading Kraftpaket

Der Preis von Fusion EA Master erhöht sich um 5% pro 10 verkaufte Exemplare.

Überblick

Fusion EA Master ist ein äußerst vielseitiger und robuster Expert Advisor (EA), der für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Fusion EA Master wurde entwickelt, um komplexe Marktbedingungen zu navigieren, und verwendet eine Confluence-Strategie, die technische Indikatoren mit fortschrittlichen Price-Action-Mustern und strengen Risikomanagement-Regeln kombiniert, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

Dieser EA ist kein einfaches Grid- oder Martingal-System, sondern basiert auf einer professionellen, trendfolgenden Analyse mit eingebautem Kapitalschutz.

Hauptmerkmale & Vorteile

1. Intelligente Konfluenz-Strategie

Fusion EA Master prüft jeden Handel anhand einer strengen Checkliste mit mehreren Kriterien, um sicherzustellen, dass die Marktfaktoren vor dem Einstieg übereinstimmen:

  • Trend-Bestätigung: Verwendet zwei gleitende Durchschnitte (Fast/Slow MA), um die primäre Trendrichtung zu bestimmen.

  • Momentum-Filter: Verwendet den MACD-Indikator, um ein starkes Momentum und potenzielle Wendepunkte zu bestätigen.

  • Dynamischer Einstieg: Integriert den Parabolic SAR (Stop und Reverse), um präzise Einstiegs- und Ausstiegslevel zu bestimmen.

  • Price Action Edge: Verwendet optional Pin Bars, Engulfing und Inside Bars zur endgültigen Bestätigung und verbessert so die Qualität der Handelssignale.

2. fortschrittliches Risikomanagement und Losgrößenbestimmung

Kapitalschutz ist von größter Bedeutung. Fusion EA Master bietet flexible und sichere Geldmanagement-Optionen:

  • Adaptive Lot-Größe: Berechnet automatisch die Losgröße auf der Grundlage eines Prozentsatzes des Kontostandes und des Stop-Loss-Abstandes (ATR-basiert oder Fixed SL) und garantiert so ein gleichbleibendes Risiko pro Handel.

  • Maximaler Tagesverlust: Legen Sie ein striktes Limit für den täglichen Drawdown fest ( MaxDailyLossPercent ). Bei Erreichen dieser Grenze stoppt der EA den Handel für den Tag und schützt Ihr Kapital vor einem zu hohen Risiko.

  • Maximale tägliche Trades: Begrenzen Sie die Anzahl der Trades pro Tag, um ein Überhandeln in unruhigen Märkten zu vermeiden.

3. Dynamisches Handelsmanagement

Der EA überwacht offene Positionen und passt ihr Risikoprofil dynamisch an, um Gewinne zu sichern:

  • BreakEven-Funktion: Verschiebt den Stop Loss auf ein profitables Niveau (BreakEvenStart + Buffer), sobald ein bestimmtes Gewinnziel erreicht ist, und eliminiert so das Risiko.

  • Trailing Stop: Bewegt den Stop Loss aktiv, um der Kursentwicklung zu folgen und schützt nicht realisierte Gewinne, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten bewegt.

4) Zeitfilter-Kontrolle

Optimieren Sie Ihren Handel, indem Sie Perioden mit geringer Liquidität oder hoher Volatilität vermeiden:

  • Verwenden Sie die Zeitfilter-Eingabe, um bestimmte Handelszeiten zu definieren ( StartTradingTime / StopTradingTime ), um sicherzustellen, dass der EA nur handelt, wenn die Bedingungen für Ihre Strategie günstig sind.

Optimierte Parameter

Der EA verfügt über eine breite Palette von anpassbaren Eingaben, die für jeden Handelsstil und jedes Asset geeignet sind:

  • Risiko: Einstellbarer Risikoprozentsatz pro Handel und maximaler Tagesverlust in %.

  • SL/TP: Optionen für feste Stop Loss/Take Profit (in Punkten) oder dynamische ATR-basierte Ziele.

  • Indikatoren: Vollständig anpassbare MACD- und Gleitender Durchschnitt-Perioden.

  • Preis-Aktion: Empfindlichkeitseinstellungen für Pin Bar-Erkennung und Aktivierung von Engulfing/Inside Bar-Mustern.


The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Stabilized Funds EA
Albert Villar I Ortiz
Experten
Stabilized Funds EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Währungspaar EURUSD entwickelt wurde. Stabilized Funds EA verwendet keine Martingale und Grid, alle Trades sind durch StopLoss und TakeProfit abgedeckt. Stabilized Funds EA arbeitet nur mit dem Währungspaar EURUSD. Stabilized Funds EA ist seit mehr als 5 Jahren im Strategy Tester getestet worden . *******************************************************************************************************************************
CobWeb Ultimate Pro MT5
Abubakar Abu Saidu
Experten
Einführung von CobWeb Ultimate Pro: Der fortschrittlichste und umfassendste Expert Advisor für jahrzehntelangen Handel Beschreibung: CobWeb Ultimate Pro ist ein Höhepunkt von über 10 Jahren Expert Advisor-Entwicklung und umfangreicher Handelserfahrung. Dieser hochmoderne EA kombiniert mehr als 10 Strategien, von denen jede sorgfältig entworfen und optimiert wurde. Mit einer Reihe ausgefeilter Handelstechniken und Analysemethoden bietet CobWeb Ultimate Pro Händlern einen beispiellosen Vorteil a
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
Yen Spike Chaser
Stephen Chukwuemeka Ajokubi
Experten
Yen Spike Chaser ist ein professioneller Expert Advisor (EA) für den Handel mit einem einzelnen Asset und einem einzelnen Zeitrahmen (H4), der speziell auf große Kursbewegungen des USD/JPY abzielt. Nach sechs Jahren manuellen Handels habe ich beschlossen, meine Vorteile zu systematisieren, und Yen Spike Chaser ist eine davon: einfache Regeln und fehlerfreie Ausführung. Dieser EA nutzt ausgefeilte Algorithmen, um hochwahrscheinliche Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und bietet gleichzeitig
Wabi Sabi
Marc Maina Mwangi
4.33 (3)
Experten
EINLEITUNG Wabi Sabi ist ein Expert Advisor, der sowohl in niedrigen als auch in hohen Zeiträumen arbeitet. In niedrigeren Analysezeiträumen verhält er sich wie ein HFT-Bot und in höheren Analysezeiträumen verringert sich seine Handelsfrequenz erheblich. INDIKATOREN Er verwendet zwei Indikatoren, um Trades einzugehen. Dies sind der Relative Strength Index (RSI) und die Bollinger Bands. Er zielt auf Preisrückgänge sowohl innerhalb der oberen als auch der unteren Grenzen der Bollinger Bands. E
FREE
Pips Sniper hunt
Shady Ahmed Ali Obda
Experten
Dieses Programm arbeitet auf der MT5-Plattform und auf einem Zeitrahmen von 30 Minuten, und der Mindesteinzahlungsbetrag muss mindestens $ 3000 und erreichen Gewinne von bis zu 100% des Einzahlungsbetrags und ist kompatibel mit den meisten MT5-Plattformen und erzielt die besten Ergebnisse mit dem EUR/USD-Paar und daher ist es das beste mit diesem Paar nur Eines der besten Programme für Scalping-Händler Fans
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Experten
Monarch Scalper Elite Einführungspreis $149, nach 10 Verkäufen steigt er auf $249 Monarch Scalper Elite ist ein Expert Advisor, der eine Handelslogik anwendet, die auf Ausbruchs- und potenziellen Umkehrbedingungen basiert. Das System beinhaltet Volatilitätsfilterung und sitzungsbasierten Betrieb, so dass Trades nur unter benutzerdefinierten Bedingungen ausgeführt werden. Der EA verwendet keine Martingale- oder Grid-Techniken. Alle Trades folgen den vom Benutzer festgelegten Risikoparametern. Sys
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
Experten
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - Institutionelle Intelligenz trifft auf Smart Money Architektur WO ZENTRALBANKLOGIK AUF ALGORITHMISCHE PRÄZISION TRIFFT SET DATEI: MQL5 CHAT LINK IM VERKAUF: NUR $977.00 - GÜLTIG FÜR DIE NÄCHSTEN 10 VERKÄUFE NÄCHSTER PREIS $9977.00 SCHNELL SYSTEM ÜBERSICHT BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP stellt die Konvergenz von zwei dominanten Marktparadigmen dar: Inner Circle Trader (ICT) Methodik und Smart Money Concepts (SMC) - synthetisiert in einem einheitlichen, autonomen Handelsra
Jesversal EA
Justine Kelechi Ekweh
Experten
Jesversal Universelle MT5-Expert-Advisor (EA) Dokumentation Überblick Jesversal ist ein fortschrittlicher Universal-Expert-Advisor (EA) für MetaTrader 5, der eine umfassende Handelsautomatisierung mit mehreren Signalintegrationen und ausgeklügelten Risikomanagementstrategien bietet. Hauptfunktionen 1. Multi-Indikator-Signalverarbeitung Unterstützt bis zu drei verschiedene Indikatoren gleichzeitig Kann bis zu 16 verschiedene Buffer-Signale verarbeiten Indikator 1 und 3 können bis zu 4 Signalbuffe
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
4.05 (44)
Experten
Der EA findet das größte Volumen auf dem Markt und bestimmt das Niveau für den Einstieg. Nach dem Überschreiten des Niveaus in Richtung des Durchbruchs wird eine Markt-Order eröffnet, wobei der EA ein zweiseitiges Auftragsnetz aufbaut, das sich dem Markt anpasst. Jede Auftragsrichtung arbeitet separat und hat ihren eigenen Take-Profit. Auf diese Weise deckt der Berater den gesamten Trend ab, ausgehend von seinem Beginn, während der Berater perfekt den flachen Marktzustand durchläuft und in beide
FREE
PipFinite Trend Grid EA MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.75 (8)
Experten
Der offizielle "GRID EA" mit PipFinite Trend PRO Ein intelligenter Trendfolge-EA, der Trend PRO Indikatorsignale in einer einzigartigen Rasterstrategie verwendet. Trend Grid EA nimmt das Signal von Trend PRO Indikator auf den ersten Handel dann baut nachfolgende Trades, wenn die Bewegung geht gegen sie. Der innovative Grid-Algorithmus verwaltet jede Position, um sicherzustellen, dass jeder Korb mit einem positiven Nettogewinn geschlossen wird. LIVE-KONTOÜBERWACHUNG Echtzeit-Kontoüberwachung
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experten
Kostenlos für begrenzte Zeit ab Jan 2026 Preis zurück zu 7777$ Carbon 2 EA - Grid-basierter Expert Advisor mit Wiederherstellung für MetaTrader 5 Carbon 2 EA ist ein automatisierter Expert Advisor, der für MetaTrader 5 entwickelt wurde, um Trades mit einem kontrollierten Grid-Recovery-Ansatz mit benutzerdefinierten Parametern und transparentem Verhalten zu verwalten. Dieses Produkt ist für erfahrene Trader gedacht, die Grid-basierte Strategien und die damit verbundenen Risiken verstehen. Plattfo
FREE
DeMarshall Pip Hunter EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experten
DeMarshall Pip Hunter EA ist ein leistungsfähiger und fortschrittlicher Trading Expert Advisor, der mit Zuversicht entwickelt und gebaut wurde, um Händlern auf dem Finanzmarkt zu helfen. Dieser Expert Advisor nutzt hochentwickelte Algorithmen und technische Analysen, um profitable Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Trades mit Präzision auszuführen. Er ist mit Funktionen wie Trenderkennung, Risikomanagement und anpassbaren Einstellungen ausgestattet, um verschiedenen Handelsstilen und Prä
Ultra AI Pro
Smart Trading Robots Ltd
Experten
***Limitiertes Einführungsangebot! Ultra AI Pro wird für die ersten 50 Benutzer kostenlos zum Download angeboten! Danach wird es zum vollen Preis angeboten. Im Gegenzug bitten wir Sie nur darum, uns Feedback zu geben, Ultra AI Pro zu bewerten und einen Kommentar zu hinterlassen. Ultra A.I Pro ist ein hochentwickelter Trading-Bot, der auf Werte mit einem starken langfristigen Haltepotenzial und robusten Marktwachstumsfundamentaldaten zugeschnitten ist, die typischerweise mit Indizes wie dem NAS10
Blotter Pips
Peter C Anyamele
Experten
Blotter Pips EA Blotter Pips EA ist ein hochleistungsfähiges Handelssystem, das entwickelt wurde, um Ihre Handelsstrategie mit dem Fokus auf Präzision, Einfachheit und Rentabilität zu optimieren. Es wurde mit fortschrittlichen Algorithmen und einem Schwerpunkt auf Marktanpassung entwickelt und bietet eine nahtlose Handelserfahrung, auch für Anfänger. Hauptmerkmale Plug and Play: Mit Blotter Pips EA sind keine komplexen Setups erforderlich. Befestigen Sie ihn einfach an Ihrem Chart, konfigurieren
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experten
Bolic Eagle EA - Fortgeschrittener Parabolic SAR-gesteuerter Handelsalgorithmus Übersicht Bolic Eagle EA ist eine hochentwickelte algorithmische Handelslösung für Händler, die ein hochgradig anpassungsfähiges und automatisiertes System suchen, das auf dem Parabolic SAR-Indikator basiert. Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um Marktumkehrungen zu erkennen und zu nutzen, indem er die Präzision des Parabolic SAR nutzt und mit optionalen Trendbestätigungstools, fortschrittlichen Risikoman
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experten
Flex Gold System ist ein Reversal EA, der die Umkehrung des Goldpreises mit hoher Genauigkeit in einem Zeitrahmen von 30 Minuten finden kann. Der EA ist an das Verhalten des Goldpreises angepasst und kann in Situationen hoher Volatilität überleben. Händler können die Losgröße anpassen, um mehr Gewinn zu erzielen, aber auf der anderen Seite wird das Risiko höher sein, so dass Sie einen Stop-Loss mit USD oder einem Prozentsatz des Guthabens setzen können. Der EA wurde von einem professionellen Gol
Hunting Cat Scalper MT5
Pak Hong Poon
5 (1)
Experten
Hunting Cat Scalper ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der in erster Linie auf den USDJPY ausgerichtet ist und potenzielle Ausbruchsniveaus in bestimmten Kursmustern identifiziert, um dann mit den Ausbrüchen zu handeln. Eine KOSTENLOSE Kopie von Superdog Pro wird beim Kauf von Hunting Cat Scalper verschenkt. Kontaktieren Sie mich für weitere Details und Bedingungen. Aktueller Preis: $349 --> (Nächster Preis $449) Live-Signal: Set C (mit Trailing-Stop) : https://www.mql5.com/en/signals/22
Dynamic Volatility Breakout
The Hung Ngo
Experten
Dynamic Volatility Breakout EA - Präzisionshandel für MetaTrader 5 Entfesseln Sie die Kraft des Breakout-Handels mit dem Dynamic Volatility Breakout EA , einem hochentwickelten Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 (MT5). Dieser vollautomatische EA wurde von Shi Xiong entwickelt und erfasst hochwahrscheinliche Ausbruchsgelegenheiten, die durch die Marktvolatilität ausgelöst werden. Er ist ideal für Händler, die mit minimalem Aufwand eine konstante Performance erzielen möchten. Er wurde für XAUUSD
Prism Smart
VALU VENTURES LTD
Experten
Prism Smart High Performance V12.45 - API Enhanced Complete Edition Professional Trading System with Real-Time Intelligence 37 Independent Strategies | Live API Integration | Banking Grade Control | AI/ML Enhancement KEY HIGHLIGHTS 37 Individual Strategies - Complete independence with individual tracking. Real API Integration - Live news, economic data, and VIX volatility feeds. Banking Grade Quality - Institutional-level performance standards. Smart Auto-Lot System - Dynamic position sizing wi
Market Mastery Pro
VALU VENTURES LTD
Indikatoren
Ultimate Professional Trading Analysis System A comprehensive multi-indicator trading system combining 25 professional-grade analysis tools in a single platform. This indicator integrates Smart Money Concepts (SMC) analysis with traditional technical indicators and advanced features for complete market analysis. Core Features: 10 Smart Money Concepts indicators including Order Blocks, Fair Value Gaps, Break of Structure, Liquidity Sweeps, Supply/Demand zones, Market Maker patterns, Premium/Disc
Black rock Dynamics Scalping
Hector Felipe Zuluaga Zuleta
Experten
BLACKROCK DYNAMICS SCALPING Es handelt sich um einen Experten-Assistenten, der mit seiner MICRO LOTES-Strategie, die so konzipiert ist, dass sie mit einem DROWDON von weniger als 10 % auf lange Sicht funktioniert und die Kunden schützt, konstant und vermietbar ist. Este Asesor Experto, es la evolución de BLACKROCK DYNAMISCH Y a diferencia de su predecesor, fue diseñado para tener una ALTA TASA DE OPERACIONES, no necesita EXPERIENCIA EN TRADING para poder usarlo, PERO recomendamos realizar la AL
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experten
Classic Market Surfer EA - Eine zeitlose, bewährte Strategie für den Goldhandel Jahrelang war diese leistungsstarke Handelsstrategie der Öffentlichkeit verborgen und nur wenigen Auserwählten vorbehalten. Jetzt ist der Classic Market Surfer EA zum ersten Mal für Trader wie Sie verfügbar. Dieser EA basiert auf reinen, bewährten Handelsprinzipien und verlässt sich nicht auf trendige Gimmicks wie KI oder maschinelles Lernen. Stattdessen macht er sich eine klassische, robuste Strategie zunutze, die ü
CRT Master Theory
VALU VENTURES LTD
Experten
CRT Master Theory - Multi-Pattern Trading System Professional multi-strategy EA designed for H1 timeframe across all symbols. Combines 5 proven price action patterns with advanced filtering and risk management. Trading Strategies: False Breakout - Trades failed breakouts with optional candle range TP Inside Bar - Breakout strategy from consolidation patterns Pin Bar - Reversal signals from rejection wicks Engulfing - Momentum continuation patterns Support/Resistance - Bounce trades from key lev
Xagusd Sentinel
Wycliffe Wanjala Wanyonyi
Experten
XAGUSD SENTINEL (MT5) - Ausbruchs- und Wiederholungs-Skalierer für XAGUSD/EURUSD auf M1 Handeln Sie die Struktur, nicht das Rauschen. XAGUSD SENTINEL ist ein präziser Breakout- und Retest-Expert Advisor, der speziell für XAGUSD (Silber) und EURUSD auf dem M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er bildet dynamische Zonen von Preis-Pivots ab, plant den Einstieg bei sauberen Ausbrüchen oder schnellen Retests und verwaltet das Risiko mit Schutzmechanismen auf Basket-Ebene, so dass Sie hochfrequente Setups
LastStand Type4 Ronin
Nothpone Thamrongarchariyakul
Experten
Das Binäroptionssystem "SMA5 + Price Action" Hallo liebe Investoren, ich habe mit dem Handel mit Binären Optionen experimentiert und einige bekannte Handelssysteme in diesen EA integriert. Dies ist mein EA Name "Laststand Type4 Ronin". Ich werde Ihnen nicht sagen, was dieses Handelssystem wirklich tut.Wenn Sie es wissen wollen, bitte testen Sie es selbst. Über die Einrichtung meiner EA klicken Sie auf diesen youtube-Link.
FVG Pattern Breakout
VALU VENTURES LTD
Experten
FVG Pattern Breakout - Fair Value Gap Breakout EA Professional Forex Trading Expert Advisor for MetaTrader 5 Description The Fair Value Gap Breakout EA is an advanced algorithmic trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) formed during the Asian trading session. This sophisticated EA combines institutional trading concepts with precise market structure analysis to capture high-probability trading opportunities. Key Features Fair Value Gap Detection Automatically identifies
GoldConsistentEA
Dilyan Denkov
Experten
GoldConsistentEA - Автоматизиран бот за търговия със злато за постоянни печалби Това е напълно автоматизиран бот за търговия, проектиран за постоянни резултати и фиксирани часове за търговия. Използвайки предоставените настройки, можете да постигнете стабилни печалби с минимална намеса. Ботът търгува в двете посоки, а размерът на лота може да се регулира според вашата толерантност към риск. Аз лично търгувам с него на малка сметка с 10% риск, което се счита за агресивно. Минималният препоръчи
ICT Banker
John Muguimi Njue
Experten
ICT BANKER SOE PROP EA: Institutionelles Smart-Money-Trading-System Wir präsentieren ICT BANKER SOE PROP EA – einen fortgeschrittenen Expert Advisor, entwickelt, um wie institutionelle Marktteilnehmer zu handeln, basierend auf den Konzepten von Inner Circle Trader (ICT) kombiniert mit Smart Order Execution (SOE). Dieses hochmoderne System nutzt Marktstrukturbrüche, Liquiditätsmanipulation, Order­blöcke und Fair-Value-Gaps, um hochwahrscheinliche Set-ups über mehrere Zeitrahmen hinweg zu erfassen
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Experten
Hallo zusammen, ich möchte mich vorstellen: Ich bin   Quantum StarMan,   das elektrisierende, frischeste Mitglied der   Quantum EAs-   Familie. Ich bin ein vollautomatischer Multiwährungs-EA mit der Fähigkeit, bis zu fünf dynamische Paare zu verarbeiten:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD und USDCAD   . Mit höchster Präzision und unerschütterlicher Verantwortung bringe ich Ihr Trading-Spiel auf das nächste Level. Der Clou: Ich verlasse mich nicht auf Martingale-Strategien. Stattdessen nutze ich
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
META i9
Meta Sophie Agapova
5 (4)
Experten
META i9 – Quantenadaptiver Trading-Engine  -  Technische Referenz META i9 ist ein vollständig autonomer Expert Advisor, der auf einer dreischichtigen Architektur basiert: Quantum-State Pattern Analysis (QSPA) Neuro-Fractal Engine (NFE) Self-Correcting Trade Memory (SCTM) Beim Kauf von META i9 erhalten Sie META i7 kostenlos dazu! (Dieses Angebot ist limitiert und nur eine Woche verfügbar) Während META i7 zwei kooperative neuronale Netzwerke verwendet, geht META i9 einen Schritt weiter: Die ne
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.78 (9)
Experten
Einführung von Weltrix – Die ultimative Gold-Trading-Lösung (XAUUSD) $499 – SPÄTER -> $1999 USD WICHTIG: VERWENDEN SIE DEN EA NUR MIT DIESER SET-DATEI:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Live-Signal  USER GUIDE Sieben bewährte Strategien. Ein leistungsstarker EA. Konstante Performance. Hohe Handelsaktivität. Was Sie in diesem EA NICHT finden werden: Langfristige offene Positionen Grid-System Martingale Überoptimierte Strategien Manipulierte Backtests Durch die Kombination von sechs unabhäng
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
Flashscalp EA
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
4.75 (4)
Experten
Flashscalp EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um mit Präzision und Risikokontrolle unter verschiedenen Marktbedingungen zu arbeiten. Der Expert Advisor wendet mehrere technische Filter und Zusammenflusssignale an, um geeignete Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Hauptmerkmale: - Fortgeschrittene Einstiegslogik - Kombination von technischen Indikatoren und Preisaktionsfiltern zur Handelsbestätigung. - Risikomanagement-System - dynamische Stop-Loss-, Take
FREE
GoldFusion EA Scalper
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Experten
GoldFusion Pro - Automatisierter Multi-Strategie Handels EA GoldFusion Pro ist ein algorithmisches Handelssystem, das mehrere Strategien mit einem doppelten Risikomanagementrahmen kombiniert. Es ist für den automatisierten Handel mit verschiedenen Forex-Paaren und Zeitrahmen konzipiert. KERNFUNKTIONEN - Duale Handelsmodi - Einzelhandels- und Multi-Trade-Skalierungssystem - Flexible Take Profit / Stop Loss - dynamische ATR-basierte oder Festpunkt-Konfiguration - Umfassendes Risikomanagement - täg
Price Hunter EA
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Experten
PriceHunter EA ist ein algorithmisches Handelssystem, das Preisaktionsanalyse mit adaptiven gleitenden Durchschnitten, Volatilitätsfiltern und Momentum-Bestätigung kombiniert. Der Expert Advisor wurde entwickelt, um kurz- und mittelfristige Marktchancen zu identifizieren und gleichzeitig Signale von geringer Qualität zu vermeiden. Hauptmerkmale der Handelslogik: - Trenderkennung - identifiziert die Hauptrichtung mithilfe dynamischer EMA-basierter Filter. - Momentum Confirmation - validiert Ei
LinearRegressionChannel
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indikatoren
Linearer Regressionskanal - Indikator Der Linear Regression Channel ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der eine Regressionslinie durch den Preis über eine bestimmte Anzahl von Balken mit dynamischen Unterstützungs- und Widerstandsgrenzen aufzeichnet. Zentrale Linie (blau-violett): Stellt die lineare Regressionslinie (Best-Fit-Linie) basierend auf dem ausgewählten Preistyp (Close oder High/Low) dar. Obere Linie ( Limette ): Stellt das regressionsbasierte Widerstandsniveau dar, das ents
FREE
Fusion Signal
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indikatoren
Fusion Signal - ATR HiLo Channel SMP TT (Multi-Timeframe-Indikator) Fusion Signal ist ein fortschrittlicher MT4-Indikator, der ATR-basierte Volatilitätskanäle mit geglätteten gleitenden Durchschnitten und konfigurierbaren Signalpfeilen kombiniert. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, die Trendrichtung, dynamische Unterstützungen/Widerstände und handlungsfähige Ausbruchs-/Umkehrpunkte mit Multi-Timeframe-Präzision zu identifizieren. Der Indikator ist in hohem Maße konfigurierbar und eignet
FREE
Fusion Trend
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indikatoren
Fusion Trend - Multi-Signal-Indikator Fusion Trend (Alpha Trend) ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der Markttrends erkennt und automatische Kauf- und Verkaufssignale liefert. Er kombiniert ATR, RSI, MFI und Trendfolgelogik für die technische Analyse auf jedem Zeitrahmen. Merkmale: - Alpha- & Offset-Linien - visualisieren den Haupttrend und seinen Offset. - Kauf- und Verkaufssignale - automatische Pfeile erscheinen, wenn ein Trendwechsel erkannt wird. - Adaptiver ATR-Filter - p
Parabolic MA
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indikatoren
Parabolic MA Pro - Fortschrittliches Handelssystem Erkennen Sie die Trendwende mit Präzision dank unseres einzigartigen Systems, das SAR Parabolique und Moyenne Mobile kombiniert! WESENTLICHE MERKMALE INNOVATIVES HYBRIDES SYSTEM SAR Parabolique berechnet auf dem Moyenne Mobile ( anstelle des direkten Preises) Filterung von Fehlsignalen durch doppelte Validierung Exklusiver Algorithmus zur Rückkehr der Tendenz VORWARNUNGEN Akustische Benachrichtigung an den Rückgabestellen Automatische Erkennung
FREE
Dynamic Range Pro
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indikatoren
Dynamic Range Pro - Indikator Dynamic Range Pro ist ein technischer Indikator, der entwickelt wurde, um wichtige Marktzonen zu visualisieren, indem er einen dynamischen Kanal auf der Basis von Preisextremen aufzeichnet. Hauptmerkmale: Dynamischer Kanal, der anhand der höchsten Höchst- und niedrigsten Tiefststände über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird. Mittellinie zur Darstellung des Preisgleichgewichts. Kompatibel mit mehreren Instrumenten und Zeitrahmen. Eingaben: PeriodePR: Legt die An
FREE
Line Master
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indikatoren
Line Master - Trend-Linien & Richtungspfeile Line Master ist ein professioneller Trendindikator für MetaTrader 5. Er hilft Händlern, die Marktrichtung zu erkennen, indem er schnelle und langsame Trendlinien kombiniert und Pfeile an Trendwechselpunkten erzeugt. Eigenschaften: Langsame Trendlinie: Repräsentiert den allgemeinen Markttrend. Schnelle Trendlinie: Reagiert schnell auf kurzfristige Preisänderungen. Farbcodierte Linien: Aufwärtstrend: DodgerBlue Abwärtstrend: Karminrot Trend-Pfeile: Sign
FREE
