Price Hunter EA

PriceHunter EA es un sistema de trading algorítmico que combina el análisis de la acción del precio con medias móviles adaptativas, filtros de volatilidad y confirmación de momentum. El Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de mercado a corto y medio plazo, evitando las señales de baja calidad.





Características clave de la lógica de negociación:





- Detección de Tendencia - identifica la dirección principal utilizando filtros dinámicos basados en EMA.

- Confirmación del Momentum - valida las entradas mediante osciladores y análisis de volumen para reducir las señales falsas.

- Adaptación a la volatilidad - los filtros basados en ATR ayudan a evitar operar en condiciones inestables o de baja volatilidad.

- Estrategia de salida inteligente: los niveles dinámicos de stop-loss y take-profit se ajustan automáticamente en función de la estructura del mercado.





Gestión del riesgo y del dinero:





- Dimensionamiento de lotes fijo o dinámico en función del saldo o la equidad.

- Opciones de stop-loss, trailing stop y breakeven basadas en ATR.

- Función de cierre parcial y filtros de operaciones para controlar el diferencial y el deslizamiento.

- Protección integrada contra una reducción excesiva.





Características adicionales:





- Funciona con pares de divisas, índices, metales y criptoinstrumentos.

- Adecuado para scalping, intradía y swing trading.

- Compatible con cualquier marco temporal de M1 a D1.

- Enfoque sin martingala ni rejilla para una exposición al riesgo controlada.

- Incluye panel de negociación en el gráfico y notificaciones de alerta.





PriceHunter EA proporciona un marco automatizado para una negociación disciplinada y una gestión eficiente del riesgo en múltiples condiciones de mercado.



