Price Hunter EA
- Asesores Expertos
- Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
PriceHunter EA es un sistema de trading algorítmico que combina el análisis de la acción del precio con medias móviles adaptativas, filtros de volatilidad y confirmación de momentum. El Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de mercado a corto y medio plazo, evitando las señales de baja calidad.
Características clave de la lógica de negociación:
- Detección de Tendencia - identifica la dirección principal utilizando filtros dinámicos basados en EMA.
- Confirmación del Momentum - valida las entradas mediante osciladores y análisis de volumen para reducir las señales falsas.
- Adaptación a la volatilidad - los filtros basados en ATR ayudan a evitar operar en condiciones inestables o de baja volatilidad.
- Estrategia de salida inteligente: los niveles dinámicos de stop-loss y take-profit se ajustan automáticamente en función de la estructura del mercado.
Gestión del riesgo y del dinero:
- Dimensionamiento de lotes fijo o dinámico en función del saldo o la equidad.
- Opciones de stop-loss, trailing stop y breakeven basadas en ATR.
- Función de cierre parcial y filtros de operaciones para controlar el diferencial y el deslizamiento.
- Protección integrada contra una reducción excesiva.
Características adicionales:
- Funciona con pares de divisas, índices, metales y criptoinstrumentos.
- Adecuado para scalping, intradía y swing trading.
- Compatible con cualquier marco temporal de M1 a D1.
- Enfoque sin martingala ni rejilla para una exposición al riesgo controlada.
- Incluye panel de negociación en el gráfico y notificaciones de alerta.
PriceHunter EA proporciona un marco automatizado para una negociación disciplinada y una gestión eficiente del riesgo en múltiples condiciones de mercado.
