Price Hunter EA

PriceHunter EA es un sistema de trading algorítmico que combina el análisis de la acción del precio con medias móviles adaptativas, filtros de volatilidad y confirmación de momentum. El Asesor Experto está diseñado para identificar oportunidades de mercado a corto y medio plazo, evitando las señales de baja calidad.

Características clave de la lógica de negociación:

- Detección de Tendencia - identifica la dirección principal utilizando filtros dinámicos basados en EMA.
- Confirmación del Momentum - valida las entradas mediante osciladores y análisis de volumen para reducir las señales falsas.
- Adaptación a la volatilidad - los filtros basados en ATR ayudan a evitar operar en condiciones inestables o de baja volatilidad.
- Estrategia de salida inteligente: los niveles dinámicos de stop-loss y take-profit se ajustan automáticamente en función de la estructura del mercado.

Gestión del riesgo y del dinero:

- Dimensionamiento de lotes fijo o dinámico en función del saldo o la equidad.
- Opciones de stop-loss, trailing stop y breakeven basadas en ATR.
- Función de cierre parcial y filtros de operaciones para controlar el diferencial y el deslizamiento.
- Protección integrada contra una reducción excesiva.

Características adicionales:

- Funciona con pares de divisas, índices, metales y criptoinstrumentos.
- Adecuado para scalping, intradía y swing trading.
- Compatible con cualquier marco temporal de M1 a D1.
- Enfoque sin martingala ni rejilla para una exposición al riesgo controlada.
- Incluye panel de negociación en el gráfico y notificaciones de alerta.

PriceHunter EA proporciona un marco automatizado para una negociación disciplinada y una gestión eficiente del riesgo en múltiples condiciones de mercado.

Productos recomendados
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Asesores Expertos
Correlation Beast V2.05 - ¡Aumenta tus operaciones en Forex! Desbloquea el poder de las correlaciones de divisas con Correlation Beast V2.5 , ¡el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 4! Diseñado para los traders que anhelan precisión y rentabilidad, este EA aprovecha las estrategias avanzadas de correlación para identificar operaciones de alta probabilidad. Tanto si eres principiante como profesional, ¡esta herramienta es tu clave para dominar el mercado Forex! ¿Por qué elegir Co
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Mr Beast Heiken Ashi
Luis Mariano Vazquez Marcos
Asesores Expertos
MR BEAST HEIHIN ASHI RECOMENDED H1 EUR USD La Estrategia Heikin Ashi es una técnica de análisis de velas utilizada por el Asesor Experto para identificar tendencias y tomar decisiones informadas en los mercados financieros. Esta estrategia se basa en la interpretación de los patrones de velas modificados de Heikin Ashi en lugar de las velas tradicionales. Este robot de trading de Forex ha sido desarrollado por MRBEAST como una herramienta para facilitar el trading intradía. Tenga en cuenta que e
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Asesores Expertos
Classic Market Surfer EA - Una estrategia atemporal y probada para operar con oro Durante años, esta poderosa estrategia de trading ha estado oculta al público, reservada para unos pocos elegidos. Ahora, por primera vez, el EA Classic Market Surfer está disponible para traders como usted. Construido sobre principios de trading puros y probados con el tiempo, este EA no se basa en trucos de moda como la IA o el aprendizaje automático. En su lugar, aprovecha una estrategia clásica y robusta que ha
High Quality EA
Abdullah Alrai
Asesores Expertos
Presentamos nuestro potente Asesor Experto (EA), específicamente optimizado para operar en oro en el marco de tiempo M5. Ya sea que seas un trader experimentado o un principiante, este EA está diseñado para simplificar el trading y maximizar tu potencial de ganancias. ### Características Clave: - **Operación en Oro Optimizada**: El EA está ajustado para operar oro en el marco de tiempo M5, asegurando que capture operaciones con alta probabilidad. ¡Nuestro equipo ha dedicado innumerables horas
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Asesores Expertos
EA KOGORO TREND RENTABLE MÁS ALTO, FLEXIBLE Y SEGURO EA KOGORO es un robot que opera sobre el principio más básico del mercado: "La Tendencia es Amiga" combinado con el principio de Martingala mejorado con muchas veces más seguridad que la Martingala convencional. - EA KOGORO es un robot EA totalmente automático para pares establecidos. - El principio de balanceo de órdenes, bajo DD protege mejor las cuentas para obtener altos beneficios. - Apertura y cierre de órdenes es realmente flex
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
Advanced Moving Average EA
Steve Zoeger
Asesores Expertos
Robot avanzado de media móvil (Maab pro 2)   =============== Este Robot está totalmente automatizado y ha sido creado para todo el mundo. El Robot funciona también en las cuentas de centavos. El Ea se basa en medias móviles ========================================= Usted puede configurar qué promedios móviles que desea cruzar. Pero tenga en cuenta que si utiliza un marco más pequeño obtendrá más señales, y también considere el beneficio cuando hay un cruce pero el mercado está opera
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
Maximo Momentum UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECI
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Asesores Expertos
Super rejilla novena generación (noveno) es otro tipo de rejilla EA en esta población enorme sistema de divisas, esta EA no utilizar ningún indicador para evitar cualquier señalización falsa para abrir o cerrar órdenes de posición. Este EA se abrirá pendiente de parada de orden y el límite en la primera vez EA ejecutar, a continuación, mantener todo orden abierto con forma única para equilibrar la cuenta de margen libre y hacer que el crecimiento de la equidad. Este EA tiene un sistema único no
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
Argo Gridosaur MT4
Encho Enev
Asesores Expertos
El Argo Gridosaur es un simple pero fiable Grid trading expert, que está optimizado para trabajar principalmente con los pares de divisas GBPUSD, EURGBP, pero también se puede utilizar con: EURUSD, USDCAD . Diseñado para terminales MT5 y MT4. Los principales indicadores - RSI y WPR, que utiliza son suficientes para determinar la naturaleza del movimiento futuro a corto plazo. Se utiliza un sistema de recuperación inteligente, que permite la apertura de más de una orden. El experto es adecuado ta
Baby Shark
Tran Quang Trung
5 (1)
Asesores Expertos
Este es un robot de comercio de acción de precios, el EA se apegará a la tendencia a medio plazo y el precio para entregar las operaciones. Las órdenes siempre están protegidas por los puntos de stop loss establecidos por el usuario. Con el sistema de gestión de capital, que ayudará a que la EA opera de acuerdo con su propósito. Telegrama : https://t.me/trungtqIT Timeframe es H1. Saldo mínimo de la cuenta: 100$. La atención es importante: EA sólo prueba en vivo en demo o cuentas reales. Backtest
CodEx 4
Anton Gorin
2.5 (4)
Asesores Expertos
El funcionamiento del Asesor Experto CodEx 4 se basa en patrones compuestos por velas consecutivas. Las posiciones se cierran cuando aparecen señales opuestas. Las secuencias de velas se codifican en un número entero de acuerdo con la siguiente regla. El número de código debe convertirse a forma binaria y el bit más alto debe descartarse. La secuencia de bits resultante codifica una secuencia continua de velas, donde 1 es una vela alcista, 0 es una vela bajista. Los bits más altos codifican las
FREE
AI Night Gold TI
Roman Mamonov
5 (1)
Asesores Expertos
Night Trading Gold Advisor, basado en Neural Network, es una herramienta innovadora para inversores y comerciantes que buscan automatizar sus estrategias en el mercado nocturno. Este asesor utiliza tecnologías avanzadas de aprendizaje automático y redes neuronales para analizar datos y tomar decisiones comerciales. El costo inicial del asesor es $190, las primeras 10 copias, el siguiente cambio de precio es $490, el costo final del asesor es $1490 Desarrollar código para una red neuronal en una
PinBar Hunter MT4 EA
Dmitrijs Ivanajevs
Asesores Expertos
>>> COPIA <<< Descripción: PinBar Hunter MT4 EA PinBar Hunter MT4 EA es un asesor experto para MetaTrader 4 basado en la estrategia clásica de Price Action: entradas de trading basadas en patrones de Pin Bars. El EA identifica potenciales velas de inversión (Pin Bars) y ejecuta operaciones de acuerdo con los filtros definidos y los parámetros de gestión de riesgos. Es impulsado por el indicador personalizado PinBar Hunter MT4 , que muestra visualmente las señales en el gráfico. Los comprado
Karman
Vladislav Filippov
Asesores Expertos
Karman es un asesor de operaciones totalmente automatizado que trabaja en un marco temporal de М30. Los ajustes del asesor se basan en la negociación segura, cuya esencia es cerrar la operación, al tiempo que se consigue un dinamismo de rentabilidad positivo de varios puntos, lo que permite al usuario reducir los costes de apertura de operaciones perdedoras. El Asesor Experto es multifuncional y no requiere un tipo específico de cuenta para el funcionamiento normal de todas las funciones incorpo
FTMO Trading Bot
Samuel Kiniu Njoroge
5 (2)
Asesores Expertos
Space FX EA está específicamente optimizado para operar únicamente con EURUSD.       Utilizando cálculos avanzados, gestiona sus operaciones automáticamente.       Le recomiendo encarecidamente que lo pruebe en el mercado en vivo. Alternativamente, puede ver la señal en vivo en cuentas de $500 y $1000. Vale la pena señalar que Space FX EA tiene la configuración predeterminada, por lo tanto, después de la compra, envíeme un mensaje privado para establecer la configuración correcta según el difere
Double Decker
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 Versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Doble Decker EA Entradas de Precisión Usando el Oscilador Acelerador + Envolventes Double Decker es un potente Asesor Experto que combina el Oscilador Acelerador (AC) para la detección temprana del impulso con el indicador Envelopes para filtrar la dirección de la tendencia y los límites dinámicos del precio. Estrategia principal: Utiliza el Oscilador Acelerador para identific
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Asesores Expertos
RSI Double Cross Robot es un asesor experto totalmente automatizado basado en un concepto de impulso clásico pero potente: el cruce de dos indicadores RSI con periodos diferentes. El robot identifica los cambios de tendencia y los cambios de impulso del mercado mediante el seguimiento de la interacción entre los valores rápidos y lentos del RSI. Las operaciones sólo se abren cuando aparecen señales direccionales claras, mientras que un filtro de volatilidad incorporado ayuda a evitar condiciones
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Reef Scalper
Charles Crete
Asesores Expertos
Reef Scalper es un EA de scalping agresivo. Utiliza principalmente las Bandas de Bollinger y el indicador SAR Parabólico , que detecta rápidamente pequeños cambios de tendencia en plazos cortos. El bot coloca órdenes pendientes para reaccionar rápidamente al tomar beneficios. Su método de recuperación se basa en un sistema de rejilla con una martingala opcional , y puede abrir hasta 15 posiciones de recuperación con un multiplicador de tamaño de lote . Utilizando un contador de ticks , el bot no
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Asesores Expertos
Smart Funded EA es un asesor experto diseñado para pasar los desafíos HFT de firmas prop que permiten su uso. ¿Qué firmas prop HFT puedo usar? Ha sido probado en casi todos los desafíos HFT de firmas prop con un 100 % de tasa de éxito, como Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave y todos los demás desafíos MT4 permitidos por HFT. ¿Qué firma prop HFT
Happy Nation EA
Andrijana Radojevic
Asesores Expertos
LAUNCH PROMO – LIMITED TIME OFFER% Precio: 99 dólares ¡¡¡IMPORTANTE!!! Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones detalladas de configuración. SETFILES - ¡DESCARGA AQUÍ! HAPPY NATION EA es un sistema automatizado de última generación construido para todos los pares AUD, que combina una estructura de red inteligente y controlada con filtros avanzados de adaptación al mercado. Ofrece una reducción ultrabaja (1-5%) , ciclos comerci
Gold StronGer Mt4
Fabio Fidelis Costa
Asesores Expertos
Descubra un robot de trading automatizado especialmente desarrollado para XAUUSD, diseñado para operar eficientemente sin utilizar estrategias arriesgadas como Martingala, Promedio o Cuadrícula. Este Asesor Experto ha sido rigurosamente probado y aprobado, asegurando estabilidad y resultados consistentes en diferentes escenarios de mercado. Características principales: Estrategia Avanzada y Segura: El robot utiliza una combinación de algoritmos de análisis técnico y movimiento de precios, evit
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Quantum Gold Bot MT4 es un robot de negociación de alta frecuencia (asesor) para el mercado del oro (XAUUSD), que trabaja según el principio de scalping. Está diseñado para capturar instantáneamente y utilizar los impulsos de precios - movimientos bruscos de precios en cortos períodos de tiempo. la lista completa para su comodidad está disponible https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Presentamos el robot Quantum Gold Bot, su asistente indispensable en el complejo mundo del trading en
EA Bollinger Band High Distance
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
El EA de las Bandas de Bollinger es una popular herramienta de análisis técnico utilizada por operadores e inversores para analizar la volatilidad de los precios y los posibles puntos de reversión de los precios en los mercados financieros, como las acciones, las divisas o las criptodivisas. Constan de tres líneas: La banda media: Suele ser una media móvil simple (SMA) del precio durante un periodo específico. El periodo más utilizado es el de 20 años. La banda superior: Es la suma de la banda m
Project Infinity
Sergey Yarmish
Asesores Expertos
El Asesor Experto Infinity es un scalper. Cuando se rompen los niveles de resistencia y soporte, se abren operaciones en la dirección del movimiento del precio. Las posiciones abiertas se gestionan mediante varios algoritmos basados en la situación actual del mercado (stop loss y take profit fijos, trailing stop, mantenimiento de posiciones en caso de indicación de tendencia, etc.). Requisitos para el broker El EA es sensible al spread, a los deslizamientos y a la calidad de ejecución. Se recom
Scalper Grid
Sze Yu Ma
4.67 (3)
Asesores Expertos
Resumen de características Este EA aprovecha las estrategias y algoritmos de las dos estrategias más populares, scalping y grid trading. Después de sintonizarlo no sólo se aprovecha de la alta tasa de ganancias del scalper, sino también de la alta capacidad de recuperación del sistema grid en el caso de una tendencia inesperada. La configuración por fases le permite afinar las estrategias de volumen, take-profit, etc. de forma diferente en diferentes niveles de grid y equity. También permite al
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pendientes inteligentes y un estricto control del riesgo , siendo adecuado para todos los pares Forex y el oro (XAUUSD) . El sistema ofrece su mejor rendimiento en cuentas ECN con spreads infe
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Asesores Expertos
AlphaCore System es un asesor de trading profesional para MetaTrader 4 , que utiliza una estrategia de trading basada en el análisis dinámico de extremos locales y la predicción estadística de rupturas . === ¡Compre AlphaCore System para MT5 y obtenga AlphaCore System para MT5 gratis! === ¡Para más detalles, contácteme vía mensaje privado! Concepto de Trading El asesor opera utilizando la metodología de corredores de precios adaptativos . El sistema monitorea continuamente la formación de zonas
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Asesores Expertos
CyNera: Su Trading, Nuestra Tecnología Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio sube según el número de licencias vendidas Copias disponibles: 4 Operar con oro, uno de los instrumentos más volátiles del mercado, exige precisión, análisis profundo y una sólida gestión del riesgo. El Asesor Experto de CyNera integra perfectamente estos elementos en un sistema sofisticado diseñado para la negociació
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Asesores Expertos
KonokaSystemNEO es una de las tres hermanas ( NEO, JOY, FUN ) basadas en KonokaSystem con una nueva personalidad y es un EA original. El estilo de comercio es el comercio del día dirigido a la medianoche hasta el mediodía hora de Japón. El par de divisas es "USDJPY" y la entrada se realiza al precio de apertura de M5. Cada una de las tres hermanas tiene una lógica diferente y está equipada con dos tipos de entradas y dos tipos de salidas. No se utiliza ninguna lógica de rejilla ni de martingala
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Asesores Expertos
ThraeX – Scalping en M1   (DAX, XAU, etc) Inspirado en la disciplina y precisión de la era romana, ThraeX es un Asesor Experto (EA) especializado para MetaTrader 4 , diseñado específicamente para el trading de alta frecuencia en el gráfico de 1 minuto (M1) . Está concebido para manejar las rápidas fluctuaciones del mercado, buscando detectar y reaccionar ante movimientos de precios a corto plazo con gran velocidad y adaptabilidad. Características principales: ️ Lógica de scalping para M1 – Dis
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Asesores Expertos
Presentamos el Robot DS Gold, su mejor compañero para navegar por el intrincado mundo de las operaciones con XAUUSD. Desarrollado con precisión e impulsado por algoritmos de vanguardia, DS Gold es un robot de Forex meticulosamente diseñado para optimizar su rendimiento comercial con pares XAUUSD . Con sus avanzadas capacidades analíticas, el Robot DS Gold monitoriza constantemente el mercado del oro, identificando tendencias clave , patrones y movimientos de precios con la velocidad del rayo. El
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Asesores Expertos
Stock Indexes EA es un sofisticado robot de trading meticulosamente diseñado para capitalizar la dinámica del US30. Este Asesor Experto utiliza algoritmos avanzados e indicadores técnicos cuidadosamente seleccionados para analizar las tendencias del mercado, identificar los puntos óptimos de entrada y salida, y ejecutar operaciones con gran precisión . Una de sus características clave es el filtro de noticias incorporado, que impide que el robot abra nuevas posiciones durante acontecimientos ec
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Asesores Expertos
EvoTrade: El Primer Sistema de Trading Autoaprendizaje en el Mercado Permítame presentarle EvoTrade, un asesor experto único desarrollado con tecnologías de vanguardia en visión por computadora y análisis de datos. Es el primer sistema de trading autoaprendizaje en el mercado, operando en tiempo real. EvoTrade analiza las condiciones del mercado, adapta estrategias y se ajusta dinámicamente a los cambios, ofreciendo una precisión excepcional en cualquier entorno. EvoTrade utiliza redes neuronale
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Asesores Expertos
Candle Power EA Cartera de 5 estrategias de Mean-Reversion para el S&P 500 Por favor, escríbeme después de la Compra para recibir el Manual en PDF y un enlace a un Video Explicativo detallado!!! ¡Ponga siempre en funcionamiento el EA con un ajuste! Descargar aquí SETFILE y las instrucciones  ¿Miedo al próximo Crash? Con Candle Power EA no hace falta. El EA agrupa cinco estrategias complementarias de Mean-Reversion ( 5 Ajustes con distintos Métodos de Filtro ) sobre el S&P 500 . Aborda Excesos —e
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Asesores Expertos
Acerca de Warp Drive Forex AI es un scalper GBPUSD, que opera por la noche cuando el volumen es bajo y las posibilidades de ganar son altas. Utiliza una estrategia de scalping de alta precisión respaldada por una técnica única y eficaz de gestión de riesgos. Únase a nuestro grupo MQL5 para obtener más información útil y actualizaciones de productos. También puede obtener la versión MT5 aquí. Esta es la versión Pro de W Drive Forex AI, en la versión Pro, un usuario puede ajustar todos los paráme
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Asesores Expertos
VERSIÓN ULTRA OPTIMIZADA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , en su versión MT4, es el lanzamiento más potente, estable y refinado hasta la fecha. HFT es un scalper de alta frecuencia que opera exclusivamente en Oro (XAUUSD) en TF: M1, ejecutando una gran cantidad de operaciones diarias. Soporta apalancamiento de hasta 1:500 y opera con tamaños de lote muy razonables para una estrategia de scalping real. Por esta razón, requiere cuentas dedicadas de scalping (RAW o ECN). ICMarkets es el bróker
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El       Opening Range Breakout Master   es un sistema de trading algorítmico profesional diseñado para capitalizar conceptos de trading institucional como       TIC (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) y estrategias basadas en liquidez   . Este asesor experto automatiza la detección y ejecución de...       rupturas del rango de apertura (ORB)       en las principales sesiones mundiales de Forex, incluidas       Londres, Nueva York, Tokio y Midnight Killzones   , lo que permite a lo
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Asesores Expertos
Fundamental Hunter - El asesor experto que sigue el dinero inteligente Usted compra una oportunidad única no un EA. Los primeros compradores obtienen el poder primero... a un precio que nunca recuperarán. El próximo precio será: $1200 | 3/10 spot remains El próximo precio será: $1600 | 10/10 spot remains El próximo precio será: $2000 | 10/10 Precio final: $2400 Live result Si está buscando un Asesor Experto que vaya más allá de los indicadores y realmente entienda el mercado a través de dat
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Asesores Expertos
Última copia a 399$ -> próximo precio 499$. Dark Algo es un Asesor Experto totalmente automático para el Trading de Scalping en Eurusd y Gbpusd . Este Asesor Experto se basa en la última generación de algoritmos y es altamente personalizable para adaptarse a sus necesidades comerciales. Si usted compra este Asesor Experto puede escribir un comentario en el mercado y obtener un segundo EA de forma gratuita , para más información en contacto conmigo La estrategia básica de este EA se basa en un so
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Asesores Expertos
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plataforma:MT5 Tipo de cuenta:Live Número de inicio de sesión:40912 Contraseña del inversor:Leclote123# Estimados usuarios, me gustaría presentarles mi nuevo asesor de trading The Tinga EA. El asesor Tinga opera en la plataforma del asesor, pero a diferencia de éste, opera en marcos de tiempo inferiores de M15 y utiliza otros indicadores para generar operaciones, a la vez que opera en dos pares de divisas, XAUUSD y USDJPY, lo
MicroTrend Scalping for Gold XAUUSD
Mahmud Hisso
Asesores Expertos
MicroTrend Scalping EA for Gold XAUUSD (MT4) Asesor Experto automático para MT4 especializado en Gold (XAUUSD) , scalping en XAUUSD M1 , EA de scalping en oro , microtendencias , tick momentum , entradas por retroceso , trailing stop , scalper con cobertura en oro , EA de bajo riesgo , Expert Advisor MT4 para trading en oro . Configuración recomendada • Símbolo: Gold (XAUUSD) • Timeframe: M1 (1 minuto) • Capital mínimo: desde 300 € • Capital recomendado: desde 500 € • Máximo de posicione
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449$! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con una
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
GridSync Pro       es un       EA sofisticado de comercio en red       Diseñado para       MetaTrader 4       que combina       ejecución totalmente automatizada       con       Flexibilidad en el trading manual   . Esto       red inteligente EA       implementa un       estrategia de cuadrícula avanzada sin martingala       con       controles precisos de gestión de riesgos   , incluidos       objetivos de ganancias diarias, límites de pérdidas y trailing stops       para proteger el capital du
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Asesores Expertos
Bitcoin Robot Grid MT4 es un sistema de trading inteligente diseñado para automatizar el trading en BTCUSD utilizando la estrategia de trading grid. Este método aprovecha las fluctuaciones del mercado colocando una serie estructurada de órdenes de compra y venta en niveles de precios predefinidos. El robot supervisa continuamente las condiciones del mercado y ejecuta las operaciones de acuerdo con sus parámetros preestablecidos, lo que permite una participación constante en el mercado sin neces
Otros productos de este autor
Flashscalp EA
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
4.75 (4)
Asesores Expertos
Flashscalp EA es un sistema de trading automatizado diseñado para operar con precisión y control del riesgo en diferentes condiciones de mercado. El Asesor Experto aplica múltiples filtros técnicos y señales de confluencia para identificar puntos de entrada y salida adecuados. Características principales: - Lógica de Entrada Avanzada - combinación de indicadores técnicos y filtros de acción de precios para la confirmación de operaciones. - Sistema de gestión del riesgo - ajuste dinámico de stop-
FREE
GoldFusion EA Scalper
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Asesores Expertos
GoldFusion Pro - EA de negociación automatizada multiestrategia GoldFusion Pro es un sistema de trading algorítmico que combina múltiples estrategias con un marco de gestión de riesgo dual. Está diseñado para la negociación automatizada en varios pares de divisas y marcos de tiempo. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES - Modos de negociación duales - sistema de escalado de una sola operación y de varias operaciones - Take Profit / Stop Loss flexible - configuración dinámica basada en ATR o en punto fijo
LinearRegressionChannel
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indicadores
Canal de Regresión Lineal - Indicador El Canal de Regresión Lineal es un indicador personalizado de MT5 que traza una línea de regresión a través del precio sobre un número específico de barras, con límites dinámicos de soporte y resistencia. Línea Central (AzulVioleta): Representa la línea de regresión lineal (línea de mejor ajuste) basada en el tipo de precio seleccionado (Cierre o Máximo/Mínimo). Línea Superior ( Lima ): Representa el nivel de resistencia basado en la regresión, ajustado d
FREE
Fusion Signal
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indicadores
Fusion Signal - ATR HiLo Channel SMP TT (Indicador Multi-Timeframe) Fusion Signal es un indicador MT4 avanzado que combina canales de volatilidad basados en ATR con medias móviles suavizadas y flechas de señal configurables. Está diseñado para ayudar a los operadores a identificar la dirección de la tendencia, los soportes/resistencias dinámicos y los puntos de ruptura/reversión accionables con precisión en múltiples marcos temporales. El indicador es altamente configurable y adecuado para una a
FREE
Fusion Trend
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indicadores
Fusion Trend - Indicador multiseñal Fusion Trend (Alpha Trend) es un indicador técnico avanzado diseñado para identificar tendencias de mercado y proporcionar señales automatizadas de compra y venta. Combina ATR, RSI, MFI, y la lógica de seguimiento de tendencias para el análisis técnico en cualquier marco temporal. Características: - Líneas Alpha & Offset - visualiza la tendencia principal y su offset. - Señales de Compra y Venta - aparecen flechas automáticas cuando se detectan cambios de
Parabolic MA
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indicadores
Parabolic MA Pro - Sistema de Trading Avanzado ¡Detecte los cambios de tendencia con precisión gracias a nuestro sistema único que combina SAR Parabólico y Moyenne Mobile! CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES SISTEMA HÍBRIDO INNOVADOR SAR Parabólico calculado sobre la Moyenne Mobile ( en lugar del precio directo) Filtrado de señales falsas gracias a la doble validación Algoritmo exclusivo de retorno de tendencia ALERTAS PRECISAS Notificaciones sonoras en los puntos de retorno Detección automática de camb
FREE
Dynamic Range Pro
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indicadores
Dynamic Range Pro - Indicador Dynamic Range Pro es un indicador técnico diseñado para visualizar zonas clave del mercado trazando un canal dinámico basado en los extremos de los precios. Características principales: Canal dinámico calculado utilizando los máximos más altos y los mínimos más bajos durante un período especificado. Línea media que representa el equilibrio de los precios. Compatible con múltiples instrumentos y marcos temporales. Entradas: PeriodoPR: Establece el número de barras ut
FREE
Line Master
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Indicadores
Line Master - Líneas de tendencia y flechas de dirección Line Master es un indicador de tendencia profesional para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a identificar la dirección del mercado combinando líneas de tendencia rápidas y lentas y generando flechas en los puntos de cambio de tendencia. Características: Línea de tendencia lenta: Representa la tendencia general del mercado. Línea de tendencia rápida: Responde rápidamente a los cambios de precio a corto plazo. Líneas codificadas por color
FREE
Fusion EA Master
Ahmad Bin Fawzi Bin Al-akhdar Al-fazai
Asesores Expertos
https://youtu.be/U-tBtaEwaCk?si=yPZ0pFar0oyFq2SP Fusion EA Master: La Central de Trading de Confluencia El precio de Fusion EA Master aumentará un 5% por cada 10 copias vendidas. Visión general Fusion EA Master es un Asesor Experto (EA) altamente versátil y robusto desarrollado para la plataforma MetaTrader 5. Diseñado para navegar en condiciones de mercado complejas, Fusion EA Master utiliza una Estrategia de Confluencia , combinando indicadores técnicos con patrones avanzados de Acción del Pr
Filtro:
Konstantin Grihin
268
Konstantin Grihin 2025.09.23 19:50 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario