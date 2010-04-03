Pipsophilia

PIPSOPHILIA es una estrategia modular de scalping de alta frecuencia diseñada para una ejecución de latencia ultrabaja y una rentabilidad constante en los principales pares de divisas. Opera en el marco de tiempo de 1 minuto, aprovechando los micro-movimientos y las ineficiencias de precios de corta duración con precisión quirúrgica.
Atributos principales:
- Adaptabilidad a múltiples pares: Rendimiento probado en USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY y USDCAD, con una lógica adaptada a cada activo.
- Ciclos comerciales rápidos: Tiempo medio de mantenimiento inferior a 11 minutos, con exposición mínima y alta rotación.
- Tasas de ganancia excepcionales: Más del 87% de las operaciones se cierran con beneficio, y algunos pares superan el 90% de ganancias.
- Reducción controlada: Reducción relativa inferior al 10%, lo que garantiza la preservación del capital.
- Sólidas métricas de rentabilidad:
- Factor de beneficio: 1,38-1,81
- Ratio de Sharpe: 23-67
- Factor de recuperación: Hasta el 8,3
- Beneficio Neto: Alcanzó más del 3000% con un depósito de 100 dólares en algunos pares
🧠 Lógica Estratégica:
PIPSOPHILIA emplea un modelo de ejecución híbrido que combina la detección del momento, la compresión de la volatilidad y la lógica de ruptura. Evita el sobreajuste manteniendo un tamaño de operación consistente y una lógica modular de entrada/salida. La estrategia está optimizada para entornos con muchos clics y se beneficia de spreads ajustados y ejecución rápida.
Casos de uso ideales:
- Carteras de scalping automatizadas
- Entornos ECN de baja latencia
- Operadores que buscan una alta rotación con un drawdown bajo
- Despliegue multiactivo con lógica coherente
Otros productos de este autor
Equity Risk Manager
Sami Triki
Utilidades
Equity Risk Manager EA es una herramienta inteligente centrada en el cumplimiento y diseñada para proteger su capital de negociación mediante la supervisión del rendimiento de la renta variable en tiempo real. Bloquea automáticamente las nuevas operaciones cuando se alcanzan los umbrales de beneficios o pérdidas, en función del periodo seleccionado: diario, semanal o mensual. Se acabaron las sobreoperaciones accidentales y las pérdidas por comisiones: una vez alcanzado el objetivo, el EA le avis
Comprehensive Risk Management Tool
Sami Triki
Utilidades
Panel de gestión de riesgos para MetaTrader 5 Visión general Esta herramienta es un completo indicador de gestión de riesgos para MetaTrader 5 que proporciona a los operadores una interfaz visual para calcular y gestionar los parámetros de las operaciones en función de su tolerancia al riesgo. Cuenta con un panel arrastrable con líneas de precios interactivas y cálculos en tiempo real. Características principales Controles de gestión de riesgos: Porcentaje de riesgo ajustable (0,1%-100%) del cap
MultiTF Fibonacci Levels with Smart Alerts
Sami Triki
Indicadores
MultiTF_Fibonacci es una herramienta de precisión para los operadores que confían en los retrocesos de Fibonacci en múltiples marcos temporales. Este indicador dibuja automáticamente los niveles de Fibonacci a partir de la vela anterior de un marco temporal seleccionado, lo que le permite supervisar las reacciones de los precios en tiempo real con imágenes nítidas y una lógica de flujo de trabajo sencilla. Características principales: - Soporte Multi-Tiempo: Elija cualquier marco temporal de re
Multi TF Mini Chart
Sami Triki
Indicadores
Mini Chart (Canvas) es un sub-gráfico ligero e interactivo que se superpone directamente sobre su gráfico principal de MetaTrader 5. Diseñado para los comerciantes que quieren una vista compacta y personalizable de otro símbolo o marco de tiempo, esta herramienta ofrece la acción del precio en tiempo real en un lienzo limpio y redimensionable - perfecto para el seguimiento de múltiples símbolos, las configuraciones de scalping, o superposiciones de estrategia visual. Características principales
Wicks Lovers
Sami Triki
Indicadores
Detecte con precisión las zonas de inversión de alto impacto. Este indicador destaca las velas en las que la mecha supera un porcentaje personalizable de la longitud total de la vela, una señal clave de rechazo del precio y de posibles puntos de inflexión. Las características incluyen: - Filtro de ratio de mecha (por ejemplo, mecha > 50% de la longitud de la vela). - Umbral mínimo de longitud de vela (en pips) - Flechas de gráfico en tiempo real para dominancia de mecha superior/inferior
La Medusa
Sami Triki
Asesores Expertos
Este algoritmo está optimizado de forma única para funcionar con la máxima eficacia en los pares JPY (Yen japonés) , 1 MIN Timeframe , un segmento de mercado conocido por sus tendencias direccionales explosivas y su capacidad de respuesta a la divergencia de los tipos de interés. En concreto, La Medusa opera mediante: Detección de Impulsos: Emplea una lógica propia para identificar el momento exacto en que comienza una tendencia significativa, centrándose en la aceleración del precio (impulso) e
Sharpe Domination
Sami Triki
Asesores Expertos
Descripción del EA Sharpe Domination Sharpe Domination es un Asesor Experto de negociación de alta frecuencia diseñado para obtener el máximo rendimiento en pares de divisas JPY utilizando el marco temporal de 1 minuto . Aprovechando los algoritmos patentados basados en el impulso y la gestión de riesgos meticulosamente optimizada , este EA está diseñado para ofrecer rendimientos consistentes y líderes en el mercado, lo que resulta en ratios de Sharpe extremadamente altos .
