PIPSOPHILIA es una estrategia modular de scalping de alta frecuencia diseñada para una ejecución de latencia ultrabaja y una rentabilidad constante en los principales pares de divisas. Opera en el marco de tiempo de 1 minuto, aprovechando los micro-movimientos y las ineficiencias de precios de corta duración con precisión quirúrgica.

Atributos principales:

- Adaptabilidad a múltiples pares: Rendimiento probado en USDCHF, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY y USDCAD, con una lógica adaptada a cada activo.

- Ciclos comerciales rápidos: Tiempo medio de mantenimiento inferior a 11 minutos, con exposición mínima y alta rotación.

- Tasas de ganancia excepcionales: Más del 87% de las operaciones se cierran con beneficio, y algunos pares superan el 90% de ganancias.

- Reducción controlada: Reducción relativa inferior al 10%, lo que garantiza la preservación del capital.

- Sólidas métricas de rentabilidad:

- Factor de beneficio: 1,38-1,81

- Ratio de Sharpe: 23-67

- Factor de recuperación: Hasta el 8,3

- Beneficio Neto: Alcanzó más del 3000% con un depósito de 100 dólares en algunos pares

🧠 Lógica Estratégica:

PIPSOPHILIA emplea un modelo de ejecución híbrido que combina la detección del momento, la compresión de la volatilidad y la lógica de ruptura. Evita el sobreajuste manteniendo un tamaño de operación consistente y una lógica modular de entrada/salida. La estrategia está optimizada para entornos con muchos clics y se beneficia de spreads ajustados y ejecución rápida.

Casos de uso ideales:

- Carteras de scalping automatizadas

- Entornos ECN de baja latencia

- Operadores que buscan una alta rotación con un drawdown bajo

- Despliegue multiactivo con lógica coherente