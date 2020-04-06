GoldFusion EA Scalper

GoldFusion Pro - EA de negociación automatizada multiestrategia

GoldFusion Pro es un sistema de trading algorítmico que combina múltiples estrategias con un marco de gestión de riesgo dual. Está diseñado para la negociación automatizada en varios pares de divisas y marcos de tiempo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modos de negociación duales - sistema de escalado de una sola operación y de varias operaciones

- Take Profit / Stop Loss flexible - configuración dinámica basada en ATR o en punto fijo

- Gestión integral del riesgo: límites diarios de pérdidas, control del tamaño de las posiciones y límites de las operaciones.

- Sistema de entrada multifiltro - confirmación de tendencia, impulso y volatilidad

- Gestión monetaria integrada: función de punto muerto, trailing stop y ajuste de la volatilidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Utiliza indicadores como MACD, EMA, ATR, RSI y ADX

- Lógica adaptativa para diferentes condiciones de mercado

- Protección integrada contra la ampliación del diferencial y la reducción excesiva

- Cuadro de mandos en el gráfico para una visión general de las operaciones y el rendimiento en tiempo real

FUNCIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS

- Límites configurables de pérdidas y operaciones diarias

- Filtros de margen y volatilidad

- Funciones automáticas de protección de operaciones


GoldFusion Pro es adecuado para operadores que buscan un enfoque automatizado y flexible de la negociación algorítmica con herramientas integradas de protección del capital.


